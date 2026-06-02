Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συνιστά κατάργηση ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα Σένγκεν για εννέα κράτη-μέλη

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι παρατεταμένοι έλεγχοι επηρεάζουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις

World 02.06.2026, 17:33
Την έναρξη της σταδιακής κατάργησης των παρατεταμένων ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γνώμες που εξέδωσε σήμερα για την Αυστρία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω χώρες επανέφεραν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και τις μεταναστευτικές πιέσεις, επισημαίνει όμως ότι υπάρχουν αποτελεσματικότερες εναλλακτικές λύσεις, όπως οι μη συστηματικοί αστυνομικοί έλεγχοι και η χρήση κινητών τεχνολογιών βιομετρικής ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και η λειτουργία των νέων ευρωπαϊκών συστημάτων ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, αναμένεται να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την άρση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Να αποκατασταθεί η ελεύθερη κυκλοφορία

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι παρατεταμένοι έλεγχοι επηρεάζουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις και καλεί τα εννέα κράτη-μέλη «να εργαστούν για τη σταδιακή κατάργηση και άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα εναλλακτικά μέτρα και την περιφερειακή συνεργασία», με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της ελεύθερης κυκλοφορίας στον χώρο Σένγκεν.

Οι γνώμες σχετικά με τη σταδιακή άρση των προσωρινών ελέγχων, εκδόθηκαν στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογεί, βάσει του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, κατά πόσον οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα που παρατείνονται πέραν των 12 μηνών εξακολουθούν να είναι αναγκαίοι και αναλογικοί.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των συστάσεων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ελεύθερης κυκλοφορίας στον χώρο Σένγκεν.

