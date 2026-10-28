Αυτοκινητοβιομηχανίες: Mercedes και Stellantis δυσκολεύονται να ανακάμψουν, παρά τις περικοπές δαπανών και τα νέα μοντέλα.

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Υπό πίεση παραμένουν κατά το τρίτο τρίμηνο η Mercedes-Benz και η Stellantis, παρόλο που οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εντείνει τις προσπάθειες για περικοπή δαπανών και επιτάχυνση της κυκλοφορίας νέων μοντέλων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την άνοδο των Κινέζων ανταγωνιστών σε βασικές αγορές αυτοκινήτου.

Τα λειτουργικά κέρδη της Mercedes-Benz σημείωσαν κατακόρυφη πτώση κατά το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, καθώς η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατάρρευση των πωλήσεων στην Κίνα και την κατακόρυφη μείωση της ζήτησης για μοντέλα υψηλών προδιαγραφών.

«Περισσότεροι από 100 παίκτες ανταγωνίζονται σκληρά [στην Κίνα], γεγονός που οδηγεί σε πτώση των τιμών και της κερδοφορίας σε ολόκληρη την αγορά. Αυτός ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται στην Κίνα», δήλωσε στους Financial Times την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος, Όλα Καλένιους.

Σε μια ακόμη ένδειξη ότι η προηγούμενη στρατηγική του Καλένιους —να εστιάσει στα πολυτελή μοντέλα— δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, οι πωλήσεις των πιο κερδοφόρων μοντέλων της μάρκας (υψηλής κατηγορίας) υποχώρησαν κατά 21% το συγκεκριμένο τρίμηνο.

Ο έντονος ανταγωνισμός από τους τοπικούς παίκτες «αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά ασθενέστερη πορεία των πωλήσεων για πολλούς ξένους κατασκευαστές», προειδοποίησε η Mercedes στις προβλέψεις της. Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι δεν θα επιτύχει τους προηγούμενους στόχους κερδοφορίας για το 2026, στοχεύοντας πλέον σε περιθώριο λειτουργικού κέρδους 2% έως 3%, έναντι του προηγούμενου στόχου για 3% έως 5%.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές από τον βιομηχανικό τομέα κατέγραψαν πτώση 87%, περιοριζόμενες μόλις στα 172 εκατ. ευρώ κατά το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Η κερδοφορία του τμήματος επιβατικών αυτοκινήτων επιδεινώθηκε σημαντικά το ίδιο διάστημα: τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) —προσαρμοσμένα για έκτακτα στοιχεία— μειώθηκαν κατά 51% σε ετήσια βάση, στα 560 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το περιθώριο κέρδους στο 2,5%. Τα έσοδα στην Κίνα μειώθηκαν κατά 34% και στην Ευρώπη κατά 0,8%, ενώ η Βόρεια Αμερική ήταν η μόνη περιοχή που κατέγραψε αύξηση πωλήσεων, της τάξης του 2,6%.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και η Stellantis

Και οι τρεις κορυφαίες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των Volkswagen και BMW, έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στην κατάρρευση των πωλήσεων στην Κίνα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της Mercedes εντείνουν την πίεση στον Καλένιους, καθώς η τιμή της μετοχής του ομίλου έχει υποχωρήσει κατά 27% τον τελευταίο χρόνο. Στο μεταξύ, η Stellantis διατήρησε την Τετάρτη τις ετήσιες προβλέψεις της, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Αντόνιο Φιλόσα να δηλώνει ότι ο όμιλος βρίσκεται εντός πορείας όσον αφορά τα μέτρα περικοπής δαπανών και εξυγίανσης.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη —στην οποία ανήκουν, μεταξύ άλλων, οι μάρκες Fiat, Peugeot και Jeep— κατέγραψε λειτουργική ζημία 331 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο, έναντι ζημίας 5,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Παρά τη βελτίωση, η ζημία ήταν μεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ζημία 89 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 37 δισ. ευρώ, καθώς η αύξηση κατά 10% (σε ετήσια βάση) στις παραδόσεις οχημάτων στις ευρωπαϊκές αγορές —λόγω των αυξημένων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων— αντισταθμίστηκε από πτώση 12% στη Βόρεια Αμερική.

«Παραμένουμε εντός πορείας για την υλοποίηση τουλάχιστον του 40% των συνολικών εξοικονομήσεων ύψους 6 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους», δήλωσε ο ΦΙλόσα.

Ο όμιλος επιβεβαίωσε τον στόχο του για θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές από τη βιομηχανική δραστηριότητα το επόμενο έτος, παρά την εκροή 4 δισ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο —ποσό διπλάσιο από αυτό που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με τη Visible Alpha.

Πλήττεται και η Aston Martin

Η Aston Martin διατήρησε tεπίσης τις προβλέψεις της, παρά τις προειδοποιήσεις για συνεχιζόμενες αβεβαιότητες σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ, τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις αλλαγές στη φορολογία των αυτοκινήτων υπερπολυτελείας στην Κίνα.

Η προσαρμοσμένη λειτουργική της ζημία περιορίστηκε στα 24,9 εκατ. λίρες κατά το τρίτο τρίμηνο, έναντι ζημίας 50,6 εκατ. λιρών ένα χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 36%, φτάνοντας τα 388,7 εκατ. λίρες, χάρη στις παραδόσεις του μοντέλου Valhalla Coupe.

Ωστόσο, ο καθαρός δανεισμός της αυξήθηκε στα 1,6 δισ. λίρες στο τέλος Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με 1,4 δισ. λίρες στο τέλος του 2023.

Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, αναγκάστηκε επανειλημμένα να αντλήσει κεφάλαια —συμπεριλαμβανομένης μιας αμφιλεγόμενης συμφωνίας χρηματοδότησης μέσω χρέους ύψους 550 εκατ. λιρών το φετινό καλοκαίρι— έπειτα από χρόνια μεγάλων ζημιών, οι οποίες την έχουν καταστήσει εξαρτημένη από τη στήριξη των μετόχων της προκειμένου να παραμείνει βιώσιμη.