Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι τραπεζικές πιέσεις

Σε αρνητικά εδάφη διολισθαίνει αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο εξακολουθεί να έχει τα βαρίδια του profit taking, αλλά και την αβεβαιότητα λόγω Γαλλίας, αν και στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκε σε υψηλότερα επίπεδα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,34% στις 2.016,16 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 25,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,2 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,33% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.076,58 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,50% στις 2.193,22 μονάδες.

Προέχει η σταθεροποίηση

Η αγορά προσπαθεί να εξισορροπηθεί στη ζώνη των 2.000 – 2.035 μονάδων, περιοχή που συμπίπτει με τον βραχυπρόθεσμο ανοδικό σχηματισμό και την στήριξη του κινητού μέσου των 50 ημερών, πριν δοκιμάσει μια πιο μεγάλη κίνηση. Η διόρθωση που προηγήθηκε από τα υψηλά του Αυγούστου βρήκε υποστήριξη στην περιοχή των 1.995 μονάδων και έφερε τον RSI σε ουδέτερη ζώνη κοντά στις 48 μονάδες, απομακρύνοντας προσωρινά τον δείκτη από καταστάσεις υπεραγοράς. Ωστόσο, για να ξαναβρεί τον ανοδικό του δρόμο, ο γενικός δείκτης πρέπει να «ανακαταλάβει» τις 2.070 μονάδες.

Το τελευταίο σενάριο προφανώς δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί όσο η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία εισέρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας καθώς ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο τέταρτος πρωθυπουργός της χώρας μέσα σε τρία χρόνια, αντιμετωπίζει την απειλή απώλειας της ψήφου εμπιστοσύνης. Όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση Μπαϊρού θα αποτύχει να εξασφαλίσει την υποστήριξη της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, έτσι η τύχη της χώρας θα εξαρτηθεί από τις επόμενες κινήσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν, μέχρι στιγμής, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών σε περίπτωση που ο Μπαϊρού αποχωρήσει από το αξίωμα, και θα αναγκαστεί να διορίσει νέο πρωθυπουργό. Αλλά η Γαλλία αντιμετωπίζει ήδη έναν εξαιρετικά τεταμένο Σεπτέμβριο, καθώς στις 10 Σεπτεμβρίου, το κίνημα «Bloquons Tout» (Ας μπλοκάρουμε τα πάντα), θα κάνει αισθητή την παρουσία του, ενώ στις 12 του μήνα, αναμένεται η απόφαση του οίκου αξιολόγησης Fitch, ο οποίος θα επανεξετάσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. Η πιθανότητα υποβάθμισης της γαλλικής οικονομίας είναι μεγάλη, καθώς οι πολιτικές αναταράξεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις αγορές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Πειραιώς, Metlen, Helleniq Energy, Alpha Bank, Aktor και ΕΥΔΑΠ σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΔΕΗ, Optima Bank, Aegean, Εθνική, ΔΑΑ, Cenergy, ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Eurobank.

Στον αντίποδα, η Jumbo κερδίζει 1,06%, με τις Κύπρου, ΟΠΑΠ, ΕΛΧΑ, Motor Oil, Σαράντης, Coca Cola και Λάμδα να σημειώνουν μικρά κέρδη.