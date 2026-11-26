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Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ομάδων παραγωγών για τη σύνταξη και υποβολή τεχνικών φακέλων, με στόχο την αναγνώριση και κατοχύρωση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με τις ευρωπαϊκές σημάνσεις ποιότητας ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) και ΕΠΙΠ (Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν), υλοποιείται στη Δυτική Ελλάδα από την Περιφέρεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 156.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2026.

Η ενίσχυση καλύπτει πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες

Με τη δράση η Περιφέρεια στηρίζει οικονομικά τις συλλογικές οργανώσεις των παραγωγών, ώστε να προχωρήσουν στην τεκμηρίωση και κατοχύρωση των προϊόντων τους. Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε ποιους απευθύνεται

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Η ενίσχυση καλύπτει πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και διαμορφώνεται ως εξής:

έως 8.000 ευρώ για τεχνικούς φακέλους προϊόντων ΕΠΙΠ.

έως 10.000 ευρώ για τεχνικούς φακέλους προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ φυτικής παραγωγής.

έως 12.000 ευρώ για τεχνικούς φακέλους προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ζωικής παραγωγής.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή και εκδίδονται οι αποφάσεις ένταξης. Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι συντάσσουν και υποβάλλουν τους τεχνικούς φακέλους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και εφόσον πληρούνται οι όροι της πρόσκλησης, καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση. Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται αυτόματη αναγνώριση του προϊόντος, καθώς η τελική αξιολόγηση και έγκριση του φακέλου ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σύμφωνη γνώμη και έγκριση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δράσεις στη Δυτική Ελλάδα

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας του έργου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις ενημερωτικές εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι, την Πάτρα και τον Πύργο. Επίσης, η δράση παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 στη διήμερη Συνάντηση Ελληνικών Περιφερειών και Φορέων ΠΟΠ-ΠΓΕ με τίτλο «Περιφέρειες και Προϊόντα Προέλευσης: Διαμορφώνοντας την Ελληνική Ατζέντα για τα ΠΟΠ και ΠΓΕ στη Νέα ΚΓΠ 2028-2034

«Η αξία αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται κυρίως στο ότι δώσαμε απάντηση σε μια πραγματική ανάγκη της παραγωγικής μας βάσης, αξιοποιώντας ένα διαφορετικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι Περιφέρειες δεν πρέπει να περιορίζονται στον ρόλο του διαχειριστή των διαθέσιμων προγραμμάτων· μπορούν και πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στον εντοπισμό αναγκών, στον σχεδιασμό παρεμβάσεων και στην κινητοποίηση διαφορετικών χρηματοδοτικών πόρων. Δεν δημιουργούμε απλώς ένα πρόγραμμα για την πιστοποίηση ορισμένων τοπικών προϊόντων. Δοκιμάζουμε έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι Περιφέρειες μπορούν να σχεδιάζουν και να χρηματοδοτούν την αγροτική ανάπτυξη», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας.