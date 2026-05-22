Εργατικά δυστυχήματα: Εξήντα εννέα νεκροί σε 5 μήνες

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 22.05.2026, 21:49
Σχολιάστε
Εργατικά δυστυχήματα: Εξήντα εννέα νεκροί σε 5 μήνες
Ρεπορτάζ Αφροδίτη Τζιαντζή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα κόκκινα βάφτηκε ο φετινός Μάης στην Ελλάδα, όχι από ανοιξιάτικες παπαρούνες, ούτε από αγωνιστικά λάβαρα, αλλά από το αίμα που χύθηκε στα εργατικά δυστυχήματα. Τις τελευταίες δέκα μέρες έχουν χάσει τη ζωή τους εννέα άνθρωποι σε ώρα δουλειάς. Από την αρχή της χρονιάς μετράμε 69 νεκρούς και πάνω από 110 σοβαρά τραυματίες.

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η πιο τραγική, αφού στατιστικά κάθε μέρα σημειώνεται κι ένας θάνατος στην εργασία.

εργατικά δυστυχήματα

Μαύρη εβδομάδα για τα εργατικά δυστυχήματα

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, έχασε τη ζωή του εργαζόμενος, με την ιδιότητα του επιστάτη,  σε επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σκοτώθηκε ενώ εκτελούσε εργασίες σε γκαραζόπορτα.

Την Τετάρτη 20 Μαϊου, άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από ανακοπή, 63χρονος εργάτης, οδηγός μηχανήματος βαρέος τύπου στην εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ», στο εργοτάξιο της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» στις Σκουριές Χαλκιδικής. Όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων ο 63χρονος «δούλευε για μήνες 10 ώρες την ημέρα, πολλές φορές 6 μέρες τη βδομάδα, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία».

Την Τρίτη 19 Μαϊου, ένας 54χρονος εργάτης βρήκε τραγικό θάνατο σε βιομηχανία αλουμινίου στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας. Ο εργαζόμενος καταπλακώθηκε από παλέτες, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το Εργατικό Κέντρο του νομού προχώρησε σε παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας απαιτώντας να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, να αποδοθούν ευθύνες και να αυξηθούν οι έλεγχοι. Το ίδιο ζητούσε στις αρχές του μήνα εξαιτίας προηγούμενου δυστυχήματος με θύμα 59χρονο σε επιχείρηση της Χαλκίδας

Τη Δευτέρα 18 Μαϊου είχαμε δύο θανάτους σε απόσταση λίγων ωρών. Στα Ιωάννινα 46χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής ομβρίων υδάτων.

Ο Θανάσης Νάκος από το Συνδικάτο Οικοδόμων Ιωαννίνων απέδωσε το θανατηφόρο συμβάν στην έλλειψη μέτρων ασφαλείας, λέγοντας ότι δεν είχε τοποθετηθεί το αναγκαίο προστατευτικό τελάρο, «γιατί κόστιζε στον εργολάβο».

Tα σωματεία τόνισαν πως πρόκειται για τον 9ο νεκρό οικοδόμο από την αρχή της χρονιάς.

Το ίδιο 24ωρο, 52χρονος εργαζόμενος απανθρακώθηκε, σε εργασίες συντήρησης σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στα Κάτω Πατήσια. Η Ένωση Τεχνικών του Ομίλου ΔΕΗ-ΚΥΕ σημείωσε πως η έλλειψη προσωπικού και η εντατικοποίηση της εργασίας βάζουν συνεχώς σε κίνδυνο τις ζωές τους.  Η εταιρεία εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της και ενημέρωσε ότι οι αιτίες του δυστυχήματος διερευνώνται.

Θλιβερό «καθημερινό ρεκόρ»

Την περασμένη εβδομάδα είχαμε άλλους τέσσερις  θανάτους σε ώρα εργασίας:

12/05/2026 –Λάρισα: Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα με θύμα 58χρονο αγρότη.
12/05/2026 – Χανιά: Τραγικός θάνατος για 34χρονο εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στα Χανιά. Κατέρρευσε εν ώρα εργασίας.
16/05/2026 – Κίσαμος Κρήτης: Νεκρός 58χρονος αγρότης που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στην Κρήτη.
16/05/2026 – Αλεξανδρούπολη: Ένας εργάτης ηλικίας 54 χρόνων έχασε τη ζωή του σε έργα κατασκευής μικροφραγμάτων του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.
Όλα τα παραπάνω περιστατικά τα έχει καταγράψει συγκεντρωτικά η ΟΣΕΤΕΕ (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας) , στο πλαίσιο της διαρκούς ανεξάρτητης έρευνας που διεξάγει για τις ανθρώπινες απώλειες και τους σοβαρούς τραυματισμούς στους χώρους Πρόκειται για τη συνέχεια της έρευνας που παρουσιάστηκε στις 28 Απριλίου, την παγκόσμια ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και ημέρα μνήμης των εργαζομένων που χάθηκαν στη δουλειά.

Πυροβολώντας τον αγγελιοφόρο

Οι έρευνες της ΟΣΕΤΕΕ για τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα θεωρούνται από τις πλέον έγκυρες. Έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια, έχουν προβληθεί σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ και σε εκδηλώσεις του ευρωκοινοβουλίου.  Ωστόσο η κυβέρνηση επιμένει να τις αμφισβητεί, ενίοτε στοχοποιώντας τον πρόεδρο της ομοσπονδίας Ανδρέα Στοϊμενίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του EU-OSHA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Το ίδιο έκανε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας Γιώργος Καραγκούνης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΚΚΕ για τα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας και την προστασία των εργαζομένων.

Ο υφυπουργός επέμεινε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην «4η καλύτερη θέση στην ΕΕ», από τις χώρες με τα λιγότερα θανατηφόρα δυστυχήματα. Χαρακτήρισε τα στοιχεία που παρουσιάζουν τα συνδικάτα, ως «αυθαίρετες προσθαφαιρέσεις περιστατικών για να δημιουργηθεί κλίμα φόβου και κοινωνικής αγανάκτησης». Μόνο που και η ίδια η Εurostat έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει σημαντική υποκαταγραφή των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα. Για παράδειγμα εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι (σχεδόν το 30% του εργατικού δυναμικού), οι αγρότες, οι εποχικοί εργαζόμενοι (δηλωμένοι και μη).

Δεν περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο με τα εργατικά δυστυχήματα οι εργαζόμενοι σε ορυχεία – λατομεία, στη θάλασσα, σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας – που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων αρχών, π.χ. Επιθεώρηση Μεταλλείων, λιμενικό κλπ.

Επιπλέον δεν υπολογίζονται στις στατιστικές οι θάνατοι από παθολογικά αίτια που μπορεί όμως να σχετίζονται με τις συνθήκες δουλειάς (π.χ. θερμική καταπόνηση). Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ που δεν καταγράφονται επίσημα οι επαγγελματικές ασθένειες, ούτε οι θάνατοι που μπορεί να σχετίζονται με αυτές. Τέλος, πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα σε επαγγελματικά οχήματα, καταγράφονται ως «τροχαία».

εργατικά δυστυχήματα

Από το ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο για μείωση των θανάτων στην εργασία

Πανευρωπαϊκή ημέρα μνήμης θυμάτων σε εργατικά δυστυχήματα

Να καθιερωθεί η 8η Αυγούστου ως  «Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Εργατικών Ατυχημάτων, Προστασίας και Αξιοπρέπειας των Εργαζομένων», ζητάει το ευρωκοινοβούλιο, με ψήφισμα  που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία.

Το ευρωκοινοβούλιο ζητά να ληφθούν σοβαρά μέτρα για τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων, των ασθενειών και των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία.

Στο ψήφισμα περιλαμβάνονται τροπολογίες που κατέθεσε ως σκιώδης εισηγητής ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.

Μεταξύ άλλων, το τελικό ψήφισμα ζητάει να αναγνωριστεί το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, με τις 5 νεκρές εργάτριες, ως μια από τις σύγχρονες εργατικές τραγωδίες.

Υιοθετήθηκαν προτάσεις του Έλληνα ευρωβουλευτή για την ανάδειξη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όπως το σύνδρομο “burnout”, το χρόνιο εργασιακό άγχος, η παρενόχληση και η εντατικοποίηση της εργασίας, αλλά και για τους νέους κινδύνους που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και την αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ενσωματώθηκε, σαφής αναφορά στην υποκαταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, ένα πρόβλημα ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα που αποκρύπτει την πραγματική έκταση του φαινομένου».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, με προτροπή της Ελλάδας, στην ανάγκη ενίσχυσης των επιθεωρήσεων εργασίας, στην εφαρμογή της νομοθεσίας, στην προστασία ευάλωτων εργαζομένων, όπως οι μετανάστες, εποχικοί και διασυνοριακοί εργαζόμενοι, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων μέσω συλλογικών συμβάσεων και κοινωνικού διαλόγου.

Μόνο ως τραγική ειρωνεία μπορεί να εκληφθεί το γεγονός, ότι όσο στις Βρυξέλλες οι ευρωβουλευτές ψήφιζαν για «Ημέρα Μνήμης Θυμάτων», στην Ελλάδα μετρούσαμε κάθε μέρα κι από έναν νεκρό εργάτη.

Στου Βελγίου τις στοές

Η καθιέρωση της 8ης Αυγούστου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων δεν επελέγη τυχαία. Τέτοια μέρα το 1956, συνέβη η ιστορική «Τραγωδία της Μαρσινέλ», όπως είναι γνωστό το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο ορυχείο Μπουά ντι Καζιέ, στην πόλη Μαρσινέλ του Βελγίου, με θύματα 262 ανθρακωρύχους. Έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, παγιδευμένοι στις στοές του ορυχείου, ενώ είχε ξεσπάσει πυρκαγιά.

Όπως διαβάζουμε σε επετειακό ρεπορτάζ, οι 167 από τους νεκρούς εργάτες ήταν μετανάστες, «ανάμεσά τους έξι Έλληνες, που από τη μιζέρια της μεταπολεμικής Ελλάδας προτίμησαν τις στοές των Βελγικών ορυχείων». Τον πιο βαρύ φόρο αίματος πλήρωσαν οι Ιταλοί εργάτες, με 136 θύματα. Οι εμπλεκόμενοι στο δυστύχημα απαλλάχθηκαν, με εξαίρεση τον διευθυντή του ορυχείου, που καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 2.000 βελγικών φράγκων, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με 480 σημερινά ευρώ. Αν θέλαμε να κάνουμε την μακάβρια αριθμητική πράξη, η ζωή κάθε εργάτη αποτιμήθηκε σε 1,8 ευρώ.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ψηφιακή κάλπη στην Αυτοδιοίκηση: Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028
Κοινωνία

Ηλεκτρονική ψήφος σε δήμους - Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου - Οι δικαιούχοι
SpaceX: Πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship
Τεχνολογία

Η SpaceX πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship
Τραμπ: Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
Κόσμος

Νέες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ
Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία
Πολιτική

Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 6ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξοπλισμοί: Ο «Ρώσος» που αναστατώνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία
World

Ο «Ρώσος» που αναστατώνει την αμυντική βιομηχανία της ΕΕ

Η Destinus του Μιχαήλ Κοκόριτς έχει αναδειχθεί ραγδαία και αμφισβητεί τους καθιερωμένους ομίλους άμυνας με τα φθηνότερα πυραυλικά της συστήματα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μπόνι και Κλάιντ: 92 χρόνια από τον θάνατο του «καταραμένου» ζευγαριού
Κόσμος

Οι διάσημοι ληστές που έδρασαν στη Μεγάλη Ύφεση

Αν και οι Μπόνι και Κλάιντ έγιναν θρύλος στην εποχή τους, στην πραγμματικότητα η σύντομη ζωή τους ήταν σκληρή, βίαιη και γεμάτη κακοτοπιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Τραμπ: Πώς χρησιμοποιεί την AI για να μετατρέψει την πολιτική σε ψηφιακό υπερθέαμα
World

O Τραμπ «χτίζει» τον ψηφιακό του μύθο με ΑΙ

Με εικόνες που θυμίζουν videogame, blockbuster και διαδικτυακά memes, ο Ντόναλντ Τραμπ αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας που διχάζει

Νατάσα Σινιώρη
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τώρα από την ΕΚΤ

Τι προειδοποιούν αναλυτές που δεν συνηγορούν σε μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στην παρούσα συγκυρία

Μελίνα Ζιάγκου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργατικά δυστυχήματα: Εξήντα εννέα νεκροί σε 5 μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εξήντα εννέα νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα απο την αρχή του χρόνου

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΓΣΕΕ: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης – Θωρακίζει οριστικά το δικαίωμα της απεργίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Θωράκιση του δικαιώματος της απεργίας από τη Χάγη

Το δικαίωμα απεργίας προστατεύεται αναπόσπαστα και ισότιμα ως θεμελιώδες δικαίωμα που εντάσσεται στη συνδικαλιστική ελευθερία

Επίδομα αδείας: Πώς υπολογίζεται και πότε το παίρνουν οι εργαζόμενοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επίδομα αδείας: Πώς υπολογίζεται και πότε το παίρνουν οι εργαζόμενοι

Εκτός από τον μισθό της άδειας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται και το επίδομα αδείας

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς δηλώνονται οι φιλοξενούμενοι – Οι παγίδες
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς δηλώνονται οι φιλοξενούμενοι - Οι παγίδες στο Ε1

Οι πίνακες στις φορολογικές δηλώσεις που χρειάζονται προσοχή - Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Συντάξεις χηρείας: Δεν πρόκειται να υποστούν καμία περικοπή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας

Ρητή κυβερνητική διαβεβαίωση ενώ ταυτοχρόνως αναζητείται συνολικότερη λύση του θέματος με αλλαγή του νόμου Κατρούγκαλου

Κώστας Παπαδής
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Αναντίστοιχα προσόντα και αντικείμενο εργασίας για 4 στους 10 εργαζόμενους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Άλλα προσόντα και άλλη εργασία για 4 στους 10 εργαζόμενους

Τα βασικά συμπεράσματα της μεγαλύτερης ως τώρα πανελλαδικής έρευνας εργαζομένων που διεξήγαγε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΑΑΔΕ: Ερχονται τηλεφωνικές κλήσεις σε 55.000 φορολογούμενους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ερχονται 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις από την ΑΑΔΕ - Ποιους αφορούν

Η ΑΑΔΕ προχωράει σε μια τελευταία προειδοποίηση για 55.000 οφειλέτες - Ακολουθούν κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμοί

Latest News
Ψηφιακή κάλπη στην Αυτοδιοίκηση: Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028
Κοινωνία

Ηλεκτρονική ψήφος σε δήμους - Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028

Η φιλοσοφία της ψηφιακής συμμετοχικής δημοκρατίας στην αυτοδιοίκηση επεκτείνεται και στα συμβουλευτικά δημοτικά δημοψηφίσματα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου - Οι δικαιούχοι

Οι ημερομηνίες πληρωμών σε e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

SpaceX: Πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship
Τεχνολογία

Η SpaceX πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης την Παρασκευή, η SpaceX έθεσε με επιτυχία σε τροχιά δοκιμαστικούς δορυφόρους και μετέδωσε ζωντανά βίντεο από τη λειτουργία των πυραύλων της από το διάστημα

Τραμπ: Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
Κόσμος

Νέες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία
Πολιτική

Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία

Ο Αλέξης Τσίπρας, με μια λιτή ανάρτηση, υπενθυμίζει την ημερομηνία παρουσίασης του κόμματός του στις 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησείου

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 6ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Εξαιρέσεις από την επιβολή των προστίμων

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Δονούσα: Στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς της Ευρώπης
Τουρισμός

Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στους top προορισμούς

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Κλιματική αλλαγή: Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι
Green

Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι

Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»
Κόσμος

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»

Υπό τον Σι Τζινπίνγκ, η Κίνα τοποθετείται ως κέντρο παγκόσμιας ισχύος, ενισχύοντας τον άξονα με τη Ρωσία και προβάλλοντας την εικόνα ενός υπεύθυνου, ισότιμου εταίρου των ΗΠΑ και της Δύσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Παιδικές κατασκηνώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων – Οι δικαιούχοι
Κοινωνία

Παιδικές κατασκηνώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν πολυάρεσαν στους μετόχους
World

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν άρεσαν στους μετόχους

Το πακέτο αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου της BlackRock αυξήθηκε στα 37,7 εκατ. δολάρια το 2025

Επενδύοντας στην εποχή της σπάνης
Financial Times

Για πόσο οι επενδυτές θα περιφρονούν την πραγματικότητα;

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τη νέα τάση των κυβερνήσεων για συσσώρευση (αποθεμάτων) και περιχαράκωση

Gillian Tett
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βρετανία: Θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ενωση; [γράφημα]
World

Θα μπορούσε η Βρετανία να ανατρέψει το brexit; [γράφημα]

Αν και η άνοδος των Εργατικών έθεσε ξανά το ζήτημα των σχέσεων με την ΕΕ, οι πρόσφατες περιεφεριακές εκλογές στη Βρετανία επαναφέρουν το «φάντασμα» του Νάιτζελ Φάρατζ

Έχουμε κρίση χρέους πάλι;
Experts

Έχουμε κρίση χρέους πάλι;

Το χρέος αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης οικονομίας

Γιώργος Λαγαρίας
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies