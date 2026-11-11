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Στέγαση: Οι ενισχύσεις δεν φρενάρουν τις αυξήσεις 

Σχεδόν το 40% του πληθωρισμού προέρχεται από τη στέγαση, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ακίνητα 11.11.2026, 07:00
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Στέγαση: Οι ενισχύσεις δεν φρενάρουν τις αυξήσεις 
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

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Ανεπαρκής αποδεικνύεται μέχρι στιγμής η κυβερνητική πολιτική για τη συγκράτηση του κόστους στέγασης. Οι ανατιμήσεις συνεχίζονται παρά τις ενισχύσεις και τα προγράμματα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ενώ οι παρεμβάσεις για περισσότερες προσιτές κατοικίες χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν.

Οι 2,2 μονάδες του πληθωρισμού προέρχονται από τη στέγαση

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο βρίσκεται στη συμβολή της στέγασης στον πληθωρισμό. Από το συνολικό 5,7% του Οκτωβρίου σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , οι 2,2 ποσοστιαίες μονάδες προέρχονται μόνο από τα έξοδα κατοικίας. Δηλαδή, σχεδόν το 40% της συνολικής ανατίμησης.Η στέγαση ακρίβυνε κατά 15,1% μέσα σε έναν χρόνο, έναντι 14,7% τον Σεπτέμβριο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ενοίκια, η ενέργεια, η συντήρηση και οι υπηρεσίες κατοικίας.Μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα προσθέτει 0,71 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό. Το πετρέλαιο θέρμανσης προσθέτει 0,56, το φυσικό αέριο 0,40 και τα ενοίκια 0,30 μονάδες.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Η πίεση καταγράφεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τον ίδιο μήνα, τον Οκτώβριο, η αντίστοιχη κατηγορία αυξήθηκε κατά 14,2% στο Βέλγιο, 10,8% στην Κύπρο και 8,6% στη Σλοβενία.

Επιστροφές και επιδόματα, αλλά τα ενοίκια ανεβαίνουν

Απέναντι σε αυτή την εικόνα, η κυβέρνηση αντιπαραθέτει την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.Οι ενισχύσεις περιορίζουν μέρος της επιβάρυνσης. Δεν αποτελούν, όμως, μηχανισμό συγκράτησης των μισθωμάτων. Τα  ενοίκια αυξήθηκαν κατά 6,8% σε ετήσια βάση και κατά 1,3% μόνο μέσα στον Οκτώβριο.

Παράλληλα, το αυξημένο επίδομα θέρμανσης και η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης καλύπτουν μέρος του ενεργειακού κόστους. Η στήριξη αυτή έχει αξία για τους δικαιούχους, αλλά η επιβάρυνση που εξακολουθεί να καταγράφεται παραμένει μεγάλη.

Τα προγράμματα για τα κλειστά σπίτια

Στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών στοχεύει το «Ανακαινίζω–Νοικιάζω», με επιδότηση έως 8.100 ευρώ και υποχρέωση εκμίσθωσης για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Παράλληλα, στις 29 Οκτωβρίου άνοιξε και η νέα δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, με επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης.

Ισχύουν επίσης περιορισμοί στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Οι κοινωνικές κατοικίες παραμένουν ζητούμενο

Αναμένονται ακόμη οι κοινωνικές κατοικίες μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής με το σχέδιο να έχει καθυστερήσει πολύ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό .

Το κριτήριο για τη στεγαστική πολιτική είναι συγκεκριμένο.πόσα σπίτια μπορούν να είναι  διαθέσιμα και σε τι ενοίκιο. Οι επιδοτήσεις στηρίζουν τους δικαιούχους, αλλά δεν υποκαθιστούν την προσφορά προσιτής κατοικίας. Όσο τα μισθώματα αυξάνονται και οι κοινωνικές κατοικίες παραμένουν σε αναμονή, η κυβέρνηση έχει να παρουσιάσει περισσότερες παρεμβάσεις από όσα αποτελέσματα μπορεί να μετρήσει ο ενοικιαστής στον μηνιαίο λογαριασμό του

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