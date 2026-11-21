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Η Γαλλία απέρριψε τη νέα πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2028 – 2034, με το Ελιζέ να εκτιμά ότι υπό αυτήν τη μορφή, «δεν συνιστά βάση για μια συμφωνία».

«Το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο για τον επόμενο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι πολύ απογοητευτικό. Δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, ιδίως όσον αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και, ειδικότερα, τη διασφάλιση των εισοδηματικών ενισχύσεων των αγροτών», επισήμανε η γαλλική προεδρία.

Η πρόταση Κόστα

Τη νέα πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, με περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, που αντιστοιχούν περίπου στο 10% της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε νωρίτερα το Σάββατο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενόψει της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Ο Αντόνιο Κόστα χαρακτήρισε την πρότασή του «καλή βάση για την επίτευξη συμφωνίας» μεταξύ των κρατών-μελών, τονίζοντας ότι επιδιώκει να συνδυάσει τη χρηματοδότηση των νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ με τη διατήρηση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών πολιτικών και τον περιορισμό των εθνικών συνεισφορών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα πρόταση προέκυψε έπειτα από διμερείς διαβουλεύσεις με όλα τα κράτη-μέλη και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την προσέγγιση των θέσεων των κρατών-μελών και την επίτευξη τελικής συμφωνίας πριν από το τέλος του 2026, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Αυξήσεις για την άμυνα

Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον σημερινό προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027, η νέα πρόταση που κατέθεσε ο Αντόνιο Κόστα προβλέπει αύξηση κατά 120% των κονδυλίων για την ανταγωνιστικότητα και κατά 232% για την άμυνα. Παράλληλα, διπλασιάζεται η χρηματοδότηση προς τα κράτη-μέλη για τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων, ενώ τα κονδύλια για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ΕΕ αυξάνονται κατά 23%.

Στο στόχαστρο των περικοπών μπαίνουν οι περιφερειακές δαπάνες της ΕΕ – γνωστές ως πολιτική συνοχής – κίνηση που σκοπό έχει να λειτουργήσει κατευναστικά για την ομάδα των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών με πρωταγωνίστριες τη Γερμανία και την Ολλανδία, που ωστόσο εξακολουθούν να ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισ. ευρώ, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση των εθνικών συνεισφορών.