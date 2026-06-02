Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία

Συνεχίζει να περνά από τις «εξετάσεις» της Κομισιόν η ελληνική οικονομία, με την ανησυχία να παραμένει λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Στις 3 Ιουνίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τις Βρυξέλλες να αναγνωρίζουν μεν τη βελτίωση βασικών μεγεθών της οικονομίας, αλλά να επισημαίνουν παράλληλα μια σειρά από διαρθρωτικές αδυναμίες και κινδύνους που εξακολουθούν να βαραίνουν τις προοπτικές της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση θα γίνεται ειδική αναφορά στην ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής Δικαιοσύνης και ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου, ενώ θα υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει με συνέπεια την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αξιοποιώντας τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επισημάνσεις της Κομισιόν

Η έκθεση έρχεται να συμπληρώσει τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν και την έκθεση για τις Μακροοικονομικές Ανισορροπίες, στις οποίες καταγράφονται σημαντικοί κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η χώρα «χρειάζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική ώστε να συμβάλει στη μείωση του χρέους και να παγιώσει τη βελτίωση των εξωτερικών ισοζυγίων».

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος, ενώ το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, η εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος εξακολουθεί να προχωρά με αργούς ρυθμούς.

Οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής εκτιμούν ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα αυξηθεί εκ νέου στο 7,1% του ΑΕΠ φέτος, από 6% το 2025, πριν αποκλιμακωθεί στο 6,1% το 2027. Η νέα ενεργειακή αναταραχή και η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν αρνητικά τις προβλέψεις των Βρυξελλών.

Παράλληλα, η Κομισιόν προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κάτω από το όριο του 2%, με ρυθμό μεγέθυνσης 1,8% φέτος και 1,6% το 2027, αν και η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μέτωπο του πληθωρισμού, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 3,7% το 2026 και 2,4% το 2027.

Η Επιτροπή αποδίδει τη σταδιακή επιβράδυνση και στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα επόμενα χρόνια, ενώ προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές υπηρεσιών και κυρίως τον τουρισμό.

Η «φούσκα» στα ακίνητα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αγορά ακινήτων, με την Κομισιόν να εντοπίζει ενδείξεις υπερτίμησης των τιμών κατοικιών κατά περίπου 18% το 2025. Οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 7,8% το 2025, μετά την άνοδο 9,1% το 2024, ενώ η πίεση στη στεγαστική αγορά εντείνεται από τη χαμηλή προσφορά κατοικιών, τη διαρκώς ισχυρή εγχώρια και ξένη ζήτηση και την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η έντονη ζήτηση σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατασκευαστική δραστηριότητα οδηγούν σε συνεχή άνοδο των τιμών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα προσιτής στέγασης. Παράλληλα, η μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης και η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση ενισχύουν περαιτέρω τις πιέσεις στα ενοίκια.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου

Στον εξωτερικό τομέα, η έκθεση για τις Μακροοικονομικές Ανισορροπίες καταγράφει μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών από 7,2% του ΑΕΠ το 2024 σε 5,7% το 2025, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ενεργειακού ισοζυγίου. Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το επίπεδο παραμένει σημαντικά υψηλότερο από αυτό που δικαιολογούν τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας.

Παράλληλα, η διεθνής επενδυτική θέση της χώρας παραμένει η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο -136,8% του ΑΕΠ, παρά τη σημαντική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Σημαντικό βάρος εξακολουθούν να αποτελούν και τα «κόκκινα δάνεια». Τα δάνεια που έχουν μεταφερθεί σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ανήλθαν στα 80 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, αυξημένα κατά 5 δισ. ευρώ σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς, συνεχίζοντας να επιβαρύνει τη χρηματοδότηση και την αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων στην οικονομία.