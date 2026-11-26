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Η περίοδος των εορτών ξεκινά επίσημα την Πέμπτη στις ΗΠΑ, προσφέροντας στους επενδυτές μια ανάπαυλα από όλα τα θέματα που αφορούν την Nvidia και τον CEO της Τζένσεν Χουάνγκ που ανέκαμψε… δριμύτερος.

Η Visa αναμένει ότι οι λιανικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια των εορτών θα αυξηθούν κατά 4,5% φέτος — η ισχυρότερη πρόβλεψη ανάπτυξης για την εορταστική περίοδο από το 2021

Οι αγορές για τις προσφορές της Ημέρας των Ευχαριστιών ξεκίνησαν και αναμένεται κορύφωση στη Black Friday.

Και παρά τον θόρυβο γύρω από τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την ανησυχία των καταναλωτών, υπάρχουν λόγοι που το YahooFinance εκτιμά ότι οι λιανοπωλητές θα έχουν μια πολύ δυνατή περίοδο εορτών και ότι οι τιμές των μετοχών τους θα παρουσιάσουν καλή απόδοση μέχρι το τέλος του έτους.

Οι λιανοπωλητές δείχνουν ήδη σημάδια ανάκαμψης

Ας δούμε ποια εικόνα επικρατεί στην μεγάλη αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων Target.

Η Target μόλις παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,1%. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,6%. Και η επισκεψιμότητα στα καταστήματα αυξήθηκε κατά 5%.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν στα καταστήματα της Target, παρά το γεγονός ότι η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 4 δολάρια το γαλόνι στις ΗΠΑ. Αγοράζουν περισσότερα προϊόντα. Και αυξάνονται επίσης οι ηλεκτρονικές πωλήσεις.

«Στην αρχή της χρονιάς εστιάσαμε απόλυτα στο ποια έπρεπε να είναι η στρατηγική μας, και αυτή είναι η επιστροφή στον μοναδικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε στο λιανικό εμπόριο, ο οποίος θα αποτελεί πάντα έναν συνδυασμό πρωτοπορίας σε στυλ και σχεδιασμό και, φυσικά, απίστευτης αξίας», δήλωσε στο Yahoo Finance, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Target, Michael Fiddelke.

Η Target αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ετήσια αύξηση των πωλήσεων, σε περίπου 6%.

Η μετοχή κυμαίνεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 52 εβδομάδων, σημειώνοντας άνοδο 79% σε ετήσια βάση.

Και δεν αφορά μόνο την Target. Βλέπουμε λιανοπωλητές όπως η Walmart (WMT) να ανταγωνίζονται επιθετικά για τα χρήματα των καταναλωτών με καλύτερες συλλογές προϊόντων, ελκυστικές τιμές και περισσότερους λόγους για αγορές. Κερδίζουν, όπως υπογράμμισε ο οικονομικός διευθυντής της Walmart, John David Rainey, ο οποίος δήλωσε στην εκπομπή «Sozzi Unleashed» ότι η εορταστική περίοδος ξεκίνησε καλά.

Η Best Buy βρίσκεται επίσης στη λίστα των νικητών — μόλις ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την καλύτερη αύξηση πωλήσεων των τελευταίων ετών.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι λιανοπωλητές εισέρχονται στην εορταστική περίοδο με πραγματική δυναμική.

Ο Αμερικανός καταναλωτής εξακολουθεί να έχει χρήματα να ξοδέψει

Ο καταναλωτής παραμένει βασικός κινητήρας της αμερικανικής οικονομίας. Τα οικονομικά των νοικοκυριών έχουν αντέξει παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις, η αύξηση των εισοδημάτων λειτουργεί ως στήριγμα, ενώ η άνοδος των τιμών των μετοχών και των ακινήτων έχει βοηθήσει πολλά νοικοκυριά να αισθάνονται πιο εύπορα.

Αυτό είναι σημαντικό εν όψει των εορτών.

Η Visa αναμένει ότι οι λιανικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια των εορτών θα αυξηθούν κατά 4,5% φέτος — η ισχυρότερη πρόβλεψη ανάπτυξης για την εορταστική περίοδο από το 2021.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον: η έρευνα της Visa διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές σχεδιάζουν να ξοδέψουν κατά μέσο όρο 777 δολάρια σε δώρα για τις γιορτές, αύξηση 5,6% σε σχέση με πέρυσι.

Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση.

Προφανώς, αυτό δε σημαίνει ότι όλοι τα πάνε μια χαρά. Τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω της οικονομικής δυσχέρειας, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της Dollar Tree αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, η ευρύτερη εικόνα της καταναλωτικής αγοράς είναι πιο ανθεκτική από ό,τι υποδηλώνουν οι πιο απαισιόδοξοι τίτλοι των ειδήσεων.

Εάν οι Αμερικανοί συνεχίσουν να κερδίζουν, να εργάζονται και να ξοδεύουν, οι λιανοπωλητές έχουν μια σημαντική ευκαιρία να επωφεληθούν από τις γιορτές.

Οι προβλέψεις για την εορταστική περίοδο δείχνουν ανοδική τάση

Η αμερικανική Εθνική Ομοσπονδία Λιανικής (NRF) αναμένει ότι οι πωλήσεις της εορταστικής περιόδου θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, προβλέποντας αύξηση 4,2% σε σχέση με πέρυσι.

Η Mastercard είναι ακόμη πιο αισιόδοξη, προβλέποντας αύξηση 5,5% στις λιανικές πωλήσεις των ΗΠΑ μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 24ης Δεκεμβρίου.

Αυτή είναι μια αρκετά ενθαρρυντική εικόνα.

Οι διαδικτυακές πωλήσεις αναμένεται να σημειώσουν ισχυρή άνοδο, αλλά τα φυσικά καταστήματα εξακολουθούν να έχουν σημαντική παρουσία.