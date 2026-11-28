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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις απώθησαν νωρίτερα αυτό το μήνα γύρω στα έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πλησίαζαν μαζικά τη βρετανική στρατιωτική βάση της βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Λέικενχιθ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των Financial Times που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιστατικού.

Κατά το επεισόδιο αυτό χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία αμερικανική τεχνολογία αντιμετώπισης drones για την απώθηση των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, ωστόσο αυτά δεν ανακτήθηκαν από βρετανικές ή αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε το δημοσίευμα.

Τι υποστηρίζει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά, εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Reuters, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος:

«Η Αστυνομία του Υπουργείου Άμυνας και η Αστυνομία του Σάφολκ συνεργάστηκαν στενά με τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF) για την αντιμετώπιση αναφορών σχετικά με μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη βάση RAF Lakenheath, στις 13 Νοεμβρίου. Η κατάσταση επιλύθηκε γρήγορα και η βάση RAF Lakenheath επανήλθε στα συνήθη μέτρα ασφαλείας και προστασίας των δυνάμεών της».

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Στο πλαίσιο του περιστατικού, προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη βάση αντέδρασε σε «υποψία μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας drones», ενώ εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε τότε ότι δεν επηρεάστηκε προσωπικό, αεροσκάφη ή υποδομές.

Σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο στη βάση της RAF στο Φέιρφορντ (Fairford), μια ακόμη βρετανική βάση που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, μια απειλή που συνδέεται με το Ιράν οδήγησε στην απομάκρυνση αμερικανικών βομβαρδιστικών τύπου B-1, δήλωσε τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τεχεράνη απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της στο περιστατικό του Φέιρφορντ ή σε άλλες κακόβουλες δραστηριότητες στη Βρετανία, όπου οι αρχές κατηγορούν εδώ και χρόνια το Ιράν για συμμετοχή σε συνωμοσίες και απόπειρες δολοφονίας κατά αντιφρονούντων, καθώς και κατά ισραηλινών και εβραϊκών στόχων.