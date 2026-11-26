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Τα σχέδια για την κατασκευή τρίτου διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης στο αεροδρόμιο Χίθροου «δεν συνάδουν επί του παρόντος» με τις νομικά δεσμευτικές κλιματικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης, προειδοποίησαν βουλευτές.

Ως εκ τούτου, η επέκταση του Χίθροου θα πρέπει να «παγώσει», έως ότου η κυβέρνηση θεσπίσει πολιτικές για τον περιορισμό των επιπτώσεών της στο κλίμα, σύμφωνα με επιτροπή του βρετανικού κοινοβουλίου.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η Επιτροπή Μεταφορών της βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων (House of Commons Transport Committee) ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει «όλες τις απαραίτητες πολιτικές για την αντιμετώπιση των κλιματικών επιπτώσεων της επέκτασης του Χίθροου, προτού εγκριθεί η σχετική άδεια υλοποίησης του έργου».

Η έκθεση αναφέρει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δημοσιοποιήσει ένα «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για την περίπτωση που η επέκταση του αεροδρομίου οδηγήσει σε υπέρβαση των στόχων του Ηνωμένου Βασιλείου για την απανθρακοποίηση της οικονομίας.

«Τα σχέδια για την κατασκευή τρίτου διαδρόμου θα πρέπει προς το παρόν να ανασταλούν και η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει το ζήτημα από μηδενική βάση, προτού προχωρήσει περαιτέρω», δήλωσε η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Ρουθ Κάντμπερι.

Η Κάντμπερι υπογράμμισε ότι οι υπουργοί θα πρέπει να παρουσιάσουν «τεκμηριωμένη και αξιόπιστη ανάλυση, ώστε να καλυφθούν τα κενά στην Εθνική Δήλωση Πολιτικής για την Επέκταση του Χίθροου (Heathrow Expansion National Policy Statement), και να αρχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις απαραίτητες πολιτικές για την αντιμετώπιση των κλιματικών επιπτώσεων της επέκτασης, καθώς και να αποσαφηνίσουν τι θα συμβεί σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι απανθρακοποίησης».

Η προειδοποίηση έρχεται μετά τη δημοσίευση, τον Σεπτέμβριο, έκθεσης της ανεξάρτητης συμβουλευτικής επιτροπής της κυβέρνησης για το κλίμα, της Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής (Climate Change Committee – CCC), η οποία επισήμανε ότι η επέκταση του Χίθροου θα δυσχεράνει την επίτευξη των μελλοντικών, νομικά δεσμευτικών κλιματικών στόχων.

«Η γνωμοδότηση της CCC αποτελεί σαφή ένδειξη ότι, προς το παρόν, η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτού του [κλιματικού] κριτηρίου», ανέφεραν οι βουλευτές.

Η έκθεση προσθέτει: «Η επέκταση του Χίθροου δεν είναι επί του παρόντος συμβατή με τους νομικά δεσμευτικούς κλιματικούς στόχους του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ φαίνεται αδύνατο να αντισταθμιστούν οι πρόσθετες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω μειώσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας».

Το Politico είχε αποκαλύψει πέρυσι ότι, σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών της Βρετανίας, η κατασκευή τρίτου διαδρόμου στο Χίθροου θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκπομπές ρύπων ισοδύναμες με την απελευθέρωση επιπλέον 2,4 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ετησίως έως το 2050.

Η τότε υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, είχε ταχθεί υπέρ της κατασκευής τρίτου διαδρόμου στο Χίθροου τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, επικαλούμενη τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει στη βρετανική οικονομία.

Ωστόσο, οι βουλευτές υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση «δεν έχει καταφέρει να τεκμηριώσει επαρκώς την αναγκαιότητα» της επέκτασης του αεροδρομίου, επικαλούμενοι μοντέλα και εκτιμήσεις που εκπονήθηκαν κατόπιν ανάθεσης του υπουργείου Μεταφορών και σύμφωνα με τα οποία η πρόσθετη οικονομική ανάπτυξη θα ήταν «σχετικά περιορισμένη».

Η επιτροπή κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να «αυστηροποιήσει τόσο τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα όσο και εκείνα που αφορούν την ηχορύπανση».