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ΕΕ: Κηρύσσει τον «πόλεμο» στη γραφειοκρατία – Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση

Η Κομισιόν υπόσχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μικρότερη ταλαιπωρία και λιγότερο «χαρτομάνι», φυσικό ή ηλεκτρονικό

World 06.11.2026, 22:30
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ΕΕ: Κηρύσσει τον «πόλεμο» στη γραφειοκρατία – Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση
Επιμέλεια Αλέξανδρος Καψύλης

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Το πρόγραμμα εργασιών για την απλοποίηση της καθημερινότητας των πολιτώνκαι των επιχειρήσεων στην ΕΕ που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, κοινής ωφέλειας και με τις τράπεζες ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κομισιόν. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να πάει ένα βήμα πιο μπροστά το «πακέτο» Omnibus, τη μεγαλύτερη νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση των διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας που υιοθέτησε το Φεβρουάριο του 2025 η ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ένα νέο κύμα απλουστεύσεων των συναλλαγών με τη διοίκηση και τις τράπεζες, που ξεκινά από την οικονομική χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ιδεών και φτάνει ως την έκδοση των βιομηχανικών αδειών. Η κατευθυντήρια αρχή εστιάζεται στη χαλάρωση του κανονιστικού ελέγχου για την τόνωση των επενδύσεων, χωρίς να εγκαταλειφθούν όμως, όπως διαβεβαιώνουν οι Βρυξέλλες, «οι ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες».

EE

Στη βάση του Omnibus

Η εκτελεστική εξουσία έχει επικεντρώσει την ατζέντα της σε 23 νέες πρωτοβουλίες, 10 από τις οποίες έχουν ως βασικό τους στόχο την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. «Ο στόχος μας είναι σαφής: λιγότερη γραφειοκρατία και πολυπλοκότητα για τους πολίτες και περισσότερη ελευθερία για τις επιχειρήσεις να επενδύουν, να καινοτομούν και να αναπτύσσονται», τόνισε ο επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας της ΕΕ και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

«Αυτή η επίθεση κατά της γραφειοκρατίας επεκτείνει τα δώδεκα πακέτα Omnibus που προτάθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2024 και υιοθετήθηκαν στις αρχές της επόμενης χρονιάς, κείμενα που τροποποιούν πολλά νομοθετήματα ταυτόχρονα. Πίσω από τον συναινετικό στόχο της ανταγωνιστικότητας, ωστόσο, οι συμβιβασμοί αναμένεται να είναι λεπτοί, προκειμένου να προσαρμοστούν οι περιορισμοί χωρίς να αποδυναμωθούν οι προστασίες που υπαγορεύονται από τις βασικές αρχές της ΕΕ, κυρίως η προστασία του περιβάλλοντος», μεταδίδει από τις Βρυξέλλες η ανταποκρίτρια της «Les Echos», Φαμπιέν Σμιτ.

ΕΕ: Απλουστέυσεις σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση

Η πρώτη πρωτοβουλία έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Πρόκειται για την υιοθέτηση ενός πακέτου μέτρων για την ανταγωνιστικότητα και την απλούστευση των τραπεζικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η νέα πρωτοβουλία φιλοδοξεί να μειώσει την κανονιστική πολυπλοκότητα του τομέα προκειμένου να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Στο ίδιο τρίμηνο, οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν ένα πακέτο απλούστευσης των μεταφορών και ένα «ενεργειακό πλαίσιο», που θα τεθεί όμως σε εφαρμογή μετά το 2030 διότι εκεί τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. «Για την ενέργεια η εξίσωση παραμένει λεπτή, στο μέτρο που η απλοποίηση των κανόνων και των ρυθμίσεων πρέπει να προωθείται παράλληλα με την προσπάθεια της ΕΕ για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2040», όπως εξηγεί η ανταποκρίτρια της «Les Echos» .

Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές εν προκειμένω έχουν καθοριστεί, αλλά μένουν ακόμα να διευκρινιστούν με σαφήνεια οι λεπτομέρειες των σχεδιαζόμενων «απλοποιήσεων» και διευκολύνσεων.

Οι πρωτοβουλίες που αφορούν τη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα στέγης και ως εκ τούτου πρόθεση της Κομισιόν είναι να μειώσει τα διοικητικά βάρη που εμποδίζουν τις κατασκευές νέων οικημάτων και την ανακαίνιση παλαιότερων, προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά.

