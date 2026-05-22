Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ

Η Τούλσι Γκάμπαρντ ανακοίνωσε την παραίτησή της, επικαλούμενη σοβαρό οικογενειακό λόγο υγείας

World 22.05.2026, 21:30
Σχολιάστε
Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια αιφνιδιαστική πολιτική εξέλιξη στην Ουάσινγκτον φέρνει ανακατατάξεις στην κορυφή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων και εσωτερικών πιέσεων στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η απόφαση συνδέεται με σοβαρό προσωπικό ζήτημα υγείας στην οικογένεια υψηλόβαθμου αξιωματούχου, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη συνέχεια της θητείας του και οδηγεί σε άμεσες αλλαγές στη διοικητική ιεραρχία του Λευκού Οίκου.

H παραίτηση της Τούλσι Γκάμπαρντ

Η Τούλσι Γκάμπαρντ γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι αποχωρεί από τη θέση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια εξέλιξη που αιφνιδίασε την πολιτική σκηνή της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση συνδέεται με τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του συζύγου της, ο οποίος διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου των οστών.

Οι λόγοι της αποχώρησης

Στην επιστολή παραίτησής της προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Γκάμπαρντ εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που της έδειξε και τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει σε ένα τόσο απαιτητικό αξίωμα ενώ ο σύζυγός της δίνει μάχη για τη ζωή του. Η παραίτηση, όπως ανακοινώθηκε, θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Ιουνίου.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί με καλή συνείδηση να αφήσει τον σύζυγό της να αντιμετωπίσει μόνος αυτή τη μάχη», υπογραμμίζοντας το προσωπικό βάρος της απόφασης.

Αντιδράσεις στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, η απόφαση γνωστοποιήθηκε σε συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δημόσια ανάρτησή του, επιβεβαίωσε την αποχώρηση και χαρακτήρισε τη θητεία της Γκάμπαρντ «εξαιρετική», τονίζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην οικογένειά της κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύει.

Πιθανή η εσωτερική αναδιάταξη

Με την αποχώρησή της, καθήκοντα υπηρεσιακού επικεφαλής αναλαμβάνει ο αναπληρωτής διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, Ααρών Λούκας.

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων και ευαίσθητων ζητημάτων ασφάλειας.

Η θητεία της Γκάμπαρντ είχε κατά καιρούς προκαλέσει συζητήσεις εντός της κυβέρνησης, ιδιαίτερα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ορισμένες διαφωνίες με τον πρόεδρο Τραμπ είχαν γίνει γνωστές, κυρίως σχετικά με την προσέγγιση απέναντι στο Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα, με τον ίδιο να έχει στο παρελθόν αναφέρει ότι εκείνη εμφανιζόταν πιο «ήπια» σε σύγκριση με τη δική του γραμμή.

Η παραίτησή της σηματοδοτεί μια ακόμη αλλαγή σε ένα ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό, ενώ η προσοχή στρέφεται πλέον τόσο στην υγεία της οικογένειάς της όσο και στις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής διοίκησης στον τομέα των πληροφοριών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση
Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ
World

Παραιτήθηκε η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών
Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης
World

Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά τις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης
Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα
World

Γουόρς: Οι λεπτές ισορροπίες του νέου προέδρου της Fed
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές
Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τώρα από την ΕΚΤ

Τι προειδοποιούν αναλυτές που δεν συνηγορούν σε μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στην παρούσα συγκυρία

Μελίνα Ζιάγκου
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση

Η Richemont ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς, με την Cartier και τα brands υψηλής κοσμηματοποιίας να οδηγούν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης
World

Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά τις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης

Ο πληθωρισμός στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης είτε σημείωσε άνοδο τον Μάιο είτε διατηρήθηκε σε ήδη υψηλά επίπεδα

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα
World

Γουόρς: Οι λεπτές ισορροπίες του νέου προέδρου της Fed

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια - Ο Τράμπ επιθυμεί τη μείωση

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων

Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World
Upd: 19:30

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων

Ο 56χρονος Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία

Τι συζητήθηκε στο Eurogroup - Η ενημέρωση από τον Κυριάκο Πιερρακάκη

HAE: Κοινή πρωτοβουλία με Κατάρ και Σαουδική Αραβία για την αποτροπή της επανάληψης του πολέμου
World

ΗΑΕ προς Τραμπ: Σταμάτα τον πόλεμο με το Ιράν

Στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον τα κράτη του Κόλπου όπως τα ΗΑΕ, τονίζουν ότι οι εχθροπραξίες θα βυθίσουν τις οικονομίες του Κόλπου στο χάος

Latest News
IPO: Προ των πυλών έκρηξη εισαγωγών στα χρηματιστήρια αξίας 1 τρισ. δολαρίων
Markets

«Έκρηξη» IPO 1 τρισ. στις αγορές - To δίλημμα των επενδυτών

Oι ΙΡΟ που αναμένει με αγωνία η αγορά αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τη διαφορά μεταξύ ιδιωτικών και εισηγμένων εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Εργατικά δυστυχήματα: Εξήντα εννέα νεκροί σε 5 μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εξήντα εννέα νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα απο την αρχή του χρόνου

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση

Η Richemont ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς, με την Cartier και τα brands υψηλής κοσμηματοποιίας να οδηγούν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ
World

Παραιτήθηκε η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών

Η Τούλσι Γκάμπαρντ ανακοίνωσε την παραίτησή της, επικαλούμενη σοβαρό οικογενειακό λόγο υγείας

Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας
Επικαιρότητα

Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας

Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας παρέθεσε η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης
World

Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά τις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης

Ο πληθωρισμός στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης είτε σημείωσε άνοδο τον Μάιο είτε διατηρήθηκε σε ήδη υψηλά επίπεδα

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου

Σε ποιες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο

Τι συζήτησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με εκπροσώπους εταιρειών εισαγωγή, διανομής και χονδρικής του κλάδου ένδυσης και υπόδησης

Σαμαράς: Αιχμές προς Κυριάκο Μητσοτάκη για υποκλοπές και θεσμούς
Πολιτική

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές και ελληνοτουρικά

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του πρωθυπουργού για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και τα ελληνοτουρκικά

Γιάννης Μπασκάκης
Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα
World

Γουόρς: Οι λεπτές ισορροπίες του νέου προέδρου της Fed

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια - Ο Τράμπ επιθυμεί τη μείωση

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Το άρθρο 16 και οι απειλές για περικοπή κονδυλίων
Πολιτική

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Το άρθρο 16 και οι απειλές για περικοπή κονδυλίων

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!

Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο κατακόκκινο από 14.000 οπαδούς του ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στον 10ο τελικό της ιστορία του.

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία για την αναδρομική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων

Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World
Upd: 19:30

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων

Ο 56χρονος Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies