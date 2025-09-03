Pepscico: Ο ακτιβιστής επενδυτής, η πτώση και η μάχη με την Coca-Cola

Η PepsiCo μπαίνει σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς ακτιβιστής επενδυτής με ισχυρό χαρτοφυλάκιο πιέζει για ριζικές αλλαγές

World 03.09.2025, 22:18
Pepscico: Ο ακτιβιστής επενδυτής, η πτώση και η μάχη με την Coca-Cola
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Για δεκαετίες, η PepsiCo υπήρξε σύμβολο της αμερικανικής κουλτούρας – από τα αναψυκτικά μέχρι τα σνακ που έθρεψαν γενιές.

Όμως η λάμψη ξεθωριάζει.

Η Coca-Cola κυριαρχεί, η Dr Pepper πέρασε μπροστά, και τώρα ένας από τους πιο σκληρούς ακτιβιστές επενδυτές, η Elliott Management, εισβάλλει με 4 δισ. δολάρια και σχέδιο ανατροπής, αναφέρει το CNN σε ρεπορτάζ του.

Το μέλλον της Pepsi δεν είναι πλέον αυτονόητο.

PepsiCo: Ένα brand σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Η Elliott, σε επιστολή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποστήριξε πως η PepsiCo βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο καμπής» και οφείλει να ανακτήσει την ηγετική της θέση.

Προτείνει αλλαγές στη στρατηγική, ρευστοποίηση brands και αναδιοργάνωση του δικτύου εμφιαλωτών – ακριβώς όπως έκανε η Coca-Cola με επιτυχία.

Η PepsiCo παραδέχεται πως είναι ανοιχτή στον διάλογο, τονίζοντας ότι «εκτιμά τις εποικοδομητικές προτάσεις» και επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.

Η απώλεια του «πολέμου των αναψυκτικών»

Η κυριαρχία της Coca-Cola στα αναψυκτικά δεν είναι καινούρια.

Όμως η μεγαλύτερη ταπείνωση για την Pepsi ήρθε το 2024, όταν το brand Dr Pepper κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην αγορά.

Η επιτυχία του Dr Pepper δεν ήταν τυχαία: επένδυσε μαζικά στη διαφήμιση, ιδίως σε αθλητικά γεγονότα, και παρουσίασε πρωτότυπες γεύσεις όπως φράουλα-κρέμα, που τράβηξαν νέους καταναλωτές.

Η PepsiCo αντίθετα κατηγορείται για «αυτοπροκαλούμενες απώλειες», καθώς διαθέτει πάρα πολλές μάρκες χωρίς σαφή στρατηγική προσανατολισμού.

Η πτώση των σνακ και η πίεση των καταναλωτών

Η Frito-Lay, το τμήμα σνακ που κάποτε ήταν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, επίσης δείχνει σημάδια κόπωσης.

Οι καταναλωτές, πιεσμένοι από τον πληθωρισμό, αγοράζουν λιγότερα πατατάκια και κράκερ ή στρέφονται σε φθηνότερα ιδιωτικά labels.

Επιπλέον, η γενικότερη αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες –από τα φάρμακα απώλειας βάρους μέχρι την αποφυγή πρόσθετων– εντείνει την αβεβαιότητα για το μέλλον των παραδοσιακών brands της εταιρείας.

Η τάση των ακτιβιστών επενδυτών

Η Elliott δεν είναι ένας «φευγαλέος» παίκτης.

Είναι γνωστή για μακροπρόθεσμες επενδύσεις που αλλάζουν ριζικά τις εταιρείες στις οποίες μπαίνει.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Lawrence Elbaum, «οι καταναλωτικές εταιρείες βρίσκονται όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο, επειδή αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις».

Δεν είναι τυχαίο ότι ολόκληρη η βιομηχανία τροφίμων και ποτών βρίσκεται σε αναβρασμό: συγχωνεύσεις, εξαγορές και διασπάσεις ανακοινώνονται συνεχώς.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η Kraft Heinz ανακοίνωσε ότι θα χωριστεί σε δύο εταιρείες.

Η Ferrero αγόρασε πρόσφατα την WK Kellogg, ενώ η Mars προχώρησε σε συμφωνία 30 δισ. δολαρίων για την Kellanova.

Το μέλλον της PepsiCo

Με πτώση 15% στη μετοχή μέσα σε έναν χρόνο και απώλεια μεριδίου αγοράς στα βασικά της προϊόντα, η PepsiCo δεν μπορεί να αγνοήσει την πίεση.

Το αν θα καταφέρει να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της ή θα περιοριστεί σε «διαχείριση παρακμής» θα φανεί στους επόμενους μήνες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη για το μέλλον της Pepsi έχει μόλις αρχίσει – και θα είναι σκληρή.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από World
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Latest News
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για το δρόμο του μετασχηματισμού που έχει πάρει ο όμιλος Aktor, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
Opinion

Μήπως είναι αργά;

Η κατανάλωση δεν αυξήθηκε, οι τιμές αυξήθηκα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Πόση βάση έχουν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την απασχόληση;

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης
Economy

Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

Η απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα πενιχρά αποτελέσματα των φοροελαφρύνσεων, δεδομένης της κατάστασης

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Κατασκευές

Flyover: Οι λύσεις που φέρνει το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Γιώργος Πολύζος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο