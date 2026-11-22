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Σχέδια για τη φορολόγηση των μεγαλύτερων ψηφιακών εταιρειών του κόσμου με σκοπό τη χρηματοδότηση του επόμενου προϋπολογισμού της, παρουσίασε το Σάββατο η Ευρωπαική Επιτροπή καθώς επιδιώκει να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, παρουσίασε μια νέα πρόταση δαπανών που μειώνει κατά 204 δισεκατομμύρια ευρώ το αρχικό σχέδιο που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο ορισμένες χώρες είχαν επικρίνει ως υπερβολικά επαχθές. «Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση μπορεί να μας φέρει πιο κοντά σε μια τελική συμφωνία», δήλωσε ο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Οι χώρες της ΕΕ διαφωνούν σχετικά με το μέγεθος του επόμενου προϋπολογισμού, με τη Γερμανία να ηγείται των εκκλήσεων για σημαντικές περικοπές, αφού η Επιτροπή πρότεινε πέρυσι προϋπολογισμό ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2028-2034.

Το Βερολίνο επέκρινε μια αναθεωρημένη πρόταση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα και η οποία πρότεινε τη μείωση του μελλοντικού επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενας φόρος – πρόκληση για τον Τραμπ

Ο Κόστα, ο οποίος εκπροσωπεί τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, επιδιώκει να επιτύχει συμφωνία έως το τέλος του έτους, εξισορροπώντας τις συνεισφορές των κρατών μελών με νέες πηγές εσόδων για την Ένωση. Μεταξύ αυτών θα μπορούσε να περιλαμβάνεται ένας φόρος επί των ψηφιακών επιχειρήσεων, ο οποίος, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Κόστα το Σάββατο, θα αφορά εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών από ψηφιακές δραστηριότητες τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ, καθώς και παγκόσμιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ.

Θα υπόκεινται σε «ετήσια συνεισφορά που αντιστοιχεί στο 3% του ετήσιου καθαρού κύκλου εργασιών από διαδικτυακή διαφήμιση, υπηρεσίες ψηφιακής διαμεσολάβησης και δεδομένα που δημιουργούνται από τους χρήστες», σύμφωνα με έγγραφα που κοινοποίησε το Συμβούλιο.

Το σχέδιο αναμένεται να προκαλέσει την οργή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του έχει αντιδράσει με οργή στα πρόστιμα της ΕΕ και στις κινήσεις εναντίον των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στο πλαίσιο των κανόνων της για το περιεχόμενο και τον ανταγωνισμό τα τελευταία χρόνια. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για την επιβολή τέλους στα ηλεκτρονικά απόβλητα και την αύξηση των φόρων στον καπνό. Το έγγραφο θα βρίσκεται στο επίκεντρο ωρών τεταμένων διαπραγματεύσεων, όταν οι ηγέτες της ΕΕ συναντηθούν στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα.

Απειλή από το Ευρωπαϊκ¨Ο Κοινοβούλιο

Ο Κόστα πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας τον Δεκέμβριο, εν μέσω φόβων της ΕΕ ότι μια καθυστέρηση θα μεταφέρει τις διαπραγματεύσεις σε ένα τεταμένο εκλογικό έτος το 2027, με ανησυχίες για το τι θα σήμαιναν πιθανές νίκες των ευρωσκεπτικιστών στη Γαλλία και αλλού για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Μόλις τα κράτη μέλη της ΕΕ καταλήξουν σε συμφωνία, θα πρέπει να διαπραγματευτούν με το Κοινοβούλιο – ένα έργο που επίσης προμηνύεται δύσκολο.

Ο βασικός αρμόδιος για τον προϋπολογισμό, Ζίγκφριντ Μουρεσάν, προειδοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπλοκάρει το σχέδιο δαπανών εάν τα κράτη μέλη συνεχίσουν να αγνοούν τις ανησυχίες του. «Πιστεύουμε ότι η συζήτηση… επικεντρώνεται υπερβολικά στις περικοπές», δήλωσε αυτή την εβδομάδα.