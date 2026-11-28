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Οι Ισπανοί προσέρχονται στις κάλπες την Κυριακή σε μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση με ιδιαίτερα υψηλό διακύβευμα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα, με τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975, στη συμμετοχή ενός ακροδεξιού κόμματος στην κυβέρνηση.

Αν και οι επόμενες εκλογές ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν το καλοκαίρι του επόμενου έτους, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, μετά την καταψήφιση από τρία δεξιά και ακροδεξιά κόμματα του νομοσχεδίου έκτακτης ανάγκης που είχε προτείνει η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα.

Ο καταλύτης

Η έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια για την εκτόξευση των ενοικίων κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της στη Μαδρίτη. Η ηλικιωμένη γυναίκα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία της, καθώς αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην αύξηση του ενοικίου κατά 230%, την οποία απαιτούσε το επενδυτικό fund που είχε αγοράσει το διαμέρισμά της.

Αντιμέτωπη με πανεθνικές διαδηλώσεις, η κυβέρνηση μειοψηφίας του κυβερνητικού συνασπισμού υπό τον Σάντσεθ κατήρτισε ένα πακέτο μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη στέγαση.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονταν η απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030, καθώς και η θέσπιση κανόνων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις ενοικιάσεις κατοικιών ανά δωμάτιο.

Ο Σάντσεθ επέλεξε για ακόμη μία φορά να προχωρήσει σε έναν από τους χαρακτηριστικούς πολιτικούς του αιφνιδιασμούς, ανακοινώνοντας την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, μετά την ουσιαστική ακύρωση των προτάσεών του από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το ακροδεξιό Vox και το δεξιό καταλανικό αυτονομιστικό κόμμα Junts.

Ο πρωθυπουργός, ένας πολιτικός που συνηθίζει να αναλαμβάνει ρίσκα και του οποίου η τάση για απρόβλεπτες κινήσεις έχει συμβάλει στη διατήρησή του στην εξουσία, εκτίμησε ότι η απόφαση των αντιπάλων του να μπλοκάρουν τις μεταρρυθμίσεις για τη στέγαση θα μπορούσε τελικά να λειτουργήσει υπέρ του στην εκλογική αναμέτρηση.

Εκλογικό παζλ

Το πρωί της Παρασκευής, ο Σάντσεθ δήλωσε βέβαιος για τη νίκη του. «Δεν μπορώ καν να διανοηθώ ότι θα χάσουμε», ανέφερε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, προσθέτοντας: «Όταν η προοδευτική Ισπανία κινητοποιείται, είναι ασταμάτητη».

Ωστόσο, αν και το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) έχει καταφέρει να περιορίσει σε λιγότερες από τρεις ποσοστιαίες μονάδες τη διαφορά του από το Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις, όλα δείχνουν ότι η δεξιά παράταξη βρίσκεται σε θέση να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση σε συνεργασία με την ακροδεξιά.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Λαϊκό Κόμμα (PP) θα τερματίσει πρώτο, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, γεγονός που θα το αναγκάσει να αναζητήσει συμφωνία με το ακροδεξιό Vox.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα δύο κόμματα αναμένεται να εξασφαλίσουν από κοινού σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αρκετά μεγαλύτερη από τις 176 έδρες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στο ισπανικό Κογκρέσο των Αντιπροσώπων, το οποίο αριθμεί συνολικά 350 έδρες.

Ακόμη και αν το PSOE καταγράψει μια εκλογική άνοδο της τελευταίας στιγμής και αναδειχθεί πρώτο κόμμα, οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί δείχνουν ότι θα δυσκολευτεί να συγκροτήσει εκ νέου κυβέρνηση συνασπισμού, εξασφαλίζοντας τη στήριξη των συμμάχων του στην αριστερή συμμαχία του Ευρέος Μετώπου (Broad Front), καθώς και των περιφερειακών εθνικιστικών κομμάτων.

Επιλέγοντας να αναδείξει τη στεγαστική κρίση σε κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, ο Σάντσεθ επιχείρησε να μετατοπίσει την προσοχή από τις καταγγελίες για υποθέσεις διαφθοράς που βαραίνουν στενούς συνεργάτες του.

Παράλληλα, του δόθηκε η ευκαιρία να αφήσει πίσω του την έντονα επικριθείσα διαχείριση από την κυβέρνησή του της κρίσης στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, η οποία πυροδοτήθηκε όταν περίπου 80.000 άνθρωποι πέρασαν από το γειτονικό Μαρόκο στο ισπανικό έδαφος μέσα σε διάστημα μόλις 48 ωρών.

