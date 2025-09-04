Τράπεζα Κύπρου: Πέρασαν τα πακέτα του placement για το 5,1%

Μέσω του χρηματιστηριακού ταμπλό πέρασαν τα πακέτα των 22,5 εκατ. μετοχών ή το 5,1% της Τράπεζα Κύπρου που διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στην τιμή των 7,20 ευρώ.

Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω placement, με το βιβλίο προσφορών να καλύπτεται από διεθνή επενδυτικά funds, αλλά και Έλληνες επενδυτές. Η συναλλαγή θεωρείται επιτυχής και ενισχύει την ευελιξία και τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης της Τράπεζας Κύπρου.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου συμμετοχών της EBRD, η οποία έχει στρατηγικά επαναξιολογήσει την παρουσία της στον τραπεζικό κλάδο της ευρύτερης περιοχής. Η αποεπένδυση από την Τράπεζα Κύπρου αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην κατεύθυνση αυτής της στρατηγικής, η οποία στοχεύει στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από στοχευμένες τοποθετήσεις.

Πάνω από τους στόχους οι επιδόσεις

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η διοίκηση της τράπεζας, ενημερώνοντας αρχές Αυγούστου τους αναλυτές, είχε προχωρήσει σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων της για το 2025, στον απόηχο ισχυρών επιδόσεων κατά το β’ τρίμηνο του έτους. Ο CEO της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, είχε κάνει λόγο για σαφείς ενδείξεις υπεραπόδοσης σε σχέση με το επιχειρησιακό πλάνο, που επιτρέπουν την αύξηση του ποσοστού διανομής κερδών στο 70%, αγγίζοντας το ανώτατο όριο της μερισματικής πολιτικής του ομίλου.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 87 εκατ. ευρώ στους μετόχους, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% της καθαρής κερδοφορίας του α’ εξαμήνου. Η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου.

Στόχος εξαγορές σε bancassurance και fintech

Σημαντική παραμένει η συμβολή των προμηθειών, με τα καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες δραστηριότητες να καλύπτουν σχεδόν πλήρως το λειτουργικό κόστος. Η διοίκηση στοχεύει σε ετήσια αύξηση 4%, ενισχυόμενη από την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου.

Ο CEO της τράπεζας επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε αναζήτηση ευκαιριών εξαγορών σε τομείς όπως το asset management, η τραπεζοασφάλιση (bancassurance) και οι τεχνολογίες fintech.

BofA Securities

Η BofA Securities («BofA») ενήργησε ως Συντονιστής Παγκόσμιας Προσφοράς (Joint Global Coordinator) στην διάθεση δευτερογενών μετοχών ύψους €160 εκατ. (περίπου $190 εκατ.) της Bank of Cyprus Holdings plc (“Τράπεζα Κύπρου”) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η συναλλαγή σηματοδότησε την πλήρη αποεπένδυση του μεριδίου ~5% της EBRD στην Τράπεζα Κύπρου, τον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό της χώρας, και υλοποιήθηκε μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενης διάθεσης μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX).

Κατόπιν στοχευμένης άσκησης προσέγγισης της αγοράς με επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, το βιβλίο κάλυψης ολοκληρώθηκε πλήρως μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξη, κλείνοντας τελικά υπερκαλυμμένο πολλές φορές, με ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές μακροπρόθεσμης τοποθέτησης (long-only accounts). Λόγω αυτής της δυναμικής, η συναλλαγή τιμολογήθηκε στα €7,20 ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας έκπτωση περίπου 5% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος.

Η συναλλαγή αυτή έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής πορείας της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου, η οποία έχει ενισχυθεί κατά περίπου 78% από τις αρχές του 2025, ξεπερνώντας τις αποδόσεις των ελληνικών τραπεζών, ενισχυμένη και από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο.

Για τη BofA, αυτή είναι η δεύτερη επιταχυνόμενη διάθεση μετοχών (Accelerated Bookbuild – ABB) της Τράπεζας Κύπρου στην οποία έχει ηγηθεί, γεγονός που υπογραμμίζει τον στενό της συμβουλευτικό ρόλο ως Εταιρικός Χρηματιστηριακός Σύμβουλος (Corporate Broker) της Τράπεζας.

Με τη συναλλαγή αυτή, η BofA εδραιώνει περαιτέρω την ηγετική της θέση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές μετοχών: 1η στις δευτερογενείς επιταχυνόμενες διανομές (ABB) στην Ευρώπη από το 2021, με μερίδιο αγοράς ~10%, 2η στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές μετοχών (ECM) από το 2023, με ~9% μερίδιο αγοράς σε 67 συναλλαγές και 1η στις ευρωπαϊκές συναλλαγές FIG ECM από το 2023, με ~9% μερίδιο αγοράς σε 23 συναλλαγές.