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Τουλάχιστον αναμενόμενη έπρεπε να θεωρείται η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Παρασκευή, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρί Σιμπίχα, μετά και την επίθεση σε ρωσική κορβέτα στο λιμάνι της Βεγγάζης από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) τις προηγούμενες μέρες.

Με την επίθεση να υπενθυμίζει στην Αθήνα τους κινδύνους, τους οποίους είχε φέρει στην επιφάνεια το ουκρανικό θαλάσσιο drone που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα, τον περασμένο Μάιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της ελληνικής διπλωματίας.

Η συνομιλία Γεραπετρίτη με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ

Στη συνομιλία που είχε την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Ουκρανό ομόλογο του, σύμφωνα με την ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο X συζητήθηκαν «θέματα διμερών σχέσεων, καθώς και οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και ζητήματα ασφάλειας».

Ο Γεραπετρίτης «επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και στο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Και «υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, ο ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η θαλάσσια ασφάλεια στη Μεσόγειο είναι καθοριστικής σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα».

Με την ανάρτηση να παραπέμπει ευθέως στην ουκρανική επίθεση κατά ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη και πληροφορίες να αναφέρουν στο in πως η ελληνική πλευρά τόνισε την ανησυχία της για την εξαγωγή του πολέμου και τη δημιουργία ενός παράλληλου μετώπου στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως δείχνουν οι κινήσεις του Κιέβου.

Οι αντιδράσεις για το drone της Λευκάδας

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο ο Γεραπετρίτης είχε θέσει το θέμα και στο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ, έχοντας ξεκαθαρίσει πως «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τον εντοπισμό του ουκρανικού θαλάσσιου drone στη Λευκάδα, η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διάβημα προς το Κίεβο στο οποίο σημείωνε πως:

«Το σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο απειλεί την εθνική ασφάλεια και δύναται να επιφέρει πλήγματα στην εθνική οικονομία.

Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Η Ελλάδα καλεί την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον καθώς και από την αδικαιολόγητη μεταφορά επιχειρήσεων στην Μεσόγειο.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση του Κιέβου για το συμβάν».

Οι κίνδυνοι και η «νόμιμη άμυνα»

Παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία επιμένει να υποστηρίζει πως οι επιθέσεις της εναντίον ρωσικού πολεμικού και φορτηγού πλοίου στη Βεγγάζη ήταν «νόμιμη άμυνα», είναι σαφές πως αυτό δεν το συμμερίζεται η Αθήνα που βλέπει σοβαρότατους κινδύνους να αναδύονται μέσα από τέτοιες πρακτικές.

Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε πως η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας για την ελληνική διπλωματία είναι εξόχως σημαντικές και αποτέλεσαν προτεραιότητα και κατά την ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σαφή μηνύματα και στην Υεμένη

Με το Γεραπετρίτη να επιμένει και κατά τη συνάντηση του με την ΥΠΕΞ της Υεμένης την περασμένη Τετάρτη πως «η Ελλάδα θα συνεχίσει να διατηρεί ψηλά στη διεθνή ημερήσια διάταξη τα ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, τόσο στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάδειξη της θαλάσσιας ασφάλειας ως πεδίου ουσιαστικής διεθνούς συνεργασίας θα αποτελέσει προτεραιότητα της χώρας μας κατά την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027».

Ξεκαθαρίζοντας πως «η θάλασσα πρέπει να αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας, συνεργασίας και ευημερίας, όχι πεδίο συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων», στη σκιά και των επιθέσεων των Χούθι.

Πηγή: in.gr