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Η πιο τολμηρή πρόβλεψη του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού αφορά το 2029. Για εκείνη τη χρονιά, το υπουργείο Οικονομικών ανεβάζει την εκτίμησή του για την πραγματική ανάπτυξη από το 1,3% στο 2,1%. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αναθεώρηση, σε μια χρονιά που ο ίδιος σχεδιασμός προβλέπει ότι ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου θα έχει επιβραδυνθεί στο 4,3%, από 7,9% το 2027. Το 2030 υποχωρεί περαιτέρω, στο 3,8%. Το δίχως άλλο αυτή η εικόνα δημιουργεί σημαντικά ερωτήματα αλλά και προβληματισμό σε σχέση με το τι θα επακολουθήσει

Η κυβέρνηση επικαλείται την αύξηση των πόρων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τα μέτρα που έχει δεσμευτεί να λάβει. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το κείμενο του πολυετούς σχεδίου, το 2026, οι δαπάνες του προγράμματος ανέρχονται σε 9,8 δισ. ευρώ και οι επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σε 7,2 δισ. ευρώ. Το 2027, με τη λήξη των επιχορηγήσεων, το άθροισμα των δύο γραμμών πέφτει από περίπου 17 δισ. σε 11 δισ. ευρώ. Η αύξηση του προγράμματος κατά 1,2 δισ. ευρώ καλύπτει περίπου το ένα έκτο των επιχορηγήσεων που παύουν.

Μια επιχείρηση που επένδυσε με τη στήριξη του Ταμείου μπορεί να συνεχίσει να επενδύει εφόσον βλέπει ζήτηση, βρίσκει χρηματοδότηση και κρίνει ότι το επόμενο έργο της είναι βιώσιμο. Αυτόν τον βαθμό αναπλήρωσης θέτει υπό συζήτηση το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Από τη μία πλευρά, αποδέχεται τις προβλέψεις του υπουργείου ως εντός αποδεκτού εύρους, επισημαίνει όμως ρητά την αβεβαιότητα για το κατά πόσο οι ιδιωτικές επενδύσεις θα αντισταθμίσουν την εξασθένηση της επίδρασης του Ταμείου. Και αυτό είναι το πλέον βασικό ζήτημα.

Η ανοδική αναθεώρηση για το 2029 εγείρει ζητήματα, τα οποία θα έπρεπε να απαντηθούν πειστικά από την κυβέρνηση. Αφού προβλέπει πλέον 2,1% ανάπτυξη εκεί όπου πριν από έναν χρόνο έβλεπε 1,3%, οφείλει να εξηγήσει πόση πρόσθετη ιδιωτική επένδυση έχει υπολογίσει, σε ποιους κλάδους την περιμένει και πόσα από τα έργα στα οποία στηρίζεται έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Εκεί θα κριθεί αν η αισιοδοξία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου στηρίζεται σε επενδύσεις που μπορούν πράγματι να προχωρήσουν.

Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει προεκλογικά. Απλά η κυβέρνηση θα πλασάρει» μια τεχνητή αισιοδοξία, η οποία δεν προκύπτει από κάπου. Αν ανατρέξει κανείς στις προβλέψεις της Κομισιόν, θα το διαπιστώσει.