Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων και επικαιροποίηση ΚΑΔ

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Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση 15441/28-05-2026 με την οποία

i. επικαιροποιείται ο κατάλογος των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας βάσει Κύριου ΚΑΔ εργοδότη στο ΤΑΧIS (ΚΑΔ 2008), δυνάμει των υπ’ αρ. 49758/26-05-2022, 113169/27.12.2023, 24595/28-03-2024, 44485/11.9.2024 και 16973/25.6.2025 υπουργικών αποφάσεων, μέσω της αντιστοίχισής τους με τους νέους ΚΑΔ 2025, καθώς και

ii. γίνεται ένταξη νέων κλάδων στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, από την Τρίτη 2.6.2026, υποχρεωτικά μεν αλλά χωρίς επιβολή διοικητικών κυρώσεων δηλαδή για νέα πρόσληψη εργαζομένου στους κλάδους που εντάχθηκαν την 2.6.2026 θα πρέπει να γίνεται ψηφιακή κάρτα ΝΑΙ και από την Δευτέρα 12.10.2026 επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις ( που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ) των Παραρτημάτων V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 υπουργικής απόφασης και

iii. Επίσης, από 2.6.2026 (και με κυρώσεις από 12.10.2026) παύει να ισχύει η διάταξη που προέβλεπε ειδική εξαίρεση υποκαταστημάτων με ΚΑΔ διαφορετικό του κυρίου ΚΑΔ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) που μέχρι τώρα δεν είχαν ενταχθεί και συνεπώς εντάσσονται και τα υποκαταστήματα αυτά ανεξάρτητα με τον ΚΑΔ αυτών.

Παράδειγμα Κύριος ΚΑΔ Βιομηχανία και Υποκατάστημα Συμβουλευτικές υπηρεσίες, που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί, μέχρι τώρα εξαιρείτο της ένταξης και εντασσόταν με την ένταξη του κλάδου των συμβουλευτικών (με βάση το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ πιλοτικά την 29η Ιουνίου 2026, θα ενταχθεί την 2.6.2026.

Οι κλάδοι που εντάσσονται υποχρεωτικά μεν πιλοτικά δε από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, είναι οι ακόλουθοι:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα), εξαιρουμένων ιατρών [ ΣΣ Κατά την γνώμη μας εννοεί τους γιατρούς ως μισθωτούς, αναμένονται εξηγήσεις ]

] Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης

Τηλεπικοινωνίες

Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού

Και όπως αναλυτικά φαίνονται στους πίνακες της ΥΑ 8, 9,10 και 11 (Το ΦΕΚ που αρχικά εκτυπώθηκε, δεν περιέχει τον πίνακα 11 πιθανόν εκ παραδρομής, εκτυπώθηκε πάλι με τον πίνακα 11) που στην συνέχεια παρατίθενται.

Με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, προαναγγέλλεται και η επόμενη ένταξη, η φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 και πλήρη ένταξη την 16 Νοεμβρίου 2026, στη φάση αυτή εντάσσονται:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου

Κλάδος επισκευών

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)

Διαχείριση νερού και λυμάτων

Τυχερά παίγνια

Επισημαίνεται, με το Δελτίο Τύπου, όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Παρουσίαση βασικών σημείων της ΥΑ

Με τη νέα απόφαση 15441/28.05.2026 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3051/02.06.2026:

Αφενός επικαιροποιείται ο κατάλογος των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας βάσει Κύριου ΚΑΔ εργοδότη στο ΤΑΧIS (ΚΑΔ 2008), δυνάμει των υπ’ αρ. 49758/26-05-2022, 113169/27.12.2023, 24595/28-03-2024, 44485/11.9.2024 και 16973/25.6.2025 υπουργικών αποφάσεων, μέσω της αντιστοίχισής τους με τους νέους ΚΑΔ 2025, όπως αυτοί καταγράφονται στο Παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1003/12.1.2026 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2025)», κατ’ εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, ως εξής:

Αφετέρου τροποποιείται το Μέρος Α’ «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενότητα Β της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία έχει ως εξής:

Β. Ένταξη νέων κλάδων στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Στην παρ. 2 του Μέρους Α, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) μετά την περ. ε) προστίθεται νέα περ. στ),

β) η υφιστάμενη περ. στ) αναριθμείται σε περ. ζ),

γ) η υφιστάμενη περ. ζ) αναριθμείται σε περ. η) και

δ) στη νέα περ. η) διαγράφεται η υποπερίπτωση 2 «2. Για τα υποκαταστήματα, όταν ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη επιχείρησης στο ΤΑXIS είναι ένας από τους ενταγμένους στον Πίνακα 1 (Βιομηχανία και Λιανικό εμπόριο), αλλά τα υποκαταστήματα αυτά ανήκουν σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που δεν έχουν ενταχθεί έως τώρα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, και οι οποίοι, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, θα ενταχθούν σε επόμενο στάδιο». Δηλαδή από 2.6.2026 (και με κυρώσεις από 12.10.2026) παύει να ισχύει η διάταξη που προέβλεπε ειδική εξαίρεση υποκαταστημάτων με ΚΑΔ διαφορετικό του κυρίου ΚΑΔ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) που μέχρι τώρα δεν είχαν ενταχθεί και συνεπώς εντάσσονται και τα υποκαταστήματα αυτά ανεξάρτητα με τον ΚΑΔ αυτών.

Οι νέοι κλάδοι που εντάσσονται την 2.6.2026

«στ. Από την 2α Ιουνίου 2026 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ):

i) στις τηλεπικοινωνίες και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 8 που ακολουθεί, ii) στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 9 που ακολουθεί,

iii) στις δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 10 που ακολουθεί,

iv) στις άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 11 που ακολουθεί,

Για τους κλάδους των Πινάκων 8 έως και 11, οι διοικητικές κυρώσεις των Παραρτημάτων V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 υπουργικής απόφασης επιβάλλονται από την 12.10.2026.

Γενικές επισημάνσεις για την ένταξη στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας

Η περίπτωση μετά την αναρίθμηση ζ. προβλέπει:

Όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας υποχρεούνται, από την ημερομηνία ένταξής τους, να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας των εν λόγω επιχειρήσεων – εργοδοτών, ανεξαρτήτως αν τα υποκαταστήματά τους είναι σε ενταγμένους ή μη ΚΑΔ, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στην περ. η που ακολουθεί .

Για τις εν λόγω επιχειρήσεις, εφόσον ο κύριος ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη στο TAXIS εντάσσεται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην ψηφιακή κάρτα, υπάρχει πλέον υποχρέωση εφαρμογής του μηχανισμού για το σύνολο των εργαζομένων τους .

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την εφαρμογή του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Με την περίπτωση η. προβλέπεται γενική ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την εφαρμογή του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας υφίσταται:

Για το σύνολο της επιχείρησης, όταν:

i. Ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη-επιχείρησης στο TAXIS δεν ανήκει στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ακόμα και αν εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ή υπάρχουν υποκαταστήματα με ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. ii. Ο εργοδότης- επιχείρηση εντάσσεται στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, βάσει κύριου ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS, αλλά ο ΚΑΔ αυτός δεν παράγει οικονομική δραστηριότητα (δηλαδή αυτή είναι μηδενική) γεγονός που αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους και ο δευτερεύων ΚΑΔ, ο οποίος αποτελεί την κυρίαρχη οικονομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είναι ενταγμένος ΚΑΔ».

*Παλαιολόγος Ι Λιάζος, Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών Ασφαλιστικών