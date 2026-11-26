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Μεταξύ 2010 και 2025 τα ενοίκια στην ΕΕ κατέγραψαν αύξηση 29% αλλά στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 8%. Αυτό όμως από μόνο του δεν… βελτιώνει και πολύ τη γενική εικόνα.

Ειδικά αν προστεθεί στην εξίσωση η άνοδος των τιμών σε βασικά αγαθά, όπως η ενέργεια και τα τρόφιμα, τότε η προσιτότητα στη στέγαση παίρνει άλλη τροπή.

Σύμφωνα με τη μελέτη «Housing in Europe – 2026 edition» της Eurostat, το πορτοφόλι των πολιτών, σε Ελλάδα και Ευρώπη, πιέζεται όλο και περισσότερο από την ανάγκη εύρεσης και διατήρησης μιας προσιτής και κατάλληλης στέγασης.

Πόσο προσιτή είναι η στέγαση στα ελληνικά νοικοκυριά και τι ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος διοχετεύται στη στέγη;

Για τη στέγαση το 35% του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα

Η Eurostat μετράει την οικονομική προσιτότητα της στέγασης εξετάζοντας το κόστος στέγασης ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος.

Κατά μέσο όρο, το 2025 τα νοικοκυριά της ΕΕ δαπάνησαν το 19 % του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Η Ελλάδα κατέγραψε «αρνητική πρωτιά» με ποσοστό 34,6%, ενώ ακολούθησαν η Δανία με 27,7%, η Σουηδία και η Γερμανία με περίπου 24%. Το χαμηλότερο ποσοστό είχε η Κύπρος με 10,9%.

Μεταξύ των ατόμων με εισόδημα κάτω του 60 % του εθνικού διάμεσου, που η Eurostat προσδιορίζει ως όριο κινδύνου φτώχειας, το κόστος στέγασης αντιπροσώπευε κατά μέσο όρο το 36 % του διαθέσιμου εισοδήματος στην ΕΕ. Στην Ελλάδα, το κόστος στέγασης ως ποσοστο του διαθέσιμου εισοδήματος για τη συγκεκριμένη ομάδα σκαρφάλωσε στο 59,3%.

Για τα άτομα με εισόδημα ίσο ή ανώτερο του 60 % του εθνικού διάμεσου το ποσοστό αυτό ήταν 16% για την ΕΕ και 28,7% για την Ελλάδα.

Πόσο προσιτή είναι η στέγαση στην Ελλάδα;

Έπειτα, η Eurostat μέτρησε τη στεγαστική προσιτότητα μέσω του δείκτη «υπερβολικής επιβάρυνσης στο κόστος στέγασης».

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά όπου το κόστος στέγασης υπερβαίνει το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στην ΕΕ το 2025, σχεδόν το 10% του πληθυσμού στις πόλεις ανήκε σε τέτοιο νοικοκυριό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις αγροτικές περιοχές ήταν 5%.

Τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικής επιβάρυνσης από το κόστος στέγασης σε πόλεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (26,9 %) και τη Δανία (19,7%), ενώ τα χαμηλότερα στην Κύπρο και την Κροατία (και στις δύο 2,6%).

Όσο για τις αγροτικές περιοχές, ψηλά βρέθηκαν και εδώ η Ελλάδα με 26,4% και η Δανία 10,4%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε Κύπρο, Σλοβενία και Σλοβακία (και στις τρεις γύρω στο 2%).