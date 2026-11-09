Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 πήρε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

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Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το πιστοποιητικό χορηγήθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε. κατόπιν επιθεώρησης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη των εποπτικών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εισηγμένων εταιριών, φορέων της κεφαλαιαγοράς, αγορών και αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες).

Στο πλαίσιο αυτό, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποσκοπεί στη συστηματική οργάνωση και τεκμηρίωση των διαδικασιών, την παρακολούθηση επίτευξης στόχων, τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας του.

Το πιστοποιητικό, με αριθμό μητρώου 041 26 0083, ισχύει από τις 23 Οκτωβρίου 2026 με πρόβλεψη αξιολόγησης της συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά τη διάρκεια της τριετούς ισχύος του.