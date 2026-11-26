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Από τα διαμάντια και τα περίπλοκα tourbillon, στο χαβιάρι. Η Jacob & Co., ο γνωστός αμερικανικός οίκος υψηλής ωρολογοποιίας και κοσμημάτων, διευρύνει το πεδίο δραστηριότητάς του, παρουσιάζοντας μια νέα γαστρονομική δημιουργία σε συνεργασία με την Icone Caviar.

Το αποτέλεσμα ονομάζεται Imperial Reserve και αποτελεί μια περιορισμένη συλλογή χαβιαριού, σχεδιασμένη να απευθύνεται σε ένα κοινό που αναζητά την πολυτέλεια ακόμη και στις πιο εκλεκτές γευστικές εμπειρίες, αναφέρει το Robb Report.

Η συνεργασία έχει και μια συμβολική διάσταση. Το 2013, η Jacob & Co. είχε παρουσιάσει το ρολόι Caviar, ένα εντυπωσιακό μοντέλο υψηλής κοσμηματοποιίας με tourbillon, διακοσμημένο με εκατοντάδες διαμάντια κοπής baguette. Η πυκνή διάταξή τους παρέπεμπε οπτικά στους μικρούς κόκκους χαβιαριού. Περισσότερα από δέκα χρόνια αργότερα, ο οίκος περνά από τη μεταφορική στην κυριολεκτική εκδοχή του χαβιαριού.

To χαβιάρι από τα νερά της Κίνας στη Γενεύη

Η πρώτη ύλη του Imperial Reserve προέρχεται από την επαρχία Γιουνάν, στη νοτιοδυτική Κίνα, κοντά στο Θιβετιανό Οροπέδιο. Εκεί, σε μια περιοχή με υψηλές οροσειρές και βαθιά φαράγγια ποταμών, εκτρέφονται οξύρρυγχοι που αποτελούν διασταύρωση δύο ειδών: του Amur και του Kaluga.

Η επιλογή των ψαριών γίνεται με αυστηρά κριτήρια. Για την παραγωγή χρησιμοποιούνται μόνο ώριμοι οξύρρυγχοι ηλικίας τουλάχιστον 12 ετών. Μετά τη συλλογή των αυγών, ειδικοί της Icone στη Γενεύη αξιολογούν κάθε παρτίδα, ώστε να διασφαλίσουν ότι πληροί τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν επιλέγονται όλες οι παρτίδες.

Ακολουθεί η διαδικασία affinage, μια εξειδικευμένη μέθοδος ωρίμανσης που έχει αναπτύξει ο maître affineur της Icone, δηλαδή ο ειδικός που επιβλέπει την ωρίμανση. Το χαβιάρι παραμένει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας και του χρόνου. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από 20 ημέρες έως και αρκετά χρόνια, ανάλογα με το επιθυμητό γευστικό αποτέλεσμα.

Μήνες ωρίμανσης και πολυτελής συσκευασία

Στην περίπτωση του Imperial Reserve, η ωρίμανση διαρκεί αρκετούς μήνες. Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, αυτό προσφέρει μεγαλύτερη γευστική πολυπλοκότητα, με μεγάλους και συμπαγείς κόκκους, βουτυράτη και ξηροκαρπάτη γεύση και καθαρή επίγευση με διάρκεια. Κάθε παρτίδα διατηρεί, παράλληλα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχής κατά την οποία παράχθηκε.

Το προϊόν ζυγίζεται και συσκευάζεται στο χέρι, σε χρυσό μεταλλικό δοχείο που φέρει τα λογότυπα και των δύο οίκων. Ο ιδρυτής της Jacob & Co., Τζέικομπ Αράμπο, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι έχει δοκιμάσει χαβιάρι από πολλές χώρες, αλλά θεωρεί πως το συγκεκριμένο ξεχωρίζει.

Το Imperial Reserve θα διατίθεται μέσω της Icone, επιλεγμένων σημείων πώλησης της Jacob & Co. και ενός δικτύου ιδιωτών πελατών, συνεργατών φιλοξενίας και διοργανωτών εκδηλώσεων. Η τιμή του δεν έχει γίνει γνωστή. Ενδεικτικά, οι τιμές των προϊόντων της Icone ξεκινούν από 66 ελβετικά φράγκα για χαβιάρι Ossetra και φθάνουν τα 246 φράγκα για Beluga Grand Reserve. Όσο για το περίφημο ρολόι Caviar Tourbillon, η τιμή του πλησιάζει το ένα εκατομμύριο δολάρια.