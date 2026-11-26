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Ένα ακόμη βήμα προς τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο έκανε ο εγχώριος τομέας, μετά την απόφαση του επόπτη να μειώσει τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις για δύο συστημικούς ομίλους.

Πρόκειται για μία ακόμη εξέλιξη που αντανακλά την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κανονικότητα.

Ειδικότερα, μετά από μία πολυετή κρίση έχουν πετύχει τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την επαναφορά της κερδοφορίας τους σε υψηλά επίπεδα και τη βελτίωση του συνολικού προφίλ κινδύνου.

Αυτό επέτρεψε στην ΕΚΤ να μειώσει μέσω της ετήσιας Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) το Pillar 2 Requirement (P2R).

Ο λόγος γίνεται για μία πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση, η οποία ορίζεται ξεχωριστά για κάθε τράπεζα και έχει τη σημασία της.

Οι αποφάσεις

Αναλυτικότερα, από την Πρωτοχρονιά του 2027 ο εν λόγω δείκτης μειώνεται κατά 10 μονάδες βάσης στο 2,80% για την Alpha Bank και κατά 15 μονάδες βάσης στο 2,75% για την Πειραιώς.

Από την άλλη, σε Εθνική Τράπεζα και Eurobank οι αντίστοιχες απαιτήσεις παραμένουν αμετάβλητες στο 2,50% και στο 2,75% αντίστοιχα, καθώς είχαν προηγηθεί μειώσεις στον προηγούμενο εποπτικό κύκλο.

Η μείωση των εποπτικών απαιτήσεων περιορίζει το ελάχιστο ύψος των κεφαλαίων που υποχρεούνται να διατηρούν οι τράπεζες.

Έτσι, διευρύνεται η απόσταση ασφαλείας από τα υποχρεωτικά ελάχιστα όρια.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην τρέχουσα συγκυρία, καθώς οι διοικήσεις τους εκτελούν ένα στρατηγικό σχέδιο που στόχο έχει τη μεγέθυνση του ενεργητικού τους και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τόσο με οργανικές κινήσεις όσο και με εξαγορές, με ταυτόχρονη γενναία επιβράβευση των μετόχων τους.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με αναλυτές, τα οφέλη που αποκομίζουν από τη μείωση του P2R είναι τα εξής:

Μερισματική πολιτική: Διευρύνονται τα περιθώρια επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, είτε μέσω μερισμάτων είτε μέσω προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Πιστωτική επέκταση: Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων συνεπάγεται αύξηση του σταθμισμένου ενεργητικού, άρα και μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες. Η μείωση λοιπόν του P2R επιτρέπει στις τράπεζες να υποστηρίξουν μεγαλύτερο όγκο εργασιών με την ίδια κεφαλαιακή βάση.

Εξαγορές: Τα πρόσθετα κεφαλαιακά περιθώρια διευκολύνουν την υλοποίηση στρατηγικών κινήσεων, όπως εξαγορών.

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων: Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της κεφαλαιακής βάσης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων.

Η πορεία μιας δεκαετίας

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ διενεργεί αξιολογήσεις SREP για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες από το 2015, μετά την ανάληψη της άμεσης εποπτείας τους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Η διαχρονική εξέλιξη των κεφαλαιακών απαιτήσεων αποτυπώνει τη σταδιακή μετάβασή τους από τις συνθήκες έκτακτων αναγκών της περασμένης δεκαετίας σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης σταθερότητας και ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, ο μέσος όρος έχει υποχωρήσει από το 3,19% το 2017 στο 2,70% το 2027, καταγράφοντας μείωση κατά περίπου 49 μονάδες βάσης.

Πέραν αυτού όμως, ιδιαίτερη σημασία έχει μια σημαντική αλλαγή που αποφασίστηκε στις αρχές του 2020 για τη σύνθεση των κεφαλαίων με τα οποία μπορούν να καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις.

Μέχρι τότε, κατά κανόνα η κάλυψη του P2R γινόταν μόνο με κεφάλαια υψηλότερης ποιότητας, της κατηγορίας 1 (CET1).

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας αυτό άλλαξε. Έκτοτε μπορούν να αξιοποιήσουν για τη συγκεκριμένη απαίτηση και άλλες κατηγορίες εποπτικών μέσων.

Σύμφωνα με αναλυτές, η συγκεκριμένη αλλαγή ήταν σημαντική για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς τους επέτρεψε να προχωρήσουν σε εκδόσεις ομολογιών AT1 και Tier 2 για την κάλυψη μέρους των πρόσθετων αναγκών, περιορίζοντας την ανάγκη διακράτησης κεφαλαίων CET1.

Η σύγκλιση

Πάντως, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, ο εγχώριος κλάδος υστερεί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ειδικότερα το μέσο ευρωπαϊκό P2R βρίσκεται στην περιοχή του 2,2% έναντι 2,70% για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Πρόκειται για μία απόκλιση που δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης, εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση του συνολικού προφίλ κινδύνου.