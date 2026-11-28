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Η 10η άτυπη ψηφοφορία για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του OHE αναμένεται να διεξαχθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του οργανισμού τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή της Ελλάδας ως εκλεγμένου μέλους του. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 3 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης (10 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Όπως και στον προηγούμενο γύρο, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν έγχρωμα ψηφοδέλτια, ώστε να διακρίνονται οι ψήφοι των πέντε Μόνιμων Μελών από εκείνες των δέκα εκλεγμένων. Την καταμέτρηση έχουν αναλάβει το Μπαχρέιν και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Έως τώρα το Συμβούλιο αδυνατεί να συμφωνήσει στην επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει καθήκοντα ΓΓ ΟΗΕ αντικαθιστώντας τον Αντόνιο Γκουτέρες που υπηρέτησε στη θέση επι δύο συναπτές θητείες. Διπλωματικές πηγές από χώρες-μέλη του Συμβουλίου Ασφάλειας αποδίδουν αυτό το αδιέξοδο σε βαθύτερα αίτια έλλειψης ομοφωνίας, τα οποία γίνονται αντιληπτά και σε μια σειρά άλλων μεγαλύτερων ή μικρότερων ζητημάτων, όπως παραδείγματος χάριν στο Παλαιστινιακό ή στη δυσλειτουργία των Επιτροπών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Τι ανέδειξε η προηγούμενη ψηφοφορία

Στην ένατη ψηφοφορία, στις 20 Νοεμβρίου, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα διατήρησε το προβάδισμα με δέκα θετικές ψήφους, τέσσερις αρνητικές και μία ουδέτερη. Ήταν η μόνη από τους οκτώ υποψηφίους που συγκέντρωσε τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφους, όσες απαιτούνται σε επίσημη ψηφοφορία. Δύο όμως από τις αρνητικές ψήφους της προήλθαν από Μόνιμα Μέλη. Και οι οκτώ υποψηφιότητες συνάντησαν την αντίθεση τουλάχιστον ενός Μόνιμου Μέλους.

Ο Αργεντινός Ραφαέλ Γκρόσι έλαβε οκτώ θετικές ψήφους και έξι αρνητικές, εκ των οποίων τρεις από Μόνιμα Μέλη. Η Λάνα Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συγκέντρωσε επτά θετικές και έξι αρνητικές ψήφους, επίσης με τρεις αρνητικές από Μόνιμα Μέλη. Η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα έλαβε έξι θετικές και έξι αρνητικές ψήφους, εκ των οποίων δύο από Μόνιμα Μέλη. Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου από την Τουρκία έλαβε πέντε θετικές και δέκα αρνητικές ψήφους, τέσσερις από Μόνιμα Μέλη. Στη διαδικασία παραμένουν επίσης ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα και οι Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές και Ιβόν Α-Μπάκι από τον Ισημερινό.

Με τη διεξαγωγή του δέκατου γύρου, το Συμβούλιο θα ισοφαρίσει τον υψηλότερο καταγεγραμμένο αριθμό άτυπων ψηφοφοριών από το 1981. Το 1996 είχαν προηγηθεί δύο άτυπες ψηφοφορίες για την υποψηφιότητα του τότε Γενικού Γραμματέα Μπούτρος Μπούτρος-Γκάλι, ο οποίος συνάντησε βέτο στην επίσημη ψηφοφορία. Μετά την απόσυρσή του ακολούθησαν άλλοι οκτώ γύροι, προτού το Συμβούλιο εισηγηθεί τον Κόφι Ανάν στις 13 Δεκεμβρίου. Το 2016 χρειάστηκαν έξι γύροι για την εισήγηση του Αντόνιο Γκουτέρες και το 2006 τέσσερις για τον Μπαν Κι Μουν.

Βάσει του άρθρου 97 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για την υιοθέτηση της εισήγησης απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και απουσία βέτο από τα Μόνιμα Μέλη. Οι αρνητικές ψήφοι των Μόνιμων Μελών στους άτυπους γύρους καταγράφουν τη στάση τους τη στιγμή της ψηφοφορίας και μπορούν να αλλάξουν σε επόμενο γύρο ή στην επίσημη ψηφοφορία.