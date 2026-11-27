Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοδικά κινήθηκε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει το αρνητικό πρόσημο της εβδομάδας, αλλά ούτε και του Νοεμβρίου, καθώς απομένει πλέον μόλις μία συνεδρίαση για την ολοκλήρωσή του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,33% στις 2.512,83 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.491,97 μονάδων (+0,49%) και 2.517,99 μονάδων (+1,53%). Ο τζίρος ανήλθε στα 276 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 36,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,2 εκατ. τεμάχια αξίας 61,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,36% στις 6.447,57 μονάδες, ενώ στο +0,49% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.972,35 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,79%% στις 3.051,70 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η πτώση του γενικού δείκτη ήταν στο 1,56%, ο FSTE 25 υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε κέρδη 0,2%.

Σε κλοιό αναταράξεων

Άλλη μία εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων ολοκληρώθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι διοικητικές εξελίξεις στη Nvidia και η επαναφορά της ρητορικής περί δασμών ενέτειναν τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities. Η αργία της Wall Street έδωσε στην εγχώρια αγορά περιθώριο για μια πρόσκαιρη ανάκαμψη, όμως η επιφυλακτικότητα παραμένει διάχυτη και αποτυπώνεται ακόμη και σε μετοχές που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν ως στηρίγματα του Γενικού Δείκτη. Με την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων για το εννεάμηνο, οι διεθνείς εξελίξεις αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στη διαμόρφωση της τάσης, ιδίως όταν οι απότομες κινήσεις στο εξωτερικό πυροδοτούν κύματα αποστροφής κινδύνου.

Επιπλέον, καθώς πλησιάζει το κλείσιμο της χρονιάς, οι διαχειριστές έχουν περιορισμένα κίνητρα να ανοίξουν νέες θέσεις ή να αυξήσουν τις υφιστάμενες αναμένοντας ένα καλύτερο συγχρονισμό κινήσεων προς το τέλος του 2026. Η συγκρατημένη διάθεση για νέες τοποθετήσεις καθιστά το ΧΑ πιο ευάλωτο σε εξωτερικές αναταράξεις, ενώ ενδείξεις κόπωσης διαπιστώνονται και στο ενδιαφέρον για νέες αντλήσεις κεφαλαίων. Υπό αυτό το πρίσμα ο διεθνής παράγοντας θα έχει τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωση των τάσεων με το βαθμό εγρήγορσης στα αρνητικά νέα να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης υπερέβαλε εαυτόν καθιστώντας την εκτίμηση της προσέγγισης των 2513 μονάδων αισιόδοξη. Η έντονη πτώση αναχαιτίστηκε στις 2.444 μονάδες καταγράφοντας μια συνεχή καθοδική διαδρομή 150 μονάδων σε δύο μόλις συνεδριάσεις. Το σημείο αντιστροφής συνέπεσε με χειρουργική ακρίβεια με την χρονοσειρά των 200 ημερών επίπεδο από το οποίο ξεκίνησε μια προσεκτική ανοδική διόρθωση. Οι δοκιμές τέτοιων μακροχρόνιων χρονοσειρών δημιουργούν ένα επιπλέον στοιχείο στρες για τους συμμετέχοντας καθώς οι διασπάσεις τους συνοδεύονται με επιτάχυνση της τάσης προς την πλευρά της διαφυγής.

Ο συναγερμός έληξε προς ώρας ωστόσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πλέον σε κοντινή απόσταση από τον κινητό μέσο των 200 ημερών γεγονός που δεν αφήνει πολλά περιθώρια εφησυχασμού. Οι ημερήσιοι ταλαντωτές αποφορτίστηκαν στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της εβδομάδας, έχοντας κινηθεί πάνω από τις υπερπουλημένες ζώνες. Η ευρύτερη τεχνική εικόνα έχει πλέον σαφή καθοδική κλίση, καθώς η πτώση διέκοψε την πολύμηνη συσσώρευση. Η επαναπροσέγγιση των 2.600 μονάδων θα έθετε υπό αμφισβήτηση το υπό διαμόρφωση καθοδικό κανάλι, ενώ η διατήρηση του χαμηλού των 2.444 μονάδων την επόμενη εβδομάδα θα αποτελούσε πρώτη ένδειξη σταθεροποίησης, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Λάμδα σημείωσε κέρδη 4,80%, με τις Cenergy, Optima Bank, Metlen, Allwyn και Eurobank να κερδίζουν πάνω από 3%. Στο +2,2% έκλεισε ο Τιτάν, με τις Πειραιώς, ΔΑΑ, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, Helleniq Energy και Εθνική να κλείνουν με άνοδο άνω του 1%.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Alpha Bank, Credia Bank, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Κύπρου και Aktor, ενώ η Coca Cola έκλεισε αμετάβλητη. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo και Aegean, ενώ η Motor Oil έχασε 1,02%.