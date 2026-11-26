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Η εκρηκτική ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων για την εξυπηρέτηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί κρίση εφοδιασμού, που συμβαίνει μία φορά σε κάθε γενιά, για τα τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται επίσης σε αυτά τα τσιπ για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων, ενώ τα μεγάλα οικονομικά μέσα τούς δίνουν πλεονέκτημα ανάμεσα στο πλήθος των υποψήφιων αγοραστών. Η έλλειψη έχει οδηγήσει όλους σε μια αγωνιώδη αναζήτηση, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Παραδοσιακά οι πελάτες και οι προμηθευτές βασίζονταν σε προφορικές συμφωνίες για τη μακροπρόθεσμη προμήθεια. Τώρα όμως, και οι δύο πλευρές επιδιώκουν δεσμευτικές συμβάσεις διάρκειας έως και πέντε ετών

Εταιρείες σε όλο τον κόσμο δημιουργούν «κέντρα επιχειρήσεων» για τις προμήθειες, ψάχνουν εξονυχιστικά τις αγγελίες σε ιστότοπους όπως το eBay και επινοούν τρόπους για να προσελκύσουν τους γίγαντες των ημιαγωγών. Η έλλειψη έχει οδηγήσει τις τιμές ορισμένων τσιπ μνήμης να δεκαπλασιαστούν τον τελευταίο χρόνο, αναγκάζοντας τον κλάδο των ηλεκτρονικών ειδών να προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών. Τα αποθέματα τσιπ έχουν μάλιστα πέσει θύματα ληστειών από κλέφτες που επιδιώκουν να τα μεταπωλήσουν.

Ακριβότερα δώρα

Η οικονομική κρίση σημαίνει ότι τα δώρα των γιορτών θα είναι πιο ακριβά φέτος — και οι προσφορές της Black Friday πιο δελεαστικές. Η Apple, επικαλούμενη την ραγδαία άνοδο των τιμών της μνήμης, αύξησε τις τιμές των φορητών υπολογιστών MacBook κατά 100 έως 500 δολάρια, ανάλογα με το μοντέλο. Η αρχική τιμή των φετινών iPhone 18 Pro και Pro Max αυξήθηκε κατά 100 δολάρια σε σχέση με πέρυσι. Ο Τιμ Κουκ παρομοίασε την έλλειψη τσιπ με «πλημμύρα που συμβαίνει μία φορά στα εκατό χρόνια».

Το ίδιο Xbox της Microsoft κοστίζει πλέον 33% περισσότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, στα 600 δολάρια, ενώ το έξυπνο ηχείο Amazon Echo Dot είναι 60% πιο ακριβό, στα 80 δολάρια. Η Meta αύξησε την τιμή των ακουστικών εικονικής πραγματικότητας Quest 3 κατά 50 δολάρια, στα 350 δολάρια.

Για να συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους, η Motorola μείωσε το μέγεθος του νεότερου κινητού της. Η τελευταία έκδοση του smartphone Edge, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, διαθέτει 128 GB αποθηκευτικού χώρου, το μισό από αυτόν του προκατόχου του, με μικρότερη οθόνη και μπαταρία. Η αρχική του τιμή αυξήθηκε ωστόσο κατά 50 δολάρια, στα 600 δολάρια. Η εταιρεία παρουσίασε το κινητό ως «που χωράει στην τσέπη», με «κομψό και συμπαγή σχεδιασμό».

Τα τσιπ μνήμης ήταν από καιρό γνωστά για τις περιόδους υπερπροσφοράς που ακολουθούνταν από ελλείψεις. Τώρα βρίσκονται σε κατάσταση ελλείψεων, και οι τρεις μεγάλοι κατασκευαστές μνήμης —η Samsung Electronics και η SK Hynix, με έδρα τη Νότια Κορέα, και η Micron Technology, με έδρα τις ΗΠΑ— δεν μπορούν να δημιουργήσουν νέα παραγωγική ικανότητα αρκετά γρήγορα.

Η έλλειψη αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι να τεθούν σε λειτουργία νέα εργοστάσια το 2028, παρά τις φήμες για επιβράδυνση στην κατασκευή κέντρων δεδομένων. Η παραγωγική ικανότητα σε επίπεδο κλάδου για τη μνήμη DRAM —τον κύριο τύπο μνήμης που αντιμετωπίζει τους πιο οξείς περιορισμούς στην προσφορά— αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% από φέτος έως το 2028, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης της αγοράς τεχνολογίας Counterpoint Research.

Η SK Hynix έχει εξαντλήσει τα αποθέματα της σε DRAM, καθώς και στα τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης επόμενης γενιάς που έχουν σχεδιαστεί για υπολογιστική τεχνητής νοημοσύνης (AI) μέχρι το 2029. Η Micron έχει προπωλήσει προμήθειες αξίας τουλάχιστον 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο πολυετών συμβολαίων. Οι τρεις εταιρείες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο κερδοφόρων στον κόσμο.

«Αναμένεται να συνεχιστεί για κάποιο διάστημα η κατάσταση όπου η προσφορά δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, ένας περιορισμός που προβλέπεται να διαρκέσει έως το 2030», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της SK Hynix, Kim Woo-hyun, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας τον περασμένο μήνα.

«Αυτό είναι τρελό»

Παραδοσιακά, οι πελάτες και οι προμηθευτές βασίζονταν σε προφορικές συμφωνίες για τη μακροπρόθεσμη προμήθεια. Τώρα όμως, και οι δύο πλευρές επιδιώκουν δεσμευτικές συμβάσεις διάρκειας έως και πέντε ετών, οι οποίες απαιτούν από τους πελάτες να προπληρώνουν περίπου το 25% έως 30% του κόστους αγοράς ή ακόμη και να συμμετέχουν στο κόστος επένδυσης για νέα εργοστάσια, σύμφωνα με τον Peter Lee, αναλυτή ημιαγωγών στην Citi.

Οι αγοραστές μικροτσίπ έχουν εγκατασταθεί στη Νότια Κορέα, ελπίζοντας να προσελκύσουν τη Samsung και την SK Hynix. Στελέχη του τεχνολογικού κλάδου αναφέρουν ότι ορισμένοι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης τοποθετούν υπαλλήλους σε κατοικίες ακριβώς έξω από τα εργοστάσια παραγωγής τσιπ της Samsung, ώστε να ελέγχουν καθημερινά την κατάσταση και να διασφαλίζουν την ομαλή ροή των παραδόσεων.

Τους τελευταίους έξι μήνες, ο Marques McCammon, διευθύνων σύμβουλος της Karma Automotive, κατασκευάστριας πολυτελών αυτοκινήτων με έδρα το Irvine της Καλιφόρνιας, έχει ταξιδέψει τέσσερις φορές στη Νότια Κορέα για να συναντηθεί με έναν σημαντικό προμηθευτή μνημών — τόσο συχνά, ώστε πλέον έχει ένα αγαπημένο εστιατόριο με μπάρμπεκιου στη Σεούλ.

Αν και οι προμηθευτές μνήμης είναι πρόθυμοι να συζητήσουν, γίνονται ασαφείς όταν πρόκειται για την οριστικοποίηση των τιμών και των ημερομηνιών παράδοσης, είπε: «Από ευγένεια, μας δίνουν χρόνο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε μια απόφαση».

Η ταϊβανέζικη εταιρεία κατασκευής μονάδων flash Apacer έχει συνάψει δάνεια προκειμένου να έχει έτοιμα τα χρήματα για να αγοράσει τσιπ τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμα.

«Αν εμφανιστούν τσιπ, τα παίρνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Apacer, Gibson Chen. «Είναι τρελό, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Ακόμη και ο Ίλον Μασκ της SpaceX και της Tesla έπεσε θύμα υπεκφυγών, σύμφωνα με τον Carl Kawaja, διαχειριστή χαρτοφυλακίου στην Capital Group, ο οποίος ανακάλεσε κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης τον Ιούνιο μια συζήτηση που είχε με τον Mασκ σχετικά με τα τσιπ μνήμης της Tesla.

Σύμφωνα με τον Kawaja, ο Mασκ είπε ότι είχε προσφέρει στη Samsung μια μακροπρόθεσμη δέσμευση αγοράς τσιπ, μόνο για να του απαντήσει ο εκτελεστικός πρόεδρος Lee Jae-yong ότι όλοι οι άλλοι του πρόσφεραν το ίδιο, οπότε τι άλλο μπορούσε να κάνει ο Mασκ; Και όταν πρόσφερε στη συνέχεια χρηματοδοτικές εγγυήσεις για νέα εργοστάσια τσιπ της Samsung, η απάντηση του Lee ήταν και πάλι: Όλοι οι άλλοι του πρόσφεραν το ίδιο, οπότε τι άλλο μπορούσε να κάνει ο Mασκ;

Ο Σάμι Πιενιμάκι, διευθύνων σύμβουλος της φινλανδικής εταιρείας κατασκευής εξατομικευμένων κινητών τηλεφώνων Jolla, επικοινωνεί κάθε εβδομάδα με έναν υπεύθυνο προμηθειών στη Σαγκάη, αναζητώντας νέα αποθέματα. Με τη ζήτηση για μικροτσίπ να έχει εκτοξευθεί στα ύψη, η πρόκληση έγκειται στο να βρεθούν γνήσια προϊόντα.

Ορισμένοι μεσίτες «εισάγουν κρυφά μεταχειρισμένα εξαρτήματα —που αξίζουν περίπου το μισό της τιμής των καινούργιων— σε παρτίδες που πωλούνται ως καινούργιες», δήλωσε ο Πιενιμάκι. Η Jolla άρχισε να διεξάγει τυχαίες δοκιμές ηλεκτρικής καταπόνησης για να ξεχωρίσει τα πλαστά προϊόντα.

Τα στελέχη προμηθειών, ένας ρόλος που κάποτε θεωρούνταν συντηρητικός, βρίσκονται υπό τεράστια πίεση. Όσοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν προμήθειες θεωρούνται αστέρια. Όσοι όμως δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν επαρκείς προμήθειες σε λογική τιμή ενδέχεται να απολυθούν, αναφέρουν στελέχη.

«Έτσι είναι η ζωή!», πρόσθεσε ο Τσεν, πρόεδρος της Apacer.

Παραγγελίες σε τσιπ μνήμης που εξαφανίζονται

Η W5 Technologies, μια εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού αμυντικών επικοινωνιών με έδρα την Αριζόνα, παρήγγειλε τον περασμένο χειμώνα διακομιστές, οι οποίοι είναι προεγκατεστημένοι με τσιπ μνήμης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα μπορούσε να τηρήσει την προθεσμία παράδοσης για έναν σημαντικό αμυντικό ανάδοχο πριν από την Ημέρα Μνήμης. Στα τέλη Μαΐου, της ανακοινώθηκε ότι οι διακομιστές ήταν καθ’ οδόν. Λίγες μέρες αργότερα, ο προμηθευτής την ενημέρωσε ότι οι αποστολές είχαν ανακατανεμηθεί σε μια «πιο σημαντική παραγγελία».

«Το να μας τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια την τελευταία στιγμή ήταν ένας εφιάλτης», δήλωσε η Elaine Ferguson, αντιπρόεδρος της W5 Technologies. «Ο κατασκευαστής είπε ότι δεν ήμασταν αρκετά σημαντικοί, επειδή δεν ήμασταν μια μεγάλη εταιρεία ή ένας μεγάλος φορέας εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων που πραγματοποιεί τεράστιες παραγγελίες».

Τελικά, η εταιρεία κατάφερε να βρει εναλλακτικές προμήθειες από τρεις μικρότερους κατασκευαστές για να τηρήσει την προθεσμία της. Ξόδεψε επιπλέον 2.000 δολάρια και διεξήγαγε πρόσθετες δοκιμές για να προσαρμόσει τα εξαρτήματα στα υπάρχοντα συστήματα.

Η Seraph, μια εταιρεία συμβούλων εφοδιαστικής αλυσίδας με έδρα το Λας Βέγκας, είχε έναν πελάτη, έναν αμερικανικό κατασκευαστή προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ο οποίος στράφηκε σε εκατοντάδες ανεξάρτητους μεσίτες και στη «γκρίζα αγορά» για τσιπ. Η εταιρεία αναγκάστηκε να πληρώσει έως και 40 φορές την προϋπολογισμένη τιμή για ένα συγκεκριμένο εξάρτημα, δήλωσε ο Ambrose Conroy, διευθύνων σύμβουλος της Seraph.

«Σαράντα φορές το ποσό που είχαν προγραμματίσει να πληρώσουν, για μένα, είναι απλώς ένας τρελός αριθμός», είπε.

Ο πελάτης δεν μπόρεσε να μετακυλήσει το κόστος στους δικούς του πελάτες από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με αποτέλεσμα να πληγούν τα περιθώρια κέρδους του. Ο Conroy αναμένει ότι η εταιρεία θα αναγκαστεί να αυξήσει τις τιμές της το επόμενο έτος.

Πολλές από τις εταιρείες-πελάτες της Seraph έχουν δημιουργήσει ομάδες προμηθειών που πλέον περνούν έξι ημέρες την εβδομάδα σε αυτοσχέδια «κέντρα επιχειρήσεων». Επεξεργάζονται υπολογιστικά φύλλα, πραγματοποιούν κλήσεις σε εκατοντάδες ανεξάρτητους μεσίτες και στέλνουν μαζικά email αναζητώντας διαθέσιμα αποθέματα.