Πακέτο μέτρων ετοιμάζεται και για τον ψηφιακό τομέα. Εδώ ο στόχος είναι να συνδυάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η απλούστευση των διαδικασιών με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

Καθυστερήσεις και περιβάλλον

Κατά το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει επί τάπητος το τεράστιο και διαρκές πρόβλημα των καθυστερήσεων σε ό,τι φορά την αδειοδότηση στρατηγικών έργων και τα επαναλαμβανόμενα εμπόδια στις επενδύσεις. Οι καθυστερήσεις και τα εμπόδια προέρχονται, βέβαια, από την περιβαλλοντική νομοθεσία διότι, κακά τα ψέματα, η κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα – πόσο μάλλον αν είναι και επιχειρηματική – έχει περιβαλλοντικό κόστος.

Όπως μεταδίδει η Φαμπιέν Σμιτ από τις Βρυξέλλες, θα αναλυθούν διεξοδικά ζητήματα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Επίσης αναμένεται να αναθεωρηθούν τα πρότυπα για τις εκπομπές διοξειδίου του από τα βαρέα φορτηγά οχήματα.

Αλλά το πιο λεπτό ζήτημα αφορά την αναθεώρηση των νόμων για τους οικοτόπους των ζώων, την προστασία των πτηνών και το ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών («Natura 2000»), όπως σημειώνει η ανταποκρίτρια.

Εν προκειμένω η Επιτροπή θέλει να εξετάσει εάν είναι απαραίτητη μια τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της απλοποίησής του – της χαλάρωσης των περιβαλλοντικών απαγορεύσεων για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. «Αυτή η προοπτική αγγίζει άμεσα τους συσχετισμούς μεταξύ της προστασίας της βιοποικιλότητας και της ανάπτυξης ενεργειακών ή μεταλλευτικών έργων», αναφέρει η Σμιτ σημειώνοντας ότι ήδη οι περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε θέση μάχης.

«Απλοποιούμε ή θυσιάζουμε»;

Ο επίτροπος Ντομπρόβσκις δεν παρέλειψε την Τετάρτη να αναφερθεί στα μέχρι στιγμής επιτεύγματα των δώδεκα νομοσχεδίων του πακέτου Omnibus για την απλοποίηση της ζωής ιδιωτών και επιχειρήσεων στην ΕΕ και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας. Είπε ότι τα νομοσχέδια και άλλα που προτάθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της σημερινής Επιτροπής «αντιπροσωπεύουν δυναμικό 22,3 δισ. ευρώ σε ετήσια διοικητική εξοικονόμηση, συμπεριλαμβανομένων 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που υποδηλώνει ότι έχει επιτευχθεί σχεδόν το 60% του στόχου που έχει θέσει για τη θητεία της η Κομισιόν».

Κατά τον Λετονό επίτροπο και αντιπρόεδρο της Επιτροπής, από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026, κατά τη διάρκεια ενός πλήρους 12μήνου δηλαδή, έξι νέα νομοσχέδια Omnibus και δεκαπέντε πρωτοβουλίες «εξασφάλισαν για το μέλλον εξοικονομήσεις ύψους 13 δισ. ευρώ ετησίως, κυρίως μέσω του φορολογικού εξορθολογισμού, της προώθησης της ψηφιακής τεχνολογίας και του περιβάλλοντος, που συμπληρώνονται από μεταρρυθμίσεις στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ασφάλειας των τροφίμων και της ενεργειακής επισήμανσης στα προϊόντα».

Ωστόσο, αυτά που είπε ο Ντομπρόβσκι είναι «εκτιμήσεις και όχι για αποδεδειγμένα κέρδη», όπως γράφει η γαλλίδα ανταποκρίτρια από τις Βρυξέλλες. «Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά όχι πάντα πολιτικά ανώδυνα, όπως αποδεικνύεται από τις τρέχουσες αντιπαραθέσεις γύρω από ένα νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην τροποποίηση της νομοθεσίας για τα φυτοφάρμακα. Το 2027, οι Βρυξέλλες θα πρέπει πρωτίστως να πείσουν τους Ευρωπαίους ότι η απλούστευση δεν σημαίνει θυσία ή αθέτηση των βασικών ευρωπαϊκών αρχών», σημειώνει.

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