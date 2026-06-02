ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων

Η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 480.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους

ΕΣΠΑ 02.06.2026, 10:12
Νέα Πρόσκληση με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες της χώρας» στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν συνεργασίας με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Οι στόχοι της νέας Πρόσκλησης

Η νέα Πρόσκληση απευθύνεται στους διαχειριστικά επαρκείς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας, για τους οποίους έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΝ το οικείο Ολιστικό Σχέδιο Χωριστής Συλλογής (ΟΣΧΣ), και έχει ως στόχους:

  • τη δημιουργία Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) που θα υποδέχονται και θα επεξεργάζονται πρωτίστως ρεύματα αστικών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά και δευτερευόντως υπολειμματικά σύμμεικτα απόβλητα, με σκοπό την ανάκτηση υψηλής ποιότητας υλικών προς ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υψηλής ποιότητας κομπόστ, και εν συνεχεία την ανάκτηση υλικών προς λοιπές εργασίες ανάκτησης, καθώς και την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων επεξεργασίας προς εδαφική διάθεση,
  • την ολοκλήρωση τμηματοποιημένων πράξεων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) από την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τη μετατροπή τους σε ΜΑΑ, καθώς και τη μετατροπή των υφιστάμενων, ολοκληρωμένων, ΜΕΑ σε ΜΑΑ.
  • την ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων ΧΥΤΥ της ΠΠ 2014-2020 εφόσον συνοδεύουν στην ίδια πράξη την αντίστοιχη ΜΕΑ/ΜΑΑ ή ΜΕΒΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η διάθεση στους εν λόγω ΧΥΤΥ θα αφορά υπολείμματα επεξεργασίας των αντίστοιχων ΜΑΑ ή/και ΜΕΒΑ.
  • την υλοποίηση λοιπών υποστηρικτικών υποδομών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων, όπως π.χ. Σταθμών Μεταφόρτωσης.
  • την απόκτηση εξοπλισμού χωριστής συλλογής για τα κύρια ρεύματα αστικών αποβλήτων όπως τα βιοαπόβλητα, τα ανακυκλώσιμα, τα πράσινα και τα ογκώδη απόβλητα. (πλην αποβλήτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού).

Για την ένταξη των πράξεων απαιτείται επιβεβαίωση από το ΥΠΕΝ ότι τα έργα συνεισφέρουν στη στοχοθεσία του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και για τον εξοπλισμό χωριστής συλλογής, ότι εμπεριέχεται στο Ολιστικό Σχέδιο Χωριστής Συλλογής, που έχει συνταχθεί από τους ΦΟΔΣΑ για κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 480.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους.

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει την 30η Απριλίου 2027.

Η υλοποίηση των ανωτέρω υποδομών, συνδυασμένα με τα δίκτυα χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, θα έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση των στόχων ανακύκλωσης σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, σύμφωνα με το ισχύον ΕΣΔΑ και τα αντίστοιχα ΠΕΣΔΑ.