Όταν εμφανίζεται προσφορά, η ταχύτητα είναι το παν. Σε μια περίπτωση, ένας πελάτης της Seraph εντόπισε μια παρτίδα μονάδων μνήμης από τη Νότια Κορέα που κατείχε ένας μεσίτης στην Κίνα, ανέφερε ο Conroy. Η εταιρεία χρειάστηκε πέντε ημέρες για να ολοκληρώσει τις εσωτερικές διαδικασίες και να εγκρίνει την τραπεζική μεταφορά. Μέχρι τότε, η προσφορά είχε λήξει — και η ζητούμενη τιμή του μεσίτη είχε εκτοξευθεί κατά 50%. Τελικά, η εταιρεία αποχώρησε από τη συναλλαγή.

Η Framework Computers, μια εταιρεία πώλησης προσωπικών υπολογιστών με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, είδε τους προμηθευτές της σε τσιπ μνήμης να αποσύρονται από τις συμφωνίες τους, αφήνοντάς την σε δύσκολη θέση απέναντι στους πελάτες που είχαν προπαραγγείλει τους υπολογιστές της μάρκας. Η εταιρεία αναγκάστηκε να μειώσει τη μνήμη στους υπολογιστές της και να μειώσει τις τιμές της αναλόγως. Επικοινώνησε με κάθε πελάτη για να ζητήσει συγγνώμη, να εξηγήσει την κατάσταση και να προσαρμόσει τις παραγγελίες.

Η εταιρεία αναγκάζεται πλέον να αναπροσαρμόζει τις τιμές των προϊόντων της σχεδόν κάθε μήνα, λόγω των διακυμάνσεων στις τιμές της μνήμης. Ορισμένοι από τους επιτραπέζιους υπολογιστές υψηλών προδιαγραφών της Framework, οι οποίοι διαθέτουν μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης, έχουν σημειώσει αύξηση τιμών κατά περίπου 70%, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Nirav Patel.

Στην Purism, μια μικρή εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο που κατασκευάζει υπολογιστές και smartphone με ισχυρά μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας, τρεις υπάλληλοι του τμήματος προμηθειών ψάχνουν στις λίστες για το δυσεύρετο διαθέσιμο απόθεμα.

Η εταιρεία έχει αρχίσει να επικοινωνεί με εκατοντάδες μεσίτες και να ψάχνει καθημερινά στο eBay αναζητώντας τσιπ μνήμης σε λογικές τιμές, αγοράζοντας ό,τι μικρές παρτίδες μπορεί να βρει, δήλωσε ο Todd Weaver, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Purism.

«Τα διαθέσιμα αποθέματα μπορεί να είναι εξαιρετικά χαμηλά — όπως πέντε ή 12 μονάδες — αλλά τα αγοράζουμε ούτως ή άλλως, γιατί σκέφτεστε ότι, καλά, ίσως καταφέρουμε να στείλουμε κάτι σε μια χούφτα πελατών», είπε ο Weaver.

Τον Απρίλιο, η Blackmagic Design παρουσίασε νέο εξοπλισμό ζωντανής παραγωγής που υποστηρίζει ταυτόχρονα 64 συνδέσεις με ζωντανές ροές καμερών, με τιμή περίπου 120.000 δολάρια. Η αύξηση των τιμών των τσιπ μνήμης την ανάγκασε να αυξήσει την τιμή τρεις φορές, φτάνοντας τώρα στα 175.000 δολάρια περίπου.

«Είναι το κορυφαίο προϊόν που προσφέρουμε, αλλά και πάλι πρόκειται για τεράστια αύξηση της τιμής. Και αναρωτιέσαι, πόσοι άνθρωποι μπορούν να το αντέξουν οικονομικά», δήλωσε ο Petty, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Ακόμα χειρότερα, η εταιρεία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μια νέα μάστιγα που πλήττει τον κλάδο: τους κλέφτες τσιπ.

Στα τέλη του περασμένου έτους, μία από τις αποθήκες της στην Ινδονησία, η οποία περιείχε προϊόντα μνήμης flash χωρητικότητας 8 terabyte αξίας περίπου 100.000 δολαρίων, έπεσε θύμα ληστείας. Η εταιρεία υποψιάζεται ότι ένας πρώην υπάλληλος οργάνωσε τη ληστεία. Έκτοτε, έχει προσθέσει περισσότερους φρουρούς που εργάζονται όλο το 24ωρο και έχει επεκτείνει τα συστήματα παρακολούθησης στην αποθήκη.