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Με ισχυρά κέρδη κινείται σήμερα η Wall Street, μετά την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών, με τους επενδυτές να επιχειρούν να κλείσουν θετικά μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων. Οι αγοραστές επιστρέφουν στις τεχνολογικές μετοχές, παρά το γεγονός ότι οι προβληματισμοί για την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την προοπτική νέων αυξήσεων των αμερικανικών επιτοκίων παραμένουν στο προσκήνιο.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,77% στις 50.567 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,93% στις 7.249 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,06% στις 23.835 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η Nvidia ενισχύεται περίπου κατά 3%, η Meta Platforms καταγράφει κέρδη άνω του 3%, ενώ η CoreWeave, εταιρεία παροχής υπολογιστικών υποδομών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει άνοδο 5%.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ οδεύουν προς σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη. Μέχρι σήμερα, ο Dow Jones καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο 4,2%, τη μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2025, ενώ ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 3,9% και ο Nasdaq Composite κατά 4,1%.

Η περίπτωση της Nvidia…

Η εβδομάδα άρχισε με την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, εξέλιξη που οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε άλμα 31% τη Δευτέρα και επέτρεψε στον S&P 500 και στον Nasdaq Composite να καταγράψουν την καλύτερη ημερήσια επίδοσή τους από τον Απρίλιο του 2025. Ο Dow Jones είχε ενισχυθεί κατά περισσότερες από 1.400 μονάδες ή περίπου 3%.

Ωστόσο, η ευφορία δεν είχε διάρκεια. Στις συνεδριάσεις που ακολούθησαν, οι μετοχές της Nvidia και άλλων επιχειρήσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχασαν μέρος των κερδών τους, υπενθυμίζοντας ότι τα ζητήματα που απασχολούν την επενδυτική κοινότητα υπερβαίνουν κατά πολύ τις διοικητικές εξελίξεις στον αμερικανικό κολοσσό των ημιαγωγών.

…και η ανησυχία των επενδυτών για την AI

Ήδη πριν από την απομάκρυνση του Χουάνγκ, οι επενδυτές είχαν αρχίσει να εκφράζουν ανησυχίες για την αυξανόμενη εξάρτηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη από τη δανειακή χρηματοδότηση, τις ενδείξεις επιβράδυνσης των κεφαλαιουχικών δαπανών και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στην ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων.

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Κλοντ, διαχειριστή χαρτοφυλακίου της Janus Henderson, οι μεγάλοι πάροχοι υπολογιστικών υποδομών (hyperscalers) θα πρέπει τελικά να αποδείξουν ότι οι επενδύσεις τους αποφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις και να αποκαταστήσουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές τους.

Αντίστοιχα, επιχειρήσεις όπως η Anthropic καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να επιτύχουν τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης των εσόδων που προεξοφλεί η αγορά και, σε βάθος χρόνου, να εμφανίσουν ισχυρή κερδοφορία και να παράγουν ελεύθερες ταμειακές ροές.

Wall Street: Το «μέτωπο» των επιτοκίων

Μερίδα αναλυτών της Wall Street εκτιμά, ωστόσο, ότι παρά τους μακροπρόθεσμους προβληματισμούς για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η πρόσφατη αδυναμία της χρηματιστηριακής αγοράς συνδέεται περισσότερο με την προοπτική περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων της Federal Reserve.

Τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που έδειξαν επιτάχυνση του ετήσιου πληθωρισμού στο 3,8% τον Οκτώβριο και διαμόρφωση του δομικού δείκτη στο 3,3%, ενίσχυσαν τις προσδοκίες για διαδοχικές αυξήσεις των αμερικανικών επιτοκίων κατά τους επόμενους μήνες.

Ο Γουόρεν Πάις, συνιδρυτής της 3Fourteen Research, εκτιμά ότι η Fed αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την πορεία των αγορών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Όπως ανέφερε στο CNBC, αρκετοί από τους επενδυτές με τους οποίους έχει επικοινωνήσει η εταιρεία του εκφράζουν φόβους για μια επανάληψη του 2018, όταν η αμερικανική κεντρική τράπεζα είχε προχωρήσει σε τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων.

«Υπάρχουν πολλές ανησυχητικές ομοιότητες και αυτό είναι που παρακολουθούμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή συνεδρίαση της Wall Street θα ολοκληρωθεί νωρίτερα, με τις συναλλαγές να ολοκληρώνονται στις 20.00 ώρα Ελλάδος, αντί 23.00.