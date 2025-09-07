Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

07.09.2025
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Νατάσα Σινιώρη

Στην καρδιά του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού υψώνεται σιγά-σιγά ένα κτίριο που φιλοδοξεί να γίνει το νέο σήμα-κατατεθέν της Αθήνας και να αλλάξει τον χάρτη του ελληνικού τουρισμού.

Το Hard Rock Hotel & Casino Athens, το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα (Integrated Resort Complex – IRC) που δημιουργείται στην Ευρώπη, αποτελεί σύμπραξη της Hard Rock International και του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με συνολικό προϋπολογισμό άνω του 1,5 δισ. ευρώ.

Όμως δεν θα είναι απλώς ένα ακόμα πολυτελές ξενοδοχείο.

Eίναι ένα «ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα» που, όπως τονίζει ο κ. Γιώργος Στρατηγός,  Executive Director Hard Rock Athens IRC SA «θα αλλάξει την εικόνα που έχουμε συνολικά για τον τουρισμό και την ψυχαγωγία στην Ευρώπη».

Hard Rock Hotel & Casino: Η επένδυση και η δυναμική της

Η κατασκευή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023, με την ΤΕΡΝΑ να έχει την πλήρη ευθύνη του έργου.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγό, «έχουν ήδη δημιουργηθεί εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Συνολικά, υπολογίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα απασχοληθούν περίπου 3.000 άνθρωποι, ενώ όταν το συγκρότημα τεθεί σε λειτουργία θα απασχολούνται μόνιμα 2.800 έως 3.500 εργαζόμενοι».

Παράλληλα, η οικονομική συμβολή του έργου θα είναι σημαντική: «Το έσοδο για το ελληνικό δημόσιο σε ετήσια βάση θα είναι αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ είτε από άμεσους είτε από έμμεσους φόρους. Κι αυτό, βέβαια, έρχεται να προστεθεί στο παχυλό αρχικό τίμημα που καταβλήθηκε για την παραχώρηση», τονίζει ο κ. Στρατηγός.

Το πρώτο Integrated Resort στην Ευρώπη

Η φιλοσοφία του έργου διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

Όπως εξηγεί ο κ. Στρατηγός: «Το Hard Rock Hotel & Casino Athens είναι ένα Integrated Resort Complex, ένα μοναδικό στο είδος του τουριστικό συγκρότημα που δεν υπάρχει άλλο στην Ευρώπη. Είναι ένα προϊόν που συναντάμε στην Αμερική και την Ασία, αλλά εδώ θα το δούμε για πρώτη φορά. Θα δημιουργήσει μια καινούργια εικόνα και αντίληψη σε αυτό που κατανοούμε ως τουρισμό και ψυχαγωγία».

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων με 1.100 δωμάτια –900 δωμάτια διαφορετικών κατηγοριών και 200 σουίτες–, καζίνο παγκόσμιας κλάσης, εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, καθώς και μία μεγάλη αρένα εκδηλώσεων.

Η τελευταία αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς: «Το πιο σημαντικό, εξ ου και η ονομασία Hard Rock, θα είναι η αρένα εκδηλώσεων μουσικών και άλλων θεαμάτων, που σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υποδομές θα συνθέσει την ολοκληρωμένη εμπειρία», αναφέρει ο κ. Στρατηγός.

Υποδομές για όλους

Πέρα από τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός resort, το Hard Rock Athens θα προσφέρει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Όπως περιγράφει ο κ. Στρατηγός: «Φανταστείτε ένα συγκρότημα με συναυλιακούς χώρους, εκθεσιακούς χώρους, πάρα πολλά εστιατόρια –14 διαφορετικά food and beverage σημεία με διαφορετική θεματολογία – spa, εκτενείς περιοχές με υδάτινο στοιχείο, πισίνες για μικρούς και μεγάλους, private pools. Ένας χώρος παιγνίων θα καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του ισογείου, ενώ όλο αυτό θα συμπληρώνεται από το ξενοδοχείο πέντε αστέρων».

Με τον τρόπο αυτό, το συγκρότημα στοχεύει να απευθυνθεί όχι μόνο σε «παίκτες» ή ταξιδιώτες πολυτελείας, αλλά σε ολόκληρες οικογένειες, προσελκύοντας διεθνές κοινό που αναζητά ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας και ψυχαγωγίας.

Η σφραγίδα της Hard Rock

Ένα ακόμη στοιχείο που θα δώσει ξεχωριστή ταυτότητα είναι τα διάσημα memorabilia της Hard Rock.

Πρόκειται για συλλεκτικά αντικείμενα από την ιστορία της μουσικής, τα οποία, αν και δεν έχουν «πραγματική αξία», όπως τονίζει ο κ. Στρατηγός, «η χρηματιστηριακή αξία τους ξεπερνά τα 250 εκατ. δολάρια».

Αυτά τα εκθέματα θα κοσμούν όλους τους χώρους του συγκροτήματος –ξενοδοχείο, καζίνο, αίθουσες εκδηλώσεων–, δίνοντας μία αυθεντική Hard Rock εμπειρία, με ιδιαίτερη μέριμνα να αναδειχθεί και το ελληνικό στοιχείο.

Ένα νέο τουριστικό «flagship»

Η επένδυση δεν περιορίζεται σε κλίμακα ή πολυτέλεια. Στόχος είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό:

«Θεωρούμε δεδομένο ότι ένα τέτοιο μοναδικό προϊόν θα αλλάξει συνολικά την εικόνα του τουρισμού στη χώρα μας, που ήδη γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη. Θα γίνει ένα flagship έργο στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε το τουριστικό αποτύπωμα της Ελλάδας», επισημαίνει ο κ. Στρατηγός.