Ωστόσο, η δυναμική της ανανεωμένης προεκλογικής εκστρατείας της κυβέρνησης ανακόπηκε εν μέρει στα τέλη Οκτωβρίου, όταν 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ισπανία μέσα σε διάστημα μόλις εννέα μηνών.

Το PP και το Vox αξιοποίησαν τα δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα για να κατηγορήσουν την κυβέρνηση ότι αποτυγχάνει να εκπληρώσει την πλέον στοιχειώδη υποχρέωσή της: να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών της χώρας.

«Δημοψήφισμα»

Σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο, τα δύο κόμματα επιχειρούν να μετατρέψουν τις εκλογές σε δημοψήφισμα για αυτό που αποκαλούν περιφρονητικά «σαντσεθισμό» (*sanchismo*). Υποστηρίζουν ότι το μοντέλο διακυβέρνησης που ακολουθούν ο πρωθυπουργός και οι σύμμαχοί του χαρακτηρίζεται από κυνισμό, διαφθορά, καιροσκοπισμό και ιδιοτέλεια.

Ο Σάντσεθ, ωστόσο, επέμεινε ότι, παρότι είχε κάνει λάθη, η Ισπανία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι όταν ανέλαβε την εξουσία, το 2018. «Η κυβέρνησή μου δεν υπήρξε τέλεια· έχω κάνει λάθη», δήλωσε. «Έχω, όμως, πλήρη επίγνωση ότι κυβερνούμε πάντοτε προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε επίσης να παρουσιάσει τις πρόωρες εκλογές ως μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στις προοδευτικές και τις αντιδραστικές δυνάμεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ενδεχόμενη συμμαχία του PP με το Vox.

«Πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η χώρα μας να κάνει βήματα προς τα πίσω ή να συνεχίσει να προχωρά μπροστά, καθώς και αν προτιμάτε μια κυβέρνηση που εργάζεται προς όφελος της πλειονότητας της κοινωνίας», είπε απευθυνόμενος στους Ισπανούς, ανακοινώνοντας την προσφυγή στις κάλπες.

Το έσχατο «χαρτί» του Σάντσεθ

Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει τη δέσμευσή της στην κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα, προτείνοντας την επιβολή ενός νέου φόρου στις περιουσίες που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ (84 εκατομμύρια λίρες). Τα έσοδα από τον φόρο αυτό θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, της στέγασης και των δημόσιων υπηρεσιών.

Το Λαϊκό Κόμμα (PP), από την πλευρά του, υπόσχεται μείωση της φορολογίας, την κατασκευή ενός εκατομμυρίου κατοικιών και την «αποκατάσταση της φιλοδοξίας και της αυτοπεποίθησης της χώρας».

Το προεκλογικό πρόγραμμα του Vox, το οποίο περιλαμβάνει την πρόθεση να παραπεμφθούν ο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του σε δίκη για «προδοσία και εγκλήματα κατά της κρατικής ασφάλειας», με αφορμή τη μαζική διέλευση μεταναστών από τη Θέουτα, δίνει έμφαση στην άρση των ρυθμιστικών περιορισμών, στην πολιτική της «επαναμετανάστευσης» και στην προτεραιότητα των γεννημένων στην Ισπανία έναντι όσων έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Παρότι ο πρώην ηγέτης του PP, Πάμπλο Κασάδο, είχε αποκηρύξει κατηγορηματικά το Vox και την ιδεολογία του, κατηγορώντας το κόμμα ότι ασκεί πολιτική βασισμένη στον «φόβο, τον θυμό, τη δυσαρέσκεια και την εκδικητικότητα», το PP έχει επανειλημμένα σχηματίσει κυβερνήσεις συνασπισμού σε περιφερειακό επίπεδο με το Vox. Σήμερα, μάλιστα, τα δύο κόμματα συγκυβερνούν σε τέσσερις από τις αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας.

Τις τελευταίες ημέρες, το PP και το Vox επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αδιάβλητο και τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας, διατυπώνοντας αβάσιμους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να επιχειρήσει να νοθεύσει την επιστολική ψήφο. Παράλληλα, ο ηγέτης του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, υποστήριξε, χωρίς να προσκομίσει στοιχεία, ότι ο Σάντσεθ επιχειρεί να υπονομεύσει τη δημοκρατία και να μεταβάλει τη δημογραφική σύνθεση της χώρας.

Η οικονομία λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες

Με την πρώτη ματιά, τα βασικά οικονομικά στοιχεία της Ισπανίας σκιαγραφούν μια θετική εικόνα.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται κυβερνητικά στοιχεία και το ΔΝΤ, η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της ανάπτυξης μεταξύ των προηγμένων οικονομιών παγκοσμίως για τρία συνεχόμενα χρόνια, δημιούργησε περίπου το 41% ​​όλων των θέσεων εργασίας που προστέθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ πέρυσι και μείωσε το έλλειμμά της από 3,3% το 2023 σε ένα αναμενόμενο 2,6% το 2026.

Ωστόσο, η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος δεν έχει συμβαδίσει με τον ρυθμό, με τους Ισπανούς να εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ σε αγοραστική δύναμη, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Ενώ περισσότεροι Ισπανοί από ποτέ εργάζονται και η απασχόληση αυξάνεται στους τομείς με υψηλούς μισθούς, οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν ελαφρώς, κατά μέσο όρο 0,3%, μεταξύ 2019 και 2025, σύμφωνα με ανάλυση της CaixaBank.

Το ποσοστό των Ισπανών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχει ελάχιστα μεταβληθεί την τελευταία δεκαετία, παρά τις αυξήσεις στους μισθούς, εν μέρει λόγω του πληθωρισμού, αναφέρει η έκθεση.

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,9% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Είχε διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,75% από την έναρξη της πιο πρόσφατης θητείας του Σάντσεθ το 2023 μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

«Οι αυξήσεις στην απασχόληση ή η βελτίωση των μισθών φαίνεται να έχουν μικρή σημασία στην αντίληψη του κοινού για την οικονομία, όταν ο πληθωρισμός υπερισχύει όλων των άλλων», δήλωσε ο Χουάν Φρανσίσκο Κάρο, διευθυντής του ινστιτούτου κοινωνικών ερευνών Opina360.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί θα ψηφίσουν με τα πορτοφόλια τους την Κυριακή, με τη στέγαση, τα οικονομικά προβλήματα και την ποιότητα της εργασίας να αναδεικνύονται ως οι κύριες ανησυχίες σε έρευνα του Νοεμβρίου από την κρατική εταιρεία δημοσκοπήσεων CIS, πριν από τη μετανάστευση.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία θεωρείται θετική όταν είναι υψηλότερη από 100, έχει μειωθεί από 107 μονάδες όταν ο Σάντσεθ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούνιο του 2018 σε 84,1 μονάδες στην τελευταία έρευνα της CIS για τον Ιούλιο του 2026.

Κορυφαίοι πολιτικοί στο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας έχουν παραδεχτεί ότι η ανάπτυξη δεν έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Κάποιοι κατηγορούν τις περιφερειακές κυβερνήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες διοικούνται από το Λαϊκό Κόμμα, οι οποίες έχουν δικαιοδοσία σε βασικούς τομείς πολιτικής όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η στέγαση.

«Η Ισπανία δημιουργεί ευημερία. Η οικονομία λειτουργεί από μακροοικονομικής άποψης, πολύ καλύτερα από ό,τι οι γύρω μας. Αλλά αυτή η ευημερία δεν μοιράζεται επαρκώς όσον αφορά την προσέγγιση ορισμένων στρωμάτων της κοινωνίας ή εδαφών», δήλωσε στο Reuters ο Σαλβαδόρ Ίγια, κορυφαίος σοσιαλιστής πολιτικός και πρόεδρος της Καταλονίας.

Το Λαϊκό Κόμμα έχει δεσμευτεί να αυξήσει τον μέσο μισθό της Ισπανίας στα 50.000 ευρώ (54.700 δολάρια) από το τρέχον επίπεδο των περίπου 29.500 ευρώ, αλλά δεν έχει παράσχει συγκεκριμένα σχέδια για το πώς θα το κάνει αυτό. Ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο κατηγόρησε το κόμμα σε πρόσφατη τηλεοπτική συζήτηση ότι παραπλανά τους ψηφοφόρους με «παραληρηματικές» υποσχέσεις.

Το Vox έχει προτείνει ​ευρείες φορολογικές περικοπές που, όπως λέει, θα ενισχύσουν την οικονομία, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από την αφαίρεση χρηματοδότησης από συνδικάτα και κόμματα και τον περιορισμό των πληρωμών κοινωνικής πρόνοιας στους Ισπανούς πολίτες. Επίσης, δεν έχει παράσχει συγκεκριμένο κόστος.