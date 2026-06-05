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Profile Software: Νέο στρατηγικό άνοιγμα σε κυβερνοασφάλεια και στρατιωτικές εφαρμογές

Η Profile Software έλαβε το πράσινο φως από τη Γενική Συνέλευση για να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα της άμυνας, πέρα από την κυβερνοασφάλεια και το λογισμικό

Business 05.06.2026, 07:00
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Profile Software: Νέο στρατηγικό άνοιγμα σε κυβερνοασφάλεια και στρατιωτικές εφαρμογές
Ρεπορτάζ Γιώργος Πολύζος

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Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Profile Software η διεύρυνση σκοπού της εταιρείας ώστε αυτή να μπορεί να δραστηριοποιείται τόσο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας όσο και στον ευρύτερο τομέα της Άμυνας και των στρατιωτικών εφαρμογών.

Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Στασινόπουλο, πρόεδρο της Profile, η εταιρεία δίνει σταθερά έμφαση στον εμπλουτισμό των προϊόντων της με βάση τις σύγχρονες τάσεις, με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) να κατέχει κεντρικό ρόλο την τελευταία διετία-τριετία. Όπως τόνισε, η εταιρεία έχει μακρά παρουσία στην ανάπτυξη προϊόντων AI, με την ομάδα της να δραστηριοποιείται εδώ και 3,5 με 4 χρόνια, και αρκετές νέες πλατφόρμες έχουν ήδη ενσωματώσει την AI.

Παράλληλα, τονίστηκε η στρατηγική τριών αξόνων της Profile: οργανική ανάπτυξη, σύναψη μεγάλων joint ventures και νέων έργων, και επενδύσεις σε στοχευμένες εξαγορές και συνέργειες τεχνολογικής αιχμής, με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας.

Για την περίοδο 2024-2026, οι προτεραιότητες εστιάζουν στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και τη διείσδυση σε νέες αγορές, πέρα από τις υφιστάμενες σε Μέση Ανατολή, Σκανδιναβία και Ασία, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, είπε ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος. Τρεις βασικές πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο διάστημα περιλαμβάνουν την πλατφόρμα Profile One, μία AI First Investment and Banking Platform που ενοποιεί όλα τα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας με χρήση Generative AI. Ακολουθεί το σημαντικό joint venture στη Σκανδιναβία με μεγάλο fund manager που διαχειρίζεται 55 δισ. ευρώ, το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να εισέλθει σε μια νέα αγορά εσόδων. Τέλος, ενοποιήθηκε η Profile Property Platform, ένα αυτόνομο σύστημα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Στον ορίζοντα και νέες εξαγορές

Επιπλέον, ο κ. Στασινόπουλος υπενθύμισε τις δύο πρόσφατες, σημαντικές εξαγορές της Profile: της Contemi Solutions στη Μεγάλη Βρετανία που διευρύνει την πελατειακή βάση και μιας ελληνικής εταιρείας, της Algosystems στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι νέοι τομείς του software και της κυβερνοασφάλειας αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες, αξιοποιώντας την εμπειρία της εταιρείας στα συστήματα διαχείρισης.

Η εταιρεία, σημείωσε ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος, παραμένει ενεργή και στον τομέα των εξαγορών, αναζητώντας εταιρείες με λειτουργική κερδοφορία που δημιουργούν αξία και διευρύνουν τη γεωγραφική και προϊοντική κάλυψη. Ο κ. Στασινόπουλος σημείωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά νέων εξαγορών, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι εταιρείες που σχετίζονται με τον τομέα της Άμυνας, αλλά όπως είπε «αν προκύψει μελλοντικά, θα το δούμε».

Υπενθύμισε επίσης ότι η εταιρεία έχει ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 100 εκατ. ευρώ σε ισχύ, με τα 20 εκατ. από αυτά να έχουν ήδη δαπανηθεί. Όπως είπε, από το υπόλοιπο ποσό περίπου τα 30 εκατ. προορίζονται για μελλοντικές εξαγορές και τα υπόλοιπα περίπου 50 θα κατευθυνθούν για την ανάπτυξη νέων λύσεων.

Συνεχής ανάπτυξη για την Profile

Από την πλευρά του ο Ευάγγελος Αγγελίδης, διευθύνων σύμβουλος της Profile, παρουσίασε την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, δίνοντας έμφαση στη συστηματική επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη (15-20% των εσόδων) και την έντονη εξωστρέφεια, η οποία οδηγεί σε επιτυχίες στις διεθνείς αγορές. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε σε σημαντικές συμβάσεις που έχει συνάψει η Profile σε Μάλτα και Φινλανδία.

Επιπλέον, τονίστηκε η ανάπτυξη του ψηφιακού hub του Axia για τη διαχείριση πλούτου, το οποίο επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση των τελικών χρηστών μέσω mobile και web εφαρμογών, και η χρήση του αντίστοιχου συστήματος από την Axis Bank της Ινδίας. Στην Ελλάδα, η CrediaBank υλοποιεί το RiskAvert για τη διαχείριση κινδύνων, ενώ η Αllwyn αναβάθμισε το αντίστοιχο σύστημά της. Τέλος, η εταιρεία συμμετείχε στην παράδοση ψηφιακής πλατφόρμας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αδειοδότηση ΑΠΕ, ενώ σύναψε σύμβαση συνεργασίας και με την Τράπεζα Πειραιώς.

Όσον αφορά τις νέες λύσεις, το 2024 παρουσιάστηκε νέα λύση τεχνητής νοημοσύνης για τη συμμόρφωση των τραπεζών στους κανονισμούς DORA, αναπτύχθηκε το digital investment hub και αναβαθμίστηκε το AI Adaptive με τεχνολογίες Agentic AI. Η εταιρεία κινείται προς την παροχή αυτοματοποιημένων και κανονιστικά ασφαλών χρηματοοικονομικών λύσεων, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, την εξατομίκευση και την ψηφιακή εμπειρία, σημείωσε ο Ευάγγελος Αγγελίδης.

Τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Profile, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 47 εκατομμύρια ευρώ (από 40 εκατομμύρια), το EBITDA τα 13,1 εκατομμύρια ευρώ (αύξηση 28%) και τα κέρδη προ φόρων τα 8,2 εκατομμύρια ευρώ (αύξηση 13%). Η εταιρεία υπέγραψε 46 νέες συμβάσεις, εκ των οποίων οι 20 με νέους πελάτες, διατηρώντας υγιή κατανομή πελατών, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο όμιλος διαθέτει ισχυρή οικονομική θέση, είπε ο κ. Αγγελίδης, «με 31,2 εκατομμύρια ευρώ ταμειακά διαθέσιμα και 15,2 εκατομμύρια ευρώ καθαρό ταμείο, επιδεικνύοντας υψηλούς δείκτες ρευστότητας και ασφάλειας». Το μέλλον προβλέπεται εξαιρετικά αισιόδοξο, με εκκρεμές υπόλοιπο συμβάσεων ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ, κατέληξε.

Στο βάθος ο τομέας της Άμυνας

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Ευάγγελος Αγγελίδης σημείωσε ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις σε έργα του RRF που «τρέχει» η Profile, ενώ διευκρίνισε ότι η πλειοψηφία των προγραμμάτων που απαρτίζουν το ανεκτέλεστο της εταιρείας (περίπου 140 εκατ.) αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, διευκρίνισε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε επαφές με NATO και ΕΛΚΑΚ, έχει ήδη πάρει κάποιες πιστοποιήσεις και θα ακολουθήσουν και άλλες σε συνάρτηση με την διεύρυνση σκοπού της εταιρείας.

Τέλος, όπως είπε ο κ. Αγγελίδης, αναμένεται αύξηση εσόδων κατά 60% στο τρέχον εξάμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποτέλεσμα της οργανικής ανάπτυξης (περίπου 30%) και των πρόσφατων εξαγορών, με την κερδοφορία να ακολουθεί ανάλογους ρυθμούς.

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