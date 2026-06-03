Επιδόματα: Έρχεται χαρτογράφηση και «νοικοκύρεμα»

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Στην χαρτογράφηση όλων των δικαιούχων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ – συνολικά 1.150.000 άτομα – θα προχωρήσουν εντός του θέρους τα υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Οικονομικών μέσω της δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων και Παροχών.

Με τη ριζική αναμόρφωση του πλαισίου, τα επιδόματα θα φτάσουν σε εκείνους που τα έχουν πραγματική ανάγκη, ενισχύοντας τη κοινωνική συνοχή και επιτυγχάνοντας τον αναγκαίο εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η χαρτογράφηση των παροχών και η αποκατάσταση της δικαιοσύνης στη διανομή τους.

Στο επίκεντρο αυτής της κίνησης βρίσκεται η πλήρης εξυγίανση ενός συστήματος που επί χρόνια λειτουργούσε χωρίς καμία σαφήνεια, με επικαλύψεις και χρήματα να καταλήγουν σε μη δικαιούχους.

Με τη ριζική αναμόρφωση του πλαισίου, τα επιδόματα θα φτάσουν σε εκείνους που τα έχουν πραγματική ανάγκη, ενισχύοντας τη κοινωνική συνοχή και επιτυγχάνοντας τον αναγκαίο εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών.

Στόχος των αλλαγών στα επιδόματα

Στόχος των αλλαγών είναι:

– Η χαρτογράφηση όλων των επιδομάτων και παροχών που χορηγούνται από το Δημόσιο Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί, μπορεί να αξιοποιήσει προηγούμενα έργα χαρτογράφησης των εν λόγω επιδομάτων και παροχών που έχουν παραδοθεί στη δημόσια διοίκηση.

– Η ανάπτυξη σχεδίου κανονιστικών διατάξεων για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων και Παροχών, υπό την καθοδήγηση και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα τεθούν από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

– Ο συντονισμός και η τυχόν συνδρομή στην ανάπτυξη της δευτερογενούς νομοθεσίας που θα προβλεφθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου που θα ψηφιστεί.

– Ο συνολικός συντονισμός της μεταρρύθμισης, κατά τη φάση της υλοποίησης και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού μητρώου.

Να σημειωθεί πως σήμερα, το Δημόσιο δεν γνωρίζει πόσα επιδόματα μπορεί να λαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο, καθώς δεν υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στις πλατφόρμες των φορέων, με αποτέλεσμα η κεντρική διοίκηση να μην έχει πλήρη και συνολική εικόνα των επιδομάτων που δίδονται, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχό τους.

Ένα μεγάλο ποσοστό των δικαιούχων λαμβάνει δύο, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τρία διαφορετικά επιδόματα, ενώ το γεγονός ότι κανένα από αυτά δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια, εντείνει τις στρεβλώσεις.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα επιδόματα που χορηγούνται δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση των εισοδημάτων ενός ατόμου, παρόλο που αυτά μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική του κατάσταση.

Για παράδειγμα, μία οικογένεια μπορεί να λαμβάνει το επίδομα τέκνων, το αναπηρικό, το επίδομα ανεργίας και το στεγαστικό, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Επειδή, δε, τα επιδόματα είναι αφορολόγητα, δεν εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα η κατανομή των συνολικών ποσών ανά ΑΦΜ να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η παρακολούθηση των ωφελουμένων να γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη.

Τα επιδόματα, τα οποία χορηγούνται από πληθώρα φορέων του Δημοσίου, περιλαμβάνουν οργανισμούς και υπηρεσίες όπως ο ΕΦΚΑ, ο ΟΠΕΚΑ, η ΔΥΠΑ, τα υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και πλήθος άλλων φορέων, καθιστώντας τη διαχείριση του συστήματος εξαιρετικά κατακερματισμένη και δυσκίνητη.

Ανάμεσα στα δεκάδες επιδόματα που χορηγούνται, περιλαμβάνονται τα εξής: το επίδομα τέκνων, το επίδομα στέγασης, το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα αναδοχής, η γονική άδεια, το φοιτητικό επίδομα, το εξωιδρυματικό επίδομα για παραπληγία, το επίδομα μητρότητας, το επίδομα για κινητικότητα, το ειδικό εποχικό επίδομα, η παροχή λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, το επίδομα διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις, το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, οι αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς και η επιδότηση λογαριασμών ΔΕΗ, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση.