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Με πλήγματα σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων και της Τζέντα, απείλησαν εκ νέου την Κυριακή οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ως αντίποινα για τη σαουδαραβική -όπως υποστηρίζουν- επίθεση σε σημαντικό τερματικό σταθμό καυσίμων σε περιοχή της δυτικής Υεμένης που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που ελέγχεται από τους Χούθι, μετέδωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι η Σαουδική Αραβία επιτέθηκε στο Ρας Ίσα, το κύριο λιμάνι εισαγωγής καυσίμων για τις περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι, στην επαρχία Χοντέιντα της δυτικής Υεμένης.

Λίγο νωρίτερα, οι Χούθι είχαν καλέσει τους αμάχους να εγκαταλείψουν το λιμάνι για την ασφάλειά τους, δημοσιοποιώντας ανακοίνωση που συνοδευόταν από χάρτη της περιοχής.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε «στρατιωτική απάντηση» στις επιθέσεις των Χούθι, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει συγκεκριμένα ότι είχε πραγματοποιηθεί πλήγμα στο Ρας Ίσα.

Οι Χούθι καλούν τα πλοία να απομακρυνθούν από τα σαουδαραβικά λιμάνια

Οι Χούθι κάλεσαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποσύρουν αμέσως τα πλοία τους από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ παράλληλα ζήτησαν από εργαζομένους και αμάχους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να απομακρυνθούν.

Η οργάνωση είχε εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός εξαπέλυσε επίθεση στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη, μια σημαντική πύλη εισόδου εμπορικών αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας, από την οποία εξαρτώνται εκατομμύρια άνθρωποι στις περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι.

Οι Χούθι ισχυρίστηκαν επίσης ότι πραγματοποίησαν επίθεση σε λιμάνι της επαρχίας Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, την περασμένη εβδομάδα.

Οι εχθροπραξίες έχουν ενταθεί μετά την προώθηση των Χούθι προς το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Η οργάνωση έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον αεροδρομίων, λιμανιών και ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, ενώ το βασίλειο έχει εντατικοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη.