ΒΕΑ: Εκτός κυβερνητικής ατζέντας η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Με απογοήτευση και αγανάκτηση υποδέχθηκαν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες το Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ) τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι για ακόμη μια χρονιά, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αγνοήθηκε επιδεικτικά.

«Οι ανακοινώσεις περιείχαν μέτρα με κοινωνικό πρόσημο, όμως η πραγματική οικονομία, έμεινε ξανά στο περιθώριο. Καμία ουσιαστική δέσμευση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που σηκώνουν το βάρος της απασχόλησης και της παραγωγής στη χώρα. Οι βιοτέχνες και οι επαγγελματίες, δεν αντέχουν άλλες επικοινωνιακές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος.

Το ΒΕΑ υπενθυμίζει, ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί το 99,9% των ελληνικών επιχειρήσεων και απασχολεί πάνω από το 87% του εργατικού δυναμικού.

Παρά την καθοριστική συμβολή της, τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου αγνοούνται, με αποτέλεσμα η βιοτεχνία και η μεταποίηση να συρρικνώνονται, περιορίζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας.

«Η κυβέρνηση μιλά για ανάπτυξη, αλλά πώς θα υπάρξει ανάπτυξη όταν οι άνθρωποι που κρατούν όρθια την αγορά παραμένουν εκτός σχεδιασμού; Η βιοτεχνία δεν ζητά προνόμια, ζητά δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση. Όταν η Πολιτεία επιλέγει να μην αγγίζει το τεράστιο ζήτημα της φορολογικής και ασφαλιστικής ασφυξίας των μικρών επιχειρήσεων, στην ουσία τις σπρώχνει στο περιθώριο», υπογράμμισε ο κ. Δαμίγος.

Τα αιτήματα που για ακόμη μια φορά αγνοήθηκαν

Το ΒΕΑ είχε καταθέσει ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο για ακόμη μια χρονιά, δεν βρήκε καμία θέση στις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Ενδεικτικά:

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και μείωση του φόρου επιχειρήσεων στο 20%.

Αναθεώρηση της τεκμαρτής φορολόγησης, που σήμερα συνθλίβει τους ελεύθερους επαγγελματίες και αποθαρρύνει τη νόμιμη εργασία.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές έως 31/12/2023 με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων.

Χρηματοδοτικά εργαλεία και εγγυοδοσίες για πραγματική ενίσχυση της ρευστότητας.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με ουσιαστικά προγράμματα κατάρτισης, επιδότηση πρακτικής άσκησης και κάλυψη ελλείψεων σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αδειοδότηση των βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επαγγελμάτων από τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και να δημιουργηθεί Εθνικό Μητρώο Επαγγελματικών Αδειών.

«Πρόκειται για προτάσεις, που αποτυπώνουν την πραγματική ανάγκη χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων. Η αγνόησή τους από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, δεν είναι απλώς αδυναμία, είναι πολιτική επιλογή που στέλνει λάθος μήνυμα σε όλη την αγορά», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΒΕΑ.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα σιωπήσει. Θα συνεχίσει να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις και να διεκδικεί λύσεις, εδώ και τώρα, γιατί οι βιοτέχνες δεν μπορούν να περιμένουν άλλες εξαγγελίες χωρίς περιεχόμενο.