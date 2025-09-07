89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

89η ΔΕΘ 07.09.2025, 08:00
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
Ναταλία Δανδόλου

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την εμπλοκή που έχει προκύψει στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου (Great Sea Interconnector), με την Κομισιόν να πιέζει ώστε να μην ναυαγήσει το έργο και να στέλνει σαφές μήνυμα προς τη Λευκωσία ότι  αναμένει την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου, καθώς «περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των εμπλεκομένων μερών, και ειδικά της Κύπρου, η οποία είναι ο κύριος ωφελούμενος του έργου αυτού».

Η αβεβαιότητα για την υλοποίηση του έργου, που προκαλούν οι αντιφατικές δηλώσεις που έρχονται από τη Λευκωσία σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του GSI, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Για το θέμα αυτό και για τις κινήσεις που γίνονται από ελληνικής πλευράς,  μίλησαν στο ΟΤ FORUΜ στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, τόσο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος και ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

«Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI»

Την Παρασκευή, ο κ. Γεραπετρίτης κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το καλώδιο GSI επανέλαβε ότι «σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί έχουμε επανειλημμένως δηλώσει τη στήριξή μας στο έργο αυτό».

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, τονίζοντας ότι είναι αυτονόητο ότι και η κυπριακή πλευρά θα πρέπει να το στηρίξει χωρίς καμία αμφισβήτηση , διότι πρωτίστως αφορά την Κύπρο. «Το έργο αίρει την ενεργειακή της απομόνωση της Κύπρου», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι εάν τίθενται ζητήματα που αφορούν την οικονομική βιωσιμότητα και μάλιστα με επίκληση μελετών, είναι ένα ζήτημα διότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι προαπαιτούμενο του έργου.

`

Ερωτηθείς αν η ελληνική κυβέρνηση ξαφνιάστηκε από τις εξελίξεις απάντησε: «Πράγματι δεν τα γνωρίζαμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, το οποίο ανέδειξε η κυπριακή πλευρά. Διασαφηνίστηκε ότι δεν αφορά την τρέχουσα διαχείριση του έργου, αλλά την διαχείρισή του πριν αναλάβει ως φορέας υλοποίησης ο ΑΔΜΗΕ»

Ενεργειακός κόμβος

«Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε την τελευταία εξαετία, έχει καταστεί ένας ευρωπαϊκός ενεργειακός κόμβος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ενεργειακού μας προγραμματισμού, μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, τα οποία είτε είναι στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Είχαμε τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κρήτη, έχουμε τη διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, που είναι επίσης μείζονος σημασίας και γεωστρατηγικά. Άρα αυτήν τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός για την Ελλάδα. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου είναι κάτι από το οποίο είναι αμοιβαία επιθυμητό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις της Τουρκίας επεσήμανε: «Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Όπως γνωρίζετε, το έργο αυτό είναι ευρωπαϊκό. Στο έργο αυτό συμμετέχουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος είναι επίσης η Γαλλία, η Ιταλία, οι οποίες συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου. Επίσης, είναι ένα έργο το οποίο προστατεύεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο»

«Είμαι πάρα πολύ σαφής. Το έργο δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει εξαιτίας του γεγονότος ότι η Τουρκία έχει αντιδράσεις. Θέλω να είμαι πολύ σαφής, δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση αυτό το οποίο σας λέω. Έχουμε αποδείξεις ότι όταν πρόκειται για την υποστήριξη των εθνικών δικαίων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τέτοιου τύπου δεύτερες σκέψεις δεν υπάρχουν», τόνισε και πρόσθεσε ότι αν υπήρχαν τέτοιες δεύτερες σκέψεις, δεν θα προκηρύσσαμε τα θαλάσσια οικόπεδα, δεν θα είχαμε πάει σε χωροταξικό σχεδιασμό, ούτε στα θαλάσσια πάρκα.

«Αναμένουμε από τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει»

Από την πλευρά του χθες Σάββατο, ο κ. Τσιάφος τόνισε ότι το ζήτημα με την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο είναι ένα θέμα εν εξελίξει: «Υπήρχε μία ρυθμιστική απόφαση από την κυπριακή πλευρά, η οποία για να το πούμε έτσι πολύ απλά αναγνώριζε έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπήρχε μία πληρωμή από την κυπριακή πλευρά για αυτό το μεγάλο έργο που είναι υπό κατασκευή. Παράλληλα είχαμε κάποιες διαφορετικές δηλώσεις από μέλη της κυπριακής κυβέρνησης, οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε την εικόνα και να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η η στάση της κυπριακής κυβέρνησης»

Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι η Αθήνα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τη Λευκωσία ώστε να αποσαφηνιστεί αυτή αυτή η εικόνα.

Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ερωτηθείς για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αν αυτή μπορεί να φρενάρει διαδικασίες και εξελίξεις, ο υφυπουργός Ενέργειας επανέλαβε ότι «είμαστε όλοι σε μία αξιολόγηση αυτών των νέων, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε ακριβώς τι ερευνάται».

«Θα έλεγα ότι δεν έχουμε ακόμα την πλήρη εικόνα τι έχει γίνει για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι επιπτώσεις έχει αυτή η αυτή η έρευνα», εξήγησε

«Η Κύπρος είναι το ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς, το οποίο είναι απομονωμένο από το υπόλοιπο σύστημα και αν σκεφτείτε ότι εμείς ως ελληνική κυβέρνηση λέμε ότι το να είμαστε εμείς στο άκρο της Ευρώπης μας κοστίζει, πόσο μάλλον σκεφτείτε τι επιπτώσεις έχει αυτό για μία χώρα που δεν είναι καν διασυνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό σύστημα. Οπότε υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και να ενσωματωθεί πλήρως η Κύπρος το στο ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας», υπογράμμισε.

«Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI»

Για την εμπλοκή που έχει προκύψει στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου μίλησε στο OT FORUM και ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, στο περιθώριο της 89ης ΔΕΘ.

«Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε κανονικά, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτό που από την αρχή του καλοκαιριού είχαμε πει όταν σταματήσαμε να πληρώνουμε τον κατασκευαστή καλωδίου, ότι για να συνεχίσουμε την πληρωμή πρέπει οπωσδήποτε να βγουν οι κατάλληλες ρυθμιστικές αποφάσεις. Κάναμε 10 συσκέψεις με την Κομισιόν και τον ρυθμιστή όλο το καλοκαίρι. Θεωρούσαμε ότι είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα βγουν οι ρυθμιστικές αποφάσεις και δυστυχώς είχαμε αυτή την έκπληξη στο τέλος», εξήγησε ο κ. Μανουσάκης, μιλώντας στους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστου Κολώνα και Ελένη Στεργίου.

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι η εμπλοκή του έργου έχει κάποια «πολιτικά χαρακτηριστικά», οπότε «θεσμικά» δεν μπορεί σχολιάσει: «σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, χωρίς τη ρυθμιστική απόφαση που αναμένουμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε την επόμενη δόση του κατασκευαστή και αυτό σίγουρα δημιουργεί ένα μεγάλο κίνδυνο για τη συνέχεια του έργου, καθώς ο κατασκευαστής όπως ενημέρωσε και ο ίδιος όταν μίλησε με τους επενδυτές έχει κάποιο συγκεκριμένο capacity με βάση τα χρήματα που έχει λάβει για να συνεχίσει την κατασκευή».

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση την οποία αναμένουμε, τόνισε ότι πρόκειται για περίπλοκα τεχνικά θέματα και εξήγησε: «Υπάρχει μία απόφαση που λέγεται απόφαση εσόδου που επί της αρχής λέει ότι θα σου δώσει [χρήματα]. Μετά υπάρχει μία άλλη απόφαση που λέει τόσα χρήματα θα είναι το Σεπτέμβριο, τόσα τον Οκτώβρη. Αυτή η δεύτερη απόφαση δεν βγαίνει, άρα χρήματα δεν υπάρχουνε. Εκεί είμαστε», τόνισε.

Προφάσεις τα της Κύπρου για την καθυστέρηση στο καλώδιο

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ο κ. Αποστολάκης, αφού ανέφερε «προσπαθήσαμε να σκεπάσουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο με την υπογραφή της συμφωνίας ΑΟΖ με την Αίγυπτο», είπε ότι είναι προφάσεις τα της Κύπρου για την καθυστέρηση στο καλώδιο. «Λειτουργήσαμε υποχωρητικά και το ιταλικό πλοίο για την όδευση του καλωδίου ζήτησε άδεια από την Τουρκία (…) εγώ θεωρώ ότι όσο καθυστερούμε, τόσο χάνουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αφενός, αλλά δημιουργούμε και ένα ιστορικό προηγούμενο που αφήνουμε περιθώρια στην Τουρκία κάθε φορά να να έρχεται και να λέει ότι δεν θα γίνεται τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν δεν το κρίνω εγώ».

