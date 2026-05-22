Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ

Μια αιφνιδιαστική πολιτική εξέλιξη στην Ουάσινγκτον φέρνει ανακατατάξεις στην κορυφή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων και εσωτερικών πιέσεων στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η απόφαση συνδέεται με σοβαρό προσωπικό ζήτημα υγείας στην οικογένεια υψηλόβαθμου αξιωματούχου, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη συνέχεια της θητείας του και οδηγεί σε άμεσες αλλαγές στη διοικητική ιεραρχία του Λευκού Οίκου.

H παραίτηση της Τούλσι Γκάμπαρντ

Η Τούλσι Γκάμπαρντ γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι αποχωρεί από τη θέση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια εξέλιξη που αιφνιδίασε την πολιτική σκηνή της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση συνδέεται με τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του συζύγου της, ο οποίος διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου των οστών.

Οι λόγοι της αποχώρησης

Στην επιστολή παραίτησής της προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Γκάμπαρντ εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που της έδειξε και τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει σε ένα τόσο απαιτητικό αξίωμα ενώ ο σύζυγός της δίνει μάχη για τη ζωή του. Η παραίτηση, όπως ανακοινώθηκε, θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Ιουνίου.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί με καλή συνείδηση να αφήσει τον σύζυγό της να αντιμετωπίσει μόνος αυτή τη μάχη», υπογραμμίζοντας το προσωπικό βάρος της απόφασης.

Αντιδράσεις στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, η απόφαση γνωστοποιήθηκε σε συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δημόσια ανάρτησή του, επιβεβαίωσε την αποχώρηση και χαρακτήρισε τη θητεία της Γκάμπαρντ «εξαιρετική», τονίζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην οικογένειά της κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύει.

Πιθανή η εσωτερική αναδιάταξη

Με την αποχώρησή της, καθήκοντα υπηρεσιακού επικεφαλής αναλαμβάνει ο αναπληρωτής διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, Ααρών Λούκας.

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων και ευαίσθητων ζητημάτων ασφάλειας.

Η θητεία της Γκάμπαρντ είχε κατά καιρούς προκαλέσει συζητήσεις εντός της κυβέρνησης, ιδιαίτερα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ορισμένες διαφωνίες με τον πρόεδρο Τραμπ είχαν γίνει γνωστές, κυρίως σχετικά με την προσέγγιση απέναντι στο Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα, με τον ίδιο να έχει στο παρελθόν αναφέρει ότι εκείνη εμφανιζόταν πιο «ήπια» σε σύγκριση με τη δική του γραμμή.

Η παραίτησή της σηματοδοτεί μια ακόμη αλλαγή σε ένα ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό, ενώ η προσοχή στρέφεται πλέον τόσο στην υγεία της οικογένειάς της όσο και στις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής διοίκησης στον τομέα των πληροφοριών.