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Από τη βλεννίνη σαλιγκαριού και το DNA σολομού μέχρι τις προηγμένες συσκευές LED, η K-beauty -εμβληματική της κορεατικής βιομηχανίας ομορφιάς– κατακτά ολοένα και περισσότερο τα ράφια των αμερικανικών καταστημάτων, ενώ οι επενδυτές εξετάζουν πλέον κατά πόσο αυτή η viral επιτυχία μπορεί να μετατραπεί σε μια επικερδή επενδυτική ευκαιρία.

Η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Guinness Atkinson λάνσαρε τον Νοέμβριο το KBTY, το οποίο χαρακτηρίζει ως το πρώτο ETF στις ΗΠΑ που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην K-beauty. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί 25 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το οικοσύστημα της κορεατικής βιομηχανίας ομορφιάς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η APR, ιδιοκτήτρια της δημοφιλούς εταιρείας περιποίησης δέρματος Medicube, καθώς και οι Cosmax, Kolmar Korea, Cosmecca Korea και Amorepacific.

«Σκίζει» η K-beauty στις ΗΠΑ

Η άνθηση της K-beauty έχει συμβάλει στην ανάδειξη της Νότιας Κορέας σε σημαντικό παίκτη της παγκόσμιας αγοράς, με τη χώρα να ξεπερνά τη Γαλλία και να γίνεται ο μεγαλύτερος εξαγωγέας καλλυντικών προς τις ΗΠΑ το 2025, σύμφωνα με την Αμερικανική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.

Οι εξαγωγές προϊόντων K-beauty προς τις ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν κατά 197% μεταξύ 2020 και 2024, σύμφωνα με έκθεση της NielsenIQ τον Μάιο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πωλήσεις προϊόντων K-beauty αυξήθηκαν κατά 53% σε ετήσια βάση και κατά 131% την τελευταία διετία.

Εμπορικά σήματα όπως τα Medicube, Laneige, COSRX και Dr. Jart γίνονται ολοένα και πιο αναγνωρίσιμα στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 2,8 δισ. δολάρια για προϊόντα K-beauty τον προηγούμενο Μάρτιο σε ετήσια βάση, αυξημένες κατά 48%.

Τι προβληματίζει τους επενδυτές

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές αναρωτιούνται εάν ο κλάδος μπορεί να διατηρήσει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή του δυναμική, με φόντο τους δασμούς Τραμπ και τις ταχύτατα μεταβαλλόμενες καταναλωτικές τάσεις που μπορεί να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Οπως επεσήμανε ο Gabriel Debach, αναλυτής της eToro, μιλώντας στο CNBC, οι viral καταναλωτικές τάσεις -που συχνά μεταφέρονται στα χρηματιστήρια- δεν μεταφράζονται πάντοτε σε μακροπρόθεσμη επενδυτική ανάπτυξη.

«Αυτό που κάνει την K-beauty ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στην αμερικανική αγορά αυτήν τη στιγμή είναι ότι η ιστορία της έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια του θορύβου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε στο CNBC ο Andrew McDougall, επικεφαλής στρατηγικής στον τομέα Beauty & Personal Care της Mintel.

«Βλέπουμε πλέον την παρουσία της ταυτόχρονα στο εμπόριο, στην καταναλωτική συμπεριφορά και στη φυσική λιανική αγορά. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια σημαντική διαφορά, καθώς το viral ενδιαφέρον μπορεί να δημιουργήσει αναζητήσεις στο διαδίκτυο και προβολές στο TikTok, αλλά είναι πολύ δυσκολότερο μια απλή μόδα να οδηγήσει σε διατηρήσιμη αύξηση των εμπορικών ροών και της παρουσίας στα δίκτυα λιανικής», πρόσθεσε.

Κορεατικές μετοχές στον κλάδο της ομορφιάς

Το ETF KBTY περιλαμβάνει εταιρείες καλλυντικών, κατασκευαστές που παράγουν τα προϊόντα τους, διανομείς, λιανοπωλητές και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, σύμφωνα με την επενδυτική έκθεση της Guinness Atkinson.