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Economy

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Χαλκιαδάκης: Ισχυρή ανάπτυξη, μερίσματα 12 εκατ. και νέες θέσεις εργασίας
Business

Χαλκιαδάκης: Στα 240 εκατ. ο κύκλος εργασιών – Σταθερή κερδοφορία και επενδύσεις
Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου – Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Τράπεζες

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου - Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν
Business of Sport

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν
Ολυμπιακή Ζυθοποιία :Αύξηση 10% στις πωλήσεις – Η επιστολή της Carlsberg
Business

Αύξηση 10% στις πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας - Η επιστολή της Carlsberg
Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η ατζέντα και τα «αγκάθια» του ραντεβού κορυφής
Πολιτική

Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Sofitel: Τι έγραψε το κοντέρ για το μοναδικό ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Τουρισμός

Υψηλές πτήσεις για το ξενοδοχείο Sofitel στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το ξενοδοχείο Sofitel που διαχειρίζεται ο όμιλος Μήτση πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2024 - Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από 89η ΔΕΘ
Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων
Τα νέα της αγοράς

Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων

Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν τώρα για χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης — και να στοχεύσουν στο δανειακό σκέλος

Ερμής Γαρύφαλλος
89η ΔΕΘ: Περισσότεροι από 228.000 επισκέπτες έδωσαν παρών
89η ΔΕΘ

Ανέβασαν ψηλά τον πήχη οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ - Ο απολογισμός

Η 89η ΔΕΘ αποτέλεσε το επίκεντρο όλων των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων της χώρας

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση
Τα νέα της αγοράς

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση

Η Eldorado Gold έχει αποδείξει πώς μια στρατηγική επένδυση στον εξορυκτικό τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης

89η ΔΕΘ: Πέφτει η αυλαία με εκδηλώσεις και μουσική
89η ΔΕΘ

Ολοκληρώνεται σήμερα η 89η ΔΕΘ

Τελευταία ημέρα για την 89η ΔΕΘ - Σήμερα το ωράριο της έκθεσης είναι 10:00 με 22:00

Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ

Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

Ολα όσα συζητήθηκαν στην 9η μέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»
89η ΔΕΘ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Latest News
Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Economy

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων

Ο κ Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος»

Χαλκιαδάκης: Ισχυρή ανάπτυξη, μερίσματα 12 εκατ. και νέες θέσεις εργασίας
Business

Χαλκιαδάκης: Στα 240 εκατ. ο κύκλος εργασιών – Σταθερή κερδοφορία και επενδύσεις

Με ισχυρή ανάπτυξη και σταθερή κερδοφορία έκλεισε το 2024 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου – Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Τράπεζες

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου - Αντλεί άλλα 200 εκατ.

Οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν
Business of Sport

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν

Αλλάζει τα δεδομένα ο Νοτιοκορεάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακή Ζυθοποιία :Αύξηση 10% στις πωλήσεις – Η επιστολή της Carlsberg
Business

Αύξηση 10% στις πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας - Η επιστολή της Carlsberg

Ο συνολικός τζίρος το 2024 ανήλθε στα 199,3 εκατ. έναντι 181,1 εκατ. ευρώ το 2023

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η ατζέντα και τα «αγκάθια» του ραντεβού κορυφής
Πολιτική

Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα διαρκέσει μόλις μισή ώρα και θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας»

Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Πώς αντιδρούν τα σούπερ μάρκετ στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York
English Edition

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York

'The time for peace has come': Emmanuelle Macron said in making the announcement ahead of this week's UN General Assembly

Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει στην μικρή οθόνη
Κόσμος

Επιστρέφει στην μικρή οθόνη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη

Φοροδιαφυγή: Τρία νέα εργαλεία στο ψηφιακό «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ
Φορολογία Eιδήσεις

Πώς θα εντοπίζεται η φοροδιαφυγή πριν... εκδηλωθεί - Τα νέα όπλα

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αξιοποιηθεί από την ΑΑΔΕ για να εντοπίζεται η φοροδιαφυγή

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa
Τεχνολογία

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa

Οι ΗΠΑ και η Κίνα φαίνεται να βρίσκονται σε τροχιά οριστικής συμφωνίας για το μέλλον της εφαρμογής TikTok στις ΗΠΑ, ύστερα από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Μπάζει νερά
Opinion

Μπάζει νερά

«Σήμα» από τις χειρότερες μακροοικονομικές προβλέψεις

Γιάννης Αγουρίδης
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ
Business

Στις αγορές σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ.

Το εύρος απόδοσης έχει οριστεί στο 3,2% - 3,5%, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι θα κινηθεί πιο κοντά στο κατώτατο εύρος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο