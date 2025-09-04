Ηλεκτρονικό εμπόριο: Οι κινεζικοί γίγαντες σπεύδουν στην Ευρώπη καθώς ο Τραμπ «αλλάζει» το εμπόριο

Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Κίνας που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα logistics, όπως η JD.com, κατευθύνονται ξανά στις αποθήκες της Ευρώπης, καθώς οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναδιαμορφώνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις αγορές των κατασκευαστών.

Στη Βρετανία, για παράδειγμα, οι κινεζικές εταιρείες χρησιμοποιούν περισσότερα από 180.0000 τετραγωνικά μέτρα χώρου φέτος, ενδεχομένως σε καλό δρόμο για να ξεπεράσουν τα 207.000 τετραγωνικά μέτρα που καταλήφθηκαν στο αποκορύφωμα της πανδημίας το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της CoStar. Ένα παρόμοιο φαινόμενο εκτυλίσσεται σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να παρατηρούν αύξηση στα αιτήματα από κινεζικές ομάδες.

«Η Ευρώπη είναι η τελευταία μεγάλη αγορά όπου οι κινεζικές εταιρείες μπορούν να επεκταθούν με ταχύτητα, γεγονός που τις καθιστά μια ολοένα και πιο σημαντική δύναμη στη διαμόρφωση του τοπίου εφοδιαστικής της περιοχής», δήλωσε στο Bloomberg η Claire Williams , επικεφαλής της βιομηχανικής έρευνας για τη Βρετανία και την Ευρώπη στην Knight Frank στο Λονδίνο. Αυτό αναμένεται να συνεχιστεί λόγω των αλλαγών στην εμπορική πολιτική, πρόσθεσε.

Ενναλακτικές αγορές

Αν και οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για τους δασμούς, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Κίνα αναζητούν εναλλακτικές αγορές για τα προϊόντα τους, καθώς προετοιμάζονται για υψηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ. Αυτό ωθεί τις εταιρείες logistics να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας το δεύτερο κύμα μιας άνθησης των αποθηκών που ξεκίνησε στην ήπειρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία είχε ανατρέψει τις αλυσίδες εφοδιασμού και είχε οδηγήσει σε nearshoring.

Η JD.com, με έδρα το Πεκίνο, κατείχε το μεγαλύτερο μέρος στη Βρετανία, μισθώνοντας 81.000 τετραγωνικά μέτρα χώρου σε όλη τη χώρα μέχρι στιγμής φέτος.

Αυτό έρχεται εν μέσω μιας μεγάλης ώθησης στη Βρετανία, καθώς η εταιρεία νωρίτερα φέτος λάνσαρε το Joybuy, μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που πουλάει τρόφιμα, ρούχα και είδη παντοπωλείου με έκπτωση. Η εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει χώρο στο Μίλτον Κέινς και διαθέτει κέντρο διανομής στο Κόβεντρι.

Η Super Smart Service, μέρος του ομίλου Zong Teng, η Top Cloud Logistics και η Daals, μια εταιρεία λιανικής πώλησης επίπλων κινεζικής ιδιοκτησίας, έχουν επίσης δεσμεύσει χώρους αποθήκευσης.

«Μια ή δύο συμφωνίες, και το 2025 θα είναι η ισχυρότερη χρονιά στη σύγχρονη ιστορία – ή πιθανώς ποτέ – για εξαγορές αποθηκών από κινεζικές εταιρείες» στη Βρετανία, δήλωσε ο Grant Lonsdale , ανώτερος διευθυντής ανάλυσης αγοράς στην CoStar.

Ωστόσο, το ποσοστό κενών θέσεων στον τομέα της εφοδιαστικής στη Βρετανία παραμένει στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2011 λόγω της υπερπροσφοράς που προκλήθηκε από την άνθηση της κερδοσκοπικής ανάπτυξης λόγω της πανδημίας, η οποία πρόσθεσε 9,3 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια το 2024, σύμφωνα με έρευνα της Savills .

Η GLP, μια εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων στον τομέα της εφοδιαστικής, της οποίας η μη κινεζική επιχείρηση ανήκει πλέον στην Ares Management Corp. , έχει μισθώσει σχεδόν 400.000 τετραγωνικά μέτρα σε κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλη τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία τα τελευταία πέντε χρόνια. Το τρέχον εμπορικό σενάριο έχει καταστήσει την Ευρώπη έναν ακόμη πιο ανταγωνιστικό προορισμό, ανέφερε η GLP σε ανακοίνωσή της νωρίτερα φέτος.

Δεν είναι μόνο οι κινεζικές εταιρείες logistics που επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη. Ακόμη και οι μεταποιητικές εταιρείες μεταφέρουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση για να παρακάμψουν τους ευρωπαϊκούς δασμούς, αφού αντιμετωπίζουν υψηλότερα εμπόδια για την είσοδό τους στις ΗΠΑ.

Η Πολωνία είναι ένα από τα αγαπημένα μέρη για τον διανομέα μόδας Shein Group, ο οποίος λειτουργεί σημαντικούς κόμβους διανομής στην περιοχή του Βρότσλαβ στο δυτικό τμήμα της χώρας. Με την αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς να έχει εκλείψει, μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ για την επιβολή δασμού 10% στα περισσότερα βρετανικά προϊόντα – σχετικά χαμηλότερα από ό,τι για άλλες χώρες – η Βρετανία θα μπορούσε επίσης να αποδειχθεί ελκυστικό.

Εκτός από τους προμηθευτές αυτοκινήτων και τους παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου, η CTP NV , η μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικών ακινήτων στην Ευρώπη, βλέπει αυξανόμενη ζήτηση και από Κινέζους κατασκευαστές υπολογιστών και επίπλων.

«Όλες οι κινεζικές εταιρείες που τους αρέσει να πωλούν στην Ευρώπη ενδιαφέρονται πραγματικά να δραστηριοποιηθούν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Remon Vos , ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της CTP, σε τηλεδιάσκεψη για την ανακοίνωση των κερδών τον περασμένο μήνα. Απέδωσε την επιθυμία τους σε γεωπολιτικά σοκ, όπως το σύντομο κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ το 2021 και την παγκόσμια πανδημία.

Οι Ασιάτες ενοικιαστές από μεταποιητικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν συνήθως λίγο πάνω από το 10% της δραστηριότητας leasing της CTP. Ωστόσο, αντιπροσώπευαν το 20% της δραστηριότητας στους 18 μήνες έως τον Ιούνιο του 2025. Οι μισοί από αυτούς τους Ασιάτες ενοικιαστές είναι Κινέζοι, δήλωσε ο Maarten Otte, επικεφαλής επενδυτικών σχέσεων και κεφαλαιαγορών στην CTP. Πρόσθεσε ότι είδαν για πρώτη φορά αυξανόμενο ενδιαφέρον από Κινέζους ενοικιαστές «πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια» και ότι αυτή η ζήτηση έχει επιταχυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια.