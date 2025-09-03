Suntory: Αποχωρεί o CEO εν μέσω αστυνομικής έρευνας για παράνομα συμπληρώματα κάνναβης

Η παραίτηση του Takeshi Niinami από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Suntory Holdings προκάλεσε αίσθηση στον επιχειρηματικό κόσμο της Ιαπωνίας.

Ο Niinami, ένας από τους πιο προβεβλημένους μάνατζερ της χώρας, βρέθηκε στο στόχαστρο της αστυνομίας έπειτα από έρευνα για αγορά συμπληρώματος που φέρεται να περιείχε THC – την ψυχοδραστική ουσία της κάνναβης, η οποία απαγορεύεται αυστηρά στην Ιαπωνία.

Ο διάδοχος στη Suntory και η επόμενη μέρα

Τη σκυτάλη στην ηγεσία της Suntory αναλαμβάνει πλέον ο πρόεδρος της εταιρείας, Nobuhiro Torii, δισέγγονος του ιδρυτή Shinjiro Torii, αναφέρει το Reuters σε ρεπορτάζ που έκανε για το θέμα.

Σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε:

«Ήταν ένας τολμηρός και αποφασιστικός ηγέτης που σεβόμουν βαθιά. Είναι μεγάλη απώλεια που δεν θα συνεχίσουμε μαζί ως ομάδα».

Οι ισχυρισμοί του Niinami

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Asahi, ο Niinami επέμεινε πως δεν γνώριζε ότι το συγκεκριμένο συμπλήρωμα ήταν παράνομο:

«Είμαι αθώος. Το αγόρασα θεωρώντας ότι ήταν νόμιμο»,τόνισε.

Παράλληλα πρόσθεσε πως αποφάσισε να παραιτηθεί ώστε να μην δημιουργήσει διχασμό μέσα στην εταιρεία.

Αστυνομική έρευνα και καταγγελίες

Σύμφωνα με το Tokyo Shimbun, οι αρχές της Φουκουόκα εξετάζουν αν πακέτα με συμπληρώματα που περιείχαν παράγωγα κάνναβης στάλθηκαν στο σπίτι του Niinami.

Η υπόθεση συνδέεται με τη σύλληψη ενός άνδρα τον Ιούλιο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποδειχθεί κατοχή ή χρήση ναρκωτικών από τον ίδιο.

Καριέρα και διεθνής παρουσία

Ο 66χρονος Niinami είχε αναλάβει τη διοίκηση της Suntory το 2014, λίγο μετά την εξαγορά της αμερικανικής Beam έναντι 16 δισ. δολαρίων. Με σπουδές στο Harvard Business School και θητεία στο Lawson, υπήρξε ο πρώτος CEO εκτός της οικογένειας των ιδρυτών.

Γνωστός για τον άμεσο λόγο του, συχνά εξέφραζε δημόσια απόψεις για την οικονομική πολιτική της Ιαπωνίας και για τον ρόλο της κεντρικής τράπεζας.

Παράλληλα, υπηρέτησε ως σύμβουλος σε διαδοχικούς πρωθυπουργούς και ήταν το «πρόσωπο» της ιαπωνικής επιχειρηματικότητας στο Νταβός.

Η θέση του στον επιχειρηματικό λόμπι

Παρά την παραίτησή του από τη Suntory, ο Niinami δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου στο Keizai Doyukai, έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς συλλόγους της χώρας.

Εκεί αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου, εξηγώντας τα αίτια της παραίτησής του.

Νομικό πλαίσιο και προηγούμενα

Η Ιαπωνία διαθέτει από τα πιο αυστηρά νομικά πλαίσια για τα ναρκωτικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μεγάλος επιχειρηματίας έρχεται αντιμέτωπος με την αυστηρή νομοθεσία: η Olympus και η Toyota είχαν στο παρελθόν αντίστοιχες περιπτώσεις με στελέχη τους.

Επιπτώσεις στην αγορά

Η Suntory, γνωστή για το ουίσκι, την μπίρα και αναψυκτικά όπως η Orangina, παραμένει ιδιωτική εταιρεία.

Ωστόσο, η θυγατρική Suntory Beverage & Food, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, δεν επηρεάστηκε σημαντικά από την είδηση – οι μετοχές της έκλεισαν με άνοδο 3%.