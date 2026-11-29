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Άνοιξαν το πρωί της Κυριακής οι κάλπες σε ολόκληρη την Ισπανία για τις πρόωρες γενικές εκλογές, τις οποίες προκήρυξε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά την καταψήφιση από το κοινοβούλιο των κυβερνητικών σχεδίων και διαταγμάτων για την αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης.

Η προεκλογική εκστρατεία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, δίνοντας τη θέση της στην παραδοσιακή «ημέρα περισυλλογής» του Σαββάτου.

Οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν έως τις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος), με τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα να αναμένονται περίπου μία ώρα αργότερα και την τελική εικόνα να ξεκαθαρίζει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης απαιτούνται 176 έδρες στο κοινοβούλιο των 350 εδρών.

Οριακή μάχη και το σενάριο επιστροφής της ακροδεξιάς

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση, με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ να βρίσκεται οριακά πίσω από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο και τις εκτιμήσεις να δείχνουν ως πιθανότερο σενάριο έναν κυβερνητικό συνασπισμό της Δεξιάς με την ακροδεξιά.

Μια ενδεχόμενη ήττα του Σάντσεθ θα άφηνε μόλις τρεις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Δανία, Λιθουανία και Μάλτα) με κεντροαριστερούς ηγέτες.

Παράλληλα, θα μπορούσε να οδηγήσει την ακροδεξιά στην εθνική κυβέρνηση της Ισπανίας για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975.

Οι ισορροπίες στη Δεξιά και το «κλειδί» του Vox

Το PP και το ακροδεξιό κόμμα Vox, υπό τον Σαντιάγο Αμπασκάλ, συγκυβερνούν ήδη σε τέσσερις ισπανικές περιφέρειες.

Σύμφωνα με αναλυτές, μια μετεκλογική συνεργασία τους σε εθνικό επίπεδο θα απαιτούσε σκληρές διαπραγματεύσεις για τα υπουργεία, ενώ ανάλογα με τις έδρες που θα λάβει, το Vox θα μπορούσε να επιλέξει τη στήριξη της κυβέρνησης εκτός υπουργικού συμβουλίου.

Το Vox προωθεί αμφιλεγόμενες πολιτικές, όπως την «εθνική προτεραιότητα» στην κοινωνική πρόνοια και τη στέγαση, την απέλαση καταδικασμένων αλλοδαπών, την «επαναμετανάστευση» όσων δεν θεωρείται ότι συνεισφέρουν στην οικονομία, τη μείωση φόρων και την επανασυγκέντρωση των κρατικών εξουσιών — θέσεις που οι επικριτές του συνδέουν με την εποχή Φράνκο, κάτι που το ίδιο το κόμμα απορρίπτει.

Από την πλευρά του, το PP προτείνει την απαγόρευση μαζικών αμνηστιών, την επιστροφή μεταναστών σε τρίτες χώρες και ένα σύστημα μοριοδότησης για τους νόμιμους μετανάστες.

Το στοίχημα της Αριστεράς

Ο Σάντσεθ, ο οποίος χαρακτήρισε «οπισθοδρόμηση» την προοπτική μιας κυβέρνησης PP-Vox, δήλωσε την Παρασκευή αισιόδοξος ότι η νίκη είναι εφικτή και ότι εσωτερικά στοιχεία δείχνουν δυνατότητα πλειοψηφίας με μικρότερα αριστερά κόμματα.

Ωστόσο, ορισμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η άνοδος του PSOE γίνεται εις βάρος της απογοητευμένης άκρας αριστεράς, η στήριξη της οποίας παραμένει απαραίτητη για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι εάν κανένας υποψήφιος δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης εντός δύο μηνών από την πρώτη ψηφοφορία, προκηρύσσονται αυτόματα νέες εκλογές.

Οικονομία, στέγη και πολιτική φθορά

Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, οι εξώσεις και το κόστος ζωής κυριάρχησαν στην προεκλογική αντιπαράθεση, οδηγώντας μάλιστα πρόσφατα εκατομμύρια πολίτες στην πρώτη γενική απεργία στη χώρα εδώ και 14 χρόνια.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, στην εξουσία από το 2018 με εύθραυστους μειοψηφικούς συνασπισμούς, προβάλλει τις επιδόσεις της ισπανικής οικονομίας —μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην ΕΕ— την αύξηση του κατώτατου μισθού και την εργασιακή μεταρρύθμιση που μείωσε την ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο δεκαετιών.

Παράλληλα, υπερασπίζεται τη μετανάστευση ως μοχλό ανάπτυξης (τη στιγμή που οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι τυχόν αντιμεταναστευτικές πολιτικές θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την οικονομία) και επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει το υψηλό διεθνές του προφίλ, το οποίο ενισχύθηκε από την αντίθεσή του στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και την κριτική του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, πολλοί πολίτες δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται αυτή την ανάπτυξη στην καθημερινότητά τους λόγω της ακρίβειας στη στέγη, την ενέργεια και τα καταναλωτικά αγαθά.

Επιπλέον, ο Σάντσεθ —τον οποίο ο Φεϊχόο επιχειρεί να αντιπαραβάλει προβάλλοντας το προφίλ ενός τεχνοκράτη με έμφαση στη λεπτομέρεια— έχει δεχθεί ισχυρή φθορά στο εσωτερικό από:

• Σκάνδαλα διαφθοράς που αγγίζουν το στενό του περιβάλλον και την οικογένειά του.

• Διαδοχικές κρίσεις διαχείρισης, όπως δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα, μια μεταναστευτική κρίση στον θύλακα της Θέουτα και ένα πανεθνικό μπλακ άουτ.

• Την έντονη κριτική για την παροχή αμνηστίας στους ηγέτες του αποσχιστικού κινήματος της Καταλονίας, με αντάλλαγμα τη στήριξή τους για την επανεκλογή του το 2023.

Πηγή: in.gr