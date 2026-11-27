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Η στεγαστική κρίση στην Ισπανία έχει δημιουργήσει μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση: από τη μία πλευρά, άνθρωποι που αδυνατούν να βρουν προσιτή κατοικία και, από την άλλη, ιδιοκτήτες που υποστηρίζουν ότι κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο της περιουσίας τους.

Η έλλειψη κατοικιών, η άνοδος των ενοικίων και οι περιορισμοί στις εξώσεις έχουν μετατρέψει το πρόβλημα σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της χώρας, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Σόνια Μορέιρα και του συζύγου της, Μιγκέλ Αραγονέσες, οι οποίοι διαθέτουν διαμέρισμα στο Τορεχόν δε Αρντόθ, έξω από τη Μαδρίτη και οι οποίοι μίλησαν στην Wall Street Journal.

Την άνοιξη του 2024 ενημέρωσαν την επί περισσότερο από μία δεκαετία ενοικιάστριά τους, Ελιζαμπέτ Ντελγάδο, ότι ήθελαν να πουλήσουν το ακίνητο. Εκείνη αρνήθηκε να αποχωρήσει και σταμάτησε να πληρώνει το ενοίκιο, επικαλούμενη την προστασία που παρέχει η νομοθεσία σε ευάλωτους ενοικιαστές.

Οι ιδιοκτήτες συνέχισαν να πληρώνουν τη δόση του στεγαστικού δανείου, ενώ το νοικοκυριό τους στηρίζεται στους μισθούς της Μορέιρα, που εργάζεται σε τηλεφωνικό κέντρο, και του Αραγονέσες, που είναι συγκολλητής. Προσέλαβαν μάλιστα εταιρεία ασφαλείας για να ασκήσουν πίεση στην ενοικιάστρια.

Η Ντελγάδο, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι δεν έχει πού αλλού να μείνει.

Η προσφορά δεν ακολουθεί τη ζήτηση στην Ισπανία

Το πρόβλημα έχει βαθιές οικονομικές ρίζες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal, οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν περίπου 80% στη δεκαετία έως το 2025, ενώ οι μισθοί ενισχύθηκαν μόλις κατά 30%. Η Τράπεζα της Ισπανίας υπολογίζει ότι την περίοδο 2021 – 2025 δημιουργήθηκε έλλειμμα περίπου 750.000 κατοικιών.

Η ζήτηση ενισχύθηκε από τη μετανάστευση, την τουριστική δραστηριότητα και την αύξηση των μικρότερων νοικοκυριών, που χρειάζονται περισσότερες κατοικίες για να στεγάσουν τον ίδιο πληθυσμό.

Η κατασκευή νέων σπιτιών, ωστόσο, παραμένει πίσω. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 άφησε τον κατασκευαστικό κλάδο πιο επιφυλακτικό, ενώ το αυξημένο κόστος υλικών, οι ελλείψεις εργαζομένων και οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης περιορίζουν την προσφορά.

Βαρκελώνη: Εκατοντάδες υποψήφιοι για ένα διαμέρισμα

Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη στη Βαρκελώνη. Το 2025 ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 29.102 κατοίκους, ενώ προστέθηκαν μόλις 1.434 κατοικίες. Όταν το μεσιτικό γραφείο Forcadell ανάρτησε αγγελία για ένα διαμέρισμα, δέχθηκε 184 αιτήματα επίσκεψης μέσα σε τέσσερις ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι ανταγωνίζονται για ελάχιστα διαθέσιμα ακίνητα, ενώ οι ιδιοκτήτες επιλέγουν συχνά υποψηφίους με υψηλότερα εισοδήματα και σταθερή εργασία.

Οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει ανώτατα όρια ενοικίων σε περιοχές με έντονη στεγαστική πίεση.

Παράλληλα, η Βαρκελώνη σχεδιάζει να καταργήσει τις άδειες περίπου 10.100 τουριστικών διαμερισμάτων έως το 2028, επιδιώκοντας να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών για μόνιμους κατοίκους. Οι κατασκευαστές, ωστόσο, αντιδρούν σε ρυθμίσεις που προβλέπουν ότι μεγάλα έργα πρέπει να διαθέτουν μέρος των χώρων τους για κοινωνική κατοικία, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνουν την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Η στέγαση στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίζεται την ενίσχυση της προστασίας των ενοικιαστών και τα μέτρα περιορισμού των αυξήσεων. Στις 12 Νοεμβρίου, το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία παράταση έως το 2030 της προστασίας από εξώσεις για ευάλωτα νοικοκυριά, όταν οι περιφερειακές αρχές δεν μπορούν να προσφέρουν εναλλακτική στέγη.

Εγκρίθηκαν επίσης περιορισμοί σε ορισμένες αυξήσεις ενοικίων. Αντίθετα, απορρίφθηκε ξεχωριστή πρόταση για αυτόματη ανανέωση μισθώσεων, καθώς υπήρξαν φόβοι ότι θα αποθάρρυνε τους ιδιοκτήτες από το να διαθέτουν ακίνητα προς ενοικίαση.

Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, υπόσχεται την κατασκευή ενός εκατομμυρίου κατοικιών και την κατάργηση των περιορισμών στα ενοίκια. Το ακροδεξιό Vox ζητά χαλάρωση των κανόνων δόμησης και προτεραιότητα για τους Ισπανούς πολίτες στην πρόσβαση σε ορισμένες παροχές στέγασης.

Η κρίση δεν έχει εύκολη λύση. Η προστασία των ενοικιαστών μπορεί να αποτρέψει την απώλεια στέγης, αλλά δεν δημιουργεί από μόνη της νέα διαμερίσματα. Αντίστοιχα, η χαλάρωση των κανόνων δεν εγγυάται ότι οι κατοικίες θα γίνουν άμεσα προσιτές.

Η Ισπανία χρειάζεται περισσότερη κατασκευή, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και σταθερούς κανόνες που θα προστατεύουν τους ευάλωτους πολίτες χωρίς να αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες.

Μέχρι τότε, όπως δείχνει η υπόθεση της Μορέιρα και της Ντελγάδο, η στεγαστική κρίση θα συνεχίσει να αφήνει και τις δύο πλευρές αντιμέτωπες με αδιέξοδα.