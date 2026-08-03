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CXMT: Σχεδιάζει δεύτερο εργοστάσιο τσιπ μνήμης στο Πεκίνο

Η CXMT επεκτείνει τις δραστηριότητες της εν μέσω της κούρσας της Κίνας για τεχνολογική αυτάρκεια

World 03.08.2026, 23:57
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CXMT: Σχεδιάζει δεύτερο εργοστάσιο τσιπ μνήμης στο Πεκίνο
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Την κατασκευή δεύτερου εργοστασίου παραγωγής DRAM στο Πεκίνο εξετάζει η κινεζική ChangXin Memory Technologies (CXMT), ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης της χώρας με βάση την αγοραία αξία, καθώς επιταχύνει την επέκτασή της για να ανταποκριθεί στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με την Περιοχή Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Πεκίνου (Yizhuang), καθώς και με κρατικούς επενδυτικούς φορείς, για την εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και το ύψος ή η μορφή της κρατικής συμμετοχής δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η νέα μονάδα σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στο Γιτζουάνγκ, περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του κέντρου του Πεκίνου, όπου η CXMT λειτουργεί ήδη εργοστάσιο παραγωγής τσιπ δυναμικής μνήμης (DRAM). Αν και η προβλεπόμενη παραγωγική δυναμικότητα δεν έχει γίνει γνωστή, η κατασκευή ενός σύγχρονου εργοστασίου προηγμένων τσιπ μνήμης απαιτεί συνήθως επενδύσεις άνω των 10 δισ. δολαρίων.

Η πιθανή αυτή επένδυση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου επέκτασης της εταιρείας. Η CXMT κατασκευάζει ήδη νέες μονάδες στη Σαγκάη και στο Χεφέι, ενώ βρίσκεται σε επαφές και με άλλες τοπικές κυβερνήσεις για τη δημιουργία πρόσθετων εγκαταστάσεων. Εφόσον όλα τα έργα ολοκληρωθούν, η συνολική παραγωγική της δυναμικότητα θα μπορούσε να υπερβεί τα 600.000 wafers (Λεπτό κυκλικό πλακίδιο από ημιαγωγό υλικό, συνήθως καθαρό κρυσταλλικό πυρίτιο) τον μήνα, υπερδιπλασιάζοντας τα σημερινά επίπεδα.

Κίνα

Ιδιαίτερα επιτυχημένη IPO για την CXMT

Η επέκταση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη δημόσια εγγραφή της εταιρείας, ύψους 8,6 δισ. δολαρίων, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εισαγωγή εταιρείας ημιαγωγών στην ιστορία των χρηματιστηρίων της ηπειρωτικής Κίνας. Από τότε, η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά περίπου 13%, προσφέροντας στην εταιρεία νέα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την αναπτυξιακή της στρατηγική.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η αγορά μνημών βρίσκεται σε νέο ανοδικό κύκλο, καθώς οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα αυξάνουν κατακόρυφα τη ζήτηση για DRAM υψηλών επιδόσεων.

Παράλληλα, η επέκταση της CXMT εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Πεκίνου για την οικοδόμηση μιας αυτάρκους βιομηχανίας ημιαγωγών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικοί περιορισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν καταστήσει την εγχώρια παραγωγή στρατηγική προτεραιότητα.

Αν και η εταιρεία κατατάσσεται πλέον τέταρτη παγκοσμίως στην παραγωγή DRAM, απέχει ακόμη σημαντικά από τους τρεις μεγάλους του κλάδου — τη Samsung Electronics, την SK Hynix και τη Micron — οι οποίοι εξακολουθούν να ελέγχουν σχεδόν το 90% της παγκόσμιας αγοράς, σύμφωνα με στοιχεία της Counterpoint Research.

Συγκέντρωση υψηλής τεχνολογίας

Ωστόσο, στην κινεζική αγορά η CXMT έχει ήδη αποκτήσει δεσπόζουσα θέση. Η ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης τής έχει επιτρέψει να αυξήσει τις τιμές προς σημαντικούς πελάτες, όπως η Huawei, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της ως βασικού προμηθευτή της εγχώριας βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας.

Η πορεία της εταιρείας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του λεγόμενου «μοντέλου Χεφέι», μέσω του οποίου η τοπική κυβέρνηση της πρωτεύουσας της επαρχίας Ανχούι χρησιμοποίησε κρατικά κεφάλαια και επενδυτικά οχήματα για να δημιουργήσει έναν εθνικό πρωταθλητή στους ημιαγωγούς. Η επιτυχία αυτού του μοντέλου έχει οδηγήσει και άλλες μεγάλες κινεζικές πόλεις, όπως το Πεκίνο και η Σαγκάη, να διεκδικούν πλέον επενδύσεις της CXMT, επιδιώκοντας να αποκομίσουν τα οικονομικά και τεχνολογικά οφέλη που συνεπάγεται η παρουσία της.

Η Γιτζουάνγκ, όπου σχεδιάζεται το νέο εργοστάσιο, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς κόμβους της Κίνας. Εκεί δραστηριοποιούνται ήδη η μεγαλύτερη κινεζική εταιρεία συμβολαιακής παραγωγής τσιπ SMIC, η κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών Naura Technology και η Xiaomi, ενώ η περιοχή επενδύει δυναμικά στη ρομποτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η πιθανή εγκατάσταση δεύτερου εργοστασίου της CXMT στο Πεκίνο ενισχύει περαιτέρω αυτή τη στρατηγική συγκέντρωση βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας και καταδεικνύει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των κινεζικών περιφερειών για την προσέλκυση κορυφαίων εταιρειών ημιαγωγών έχει πλέον αποκτήσει εθνική σημασία. Παράλληλα, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η Κίνα επιταχύνει τις επενδύσεις της στην παραγωγή προηγμένων τσιπ, επιδιώκοντας να περιορίσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές και να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά των ημιαγωγών.

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