«Η κορεατική βιομηχανία ομορφιάς βασίζεται σε ένα κοινό βιομηχανικό σύστημα, και αυτό το σύστημα αποτελεί το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα», αναφέρει η Guinness Atkinson.

Όπως εξηγεί, οι κορεατικές εταιρείες καλλυντικών δεν χρειάζεται να διαθέτουν δικά τους εργαστήρια και εργοστάσια, καθώς μπορούν να τα μισθώνουν ή να συνεργάζονται με εξειδικευμένους παραγωγούς.

Η μεγαλύτερη εταιρεία του ETF είναι η APR, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 11,2 τρισ. γουόν Νότιας Κορέας (8,4 δισ. δολάρια), ενώ η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά 30% από την αρχή του έτους. Οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο σχεδόν 100% νωρίτερα φέτος, ενόψει της προγραμματισμένης διάθεσης των προϊόντων Medicube στα καταστήματα Costco στις ΗΠΑ. Το 2025 η μετοχή κατέγραψε άνοδο 362%.

Η Cosmax, εταιρεία παραγωγής καλλυντικών, έχει ενισχυθεί κατά 93% από την αρχή του έτους και διαθέτει χρηματιστηριακή αξία 3,6 τρισ. γουόν. Τον Σεπτέμβριο, η L’Oréal, η μεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Cosmax στον τομέα της έρευνας για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτομιών στον κλάδο της ομορφιάς.

Η Kolmar Korea, εταιρεία συμβολαιακής παραγωγής που αναπτύσσει και κατασκευάζει καλλυντικά για λογαριασμό άλλων εμπορικών σημάτων, έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 3 τρισ. γουόν και η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά 108% από την αρχή του έτους.

Παράλληλα, η Amorepacific, με χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 9 τρισ. γουόν, στην οποία ανήκουν δημοφιλή εμπορικά σήματα όπως τα COSRX και Laneige, έχει σημειώσει άνοδο 19% φέτος.

«Το νέο ETF της Guinness προσφέρει έκθεση σε έναν κλάδο στον οποίο είναι δύσκολο να αποκτήσει κανείς πρόσβαση μέσω των παραδοσιακών κορεατικών μετοχικών κεφαλαίων», δήλωσε ο Debach.

Κίνδυνος από τους δασμούς

Ο McDougall της Mintel προειδοποίησε ότι ένας από τους κινδύνους για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της K-beauty είναι το κατά πόσο ο κλάδος θα καταφέρει να αντισταθμίσει το κόστος των δασμών.

«Η προσιτή τιμή αποτελεί μια ακόμη πιθανή πρόκληση, καθώς μέρος της ελκυστικότητας της K-beauty βασίστηκε στην ικανότητά της να προσφέρει στους καταναλωτές έναν ασυνήθιστο συνδυασμό καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και προσιτού κόστους», δήλωσε στο CNBC.

«Εάν οι δασμοί, τα έξοδα εφοδιαστικής αλυσίδας, οι κανονιστικές απαιτήσεις ή τα περιθώρια κέρδους των λιανοπωλητών αυξήσουν σημαντικά τις τιμές, οι εταιρείες κινδυνεύουν να αποδυναμώσουν έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές ήταν πρόθυμοι να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους εξαρχής».

Η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ έχει μεταβληθεί επανειλημμένα από το 2025, ενώ οι δασμοί στα προϊόντα της Νότιας Κορέας ενδέχεται να αυξηθούν έως και στο 15%, βάσει πρότασης που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση Τραμπ.

Η Guinness Atkinson προειδοποίησε ότι οι εταιρείες ενδέχεται είτε να μετακυλίσουν μέρος αυτού του πρόσθετου κόστους στους καταναλωτές, περιορίζοντας ενδεχομένως το πλεονέκτημα των προσιτών τιμών που χαρακτηρίζει την K-beauty, είτε να απορροφήσουν οι ίδιες το κόστος, με αρνητικές συνέπειες για τα περιθώρια κέρδους τους.