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Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ανοδικά, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να απεγκλωβιστεί από την περιοχή των 2.500 μονάδων. Οι επιλεκτικές τοποθετήσεις συντηρούν το θετικό πρόσημο, αλλά η ανάκτηση των 2.510 μονάδων παραμένει το πρώτο ουσιαστικό στοίχημα για τους αγοραστές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,96% στις 2.503,87 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 107,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 13,4 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 1,04% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.427,60 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 1,32% στις 3.037,45 μονάδες.

Διατηρεί τα κέρδη, αλλά δυσκολεύεται να αλλάξει επίπεδο

Σταθερά σε θετικό έδαφος κινείται και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς όμως να καταφέρνει να αξιοποιήσει το ευνοϊκό κλίμα στις διεθνείς αγορές για να απομακρυνθεί από τη ζώνη των 2.500 μονάδων. Ο Γενικός Δείκτης περιορίζεται στο να περιορίσει ελαφρώς τις εβδομαδιαίες απώλειες, με τους αγοραστές να μην έχουν μέχρι στιγμής δείξει τη δύναμη που απαιτείται για μια πιο ουσιαστική αντίδραση.

Άλλωστε, για να αλλάξει επίπεδο η αγορά θα πρέπει να ανακτήσει τις 2.510 μονάδες, την περιοχή δηλαδή που λειτουργούσε ως στήριξη πριν από τις μαζικές ρευστοποιήσεις της Τετάρτης. Η ανάκτησή της θα ήταν ένα πρώτο θετικό μήνυμα, καθώς η άνοδος των δύο τελευταίων συνεδριάσεων έχει καλύψει μόνο ένα μέρος των πρόσφατων απωλειών.

Εκείνο που επίσης παρατηρείται στο ταμπλό είναι ότι οι τοποθετήσεις παραμένουν επιλεκτικές, χωρίς να διαμορφώνεται ένα ευρύτερο αγοραστικό ρεύμα που θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στους δείκτες. Τα χαρτοφυλάκια δείχνουν περισσότερο διατεθειμένα να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιούργησε η διόρθωση σε επιμέρους τίτλους, παρά να αυξήσουν συνολικά την έκθεσή τους στην ελληνική αγορά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Cenergy και Eurobank σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 3%, ενώ άνω του 2% είναι η άνοδος σε Metlen, Optima Bank, Allwyn και Λάμδα. Άνω του 1% είναι τα κέρδη σε ΕΛΧΑ, Helleniq Energy, Credia Bank, Τιτάν, ΔΑΑ και Βιοχάλκο.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Alpha Bank, Πειραιώς, Εθνική, Aegean, ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ, με τις Aktor και Motor Oil να μην έχουν μεταβολή. Στον αντίποδα, ήπια πτωτικά κινούνται οι Coca Cola και Κύπρου, ενώ η Jumbo χάνει 1,27%.