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Τις αναλογίες καλλιεργήσιμης έκτασης και είδους καλλιέργειας ή ζωικού κεφαλαίου καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του ετήσιου ορίου μετακλήσεων για εργάτες γης, καθορίζει, σε πολυετή βάση, απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του ΥπΑΑΤ, για τη φυτική παραγωγή, η αντιστοιχία καθορίζεται ως η ελάχιστη έκταση σε στρέμματα ανά μετακαλούμενο εργαζόμενο, ανά είδος καλλιέργειας, ενώ για τη ζωική παραγωγή, η αντιστοιχία καθορίζεται ως ο ελάχιστος αριθμός ζώων, κυψελών ή κυτίων ανά μετακαλούμενο εργαζόμενο, ανά κατηγορία ζώου-εκτροφής.

Ο υπολογισμός διενεργείται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)

Στη φυτική παραγωγή, οι πίνακες ορίζουν πόσα στρέμματα κάθε καλλιέργειας αντιστοιχούν σε έναν εργαζόμενο. Για παράδειγμα στα πυρηνόκαρπα αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος ανά 10 στρέμματα, στους αμπελώνες και τους ελαιώνες ανά 15 και στα εσπεριδοειδή ανά 20. Στη ζωική παραγωγή, ενδεικτικά, η αντιστοιχία είναι ένας εργαζόμενος ανά 88 αίγες, 103 προβατίνες ή 175 κυψέλες.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τους πίνακες με τις αντιστοιχίες ΕΔΩ

Οι νέες αναλογίες θα εφαρμοστούν στις αιτήσεις που θα υποβληθούν από την έναρξη ισχύος της σχετικής Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2027. Μέχρι τότε εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι αναλογίες της Πράξης 35/27.11.2025.

Υπολογισμός του ανώτατου αριθμού εργαζόμενων ανά εργοδότη

Για κάθε είδος καλλιέργειας, η έκταση του εργοδότη σε στρέμματα διαιρείται με την ελάχιστη έκταση του Παραρτήματος Ι. Για κάθε κατηγορία ζώου-εκτροφής, ο αριθμός ζώων, κυψελών ή κυτίων του εργοδότη διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό ζώων, κυψελών ή κυτίων του Παραρτήματος ΙΙ.

Σε περίπτωση περισσότερων ειδών καλλιέργειας ή κατηγοριών ζώων, κυψελών ή κυτίων του ίδιου εργοδότη, τα πηλίκα αθροίζονται, ανεξαρτήτως αν αφορούν φυτική ή ζωική παραγωγή.

Ο ανώτατος αριθμός εργαζομένων που μπορεί να ζητήσει ο εργοδότης προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση του αθροίσματος της παρ. 2 στον πλησιέστερο ακέραιο.

Ο αριθμός αφορά το ημερολογιακό έτος και μπορεί να κατανέμεται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα του έτους, ανάλογα με τις ανάγκες εργασίας κάθε είδους παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης μπορεί να υποβάλλει περισσότερες της μίας αιτήσεις μετάκλησης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους για επιμέρους χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε είδους παραγωγής υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των μετακαλούμενων εργαζομένων δεν υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό της παρ.

Στοιχεία υπολογισμού – Βεβαίωση ΜΑΑΕ

Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα είδη καλλιέργειας, οι εκτάσεις και ο αριθμός ζώων, κυψελών ή κυτίων που έχει δηλώσει ο εργοδότης στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή εκτροφής του τρέχοντος έτους ή, εφόσον δεν έχει υποβληθεί, του προηγούμενου έτους.

Ο υπολογισμός διενεργείται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και ο ανώτατος αριθμός εργαζομένων αναγράφεται στη βεβαίωση «Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών», μαζί με τα είδη, τις εκτάσεις και τον αριθμό ζώων, κυψελών ή κυτίων στα οποία βασίζεται.