Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την δημόσια πρόταση στην ΕΧΑΕ

Την Δευτέρα το πρωί θα δημοσιοποιηθεί το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια πρόταση του Euronext για το ΧΑ – Την ίδια ημέρα, εκτός απροόπτου, θα ξεκινήσει και η διαδικασία

05.10.2025
Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την δημόσια πρόταση στην ΕΧΑΕ
Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της δημόσιας πρότασης του ομίλου Euronext για την ΕΧΑΕ, μετά και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το ενημερωτικό δελτίο και στη συνεχεία θα ξεκινήσει και επίσημα η προαιρετική δημόσια προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους για την εξαγορά της μητρικής εταιρείας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχει κάποια έκπληξη όσον αφορά στην τελική πρόταση του Euronext.

Στόχος του ομίλου Euronext είναι να αποτελέσει τον πυρήνα της «Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων», ενοποιώντας τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Η βελτιωμένη πρόταση της Euronext

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη πρόταση της Euronext έγινε στα τέλη Ιουνίου και αποτιμούσε την ΕΧΑΕ στα 6,90 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία ανταλλαγής 21,029 μετοχών της ΕΧΑΕ ανά μία μετοχή της Euronext. Ωστόσο, κατόπιν διαπραγματεύσεων, η εταιρεία προχώρησε σε βελτιωμένη προσφορά, στα 7,14 ευρώ ανά μετοχή και αναλογία 20 μετοχών της ΕΧΑΕ προς μία νέα μετοχή της Euronext, με βάση την τιμή κλεισίματος των 142,70 ευρώ (30 Ιουλίου 2025). Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, ενώ ακολούθησε η υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας.

Η προσφορά αφορά στην απόκτηση του 100% των μετοχών της ΕΧΑΕ, με συνολικό τίμημα 412,8 εκατ. ευρώ, ωστόσο το τελικό τίμημα ενδεχομένως να αλλάξει, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη σχέση ανταλλαγής. Επί της ουσίας, η πρόταση προβλέπει 20 μετοχές της ΕΧΑΕ προς μία της Euronext, με την τιμή της τελευταίας να έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη ζώνη των 125 ευρώ.

Η στρατηγική

Στόχος του ομίλου Euronext είναι να αποτελέσει τον πυρήνα της «Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων», ενοποιώντας τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Ο CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά σε πρόσφατη συνέντευξή του ανέφερε πως το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο της Euronext για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ η ελληνική οικονομία εμφανίζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, προσελκύοντας επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια, τουρισμό και ακίνητα.

Η Euronext έχει ήδη ενσωματώσει το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (2018), το Όσλο (2019) και τον όμιλο Borsa Italiana (2021). Η ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ θεωρείται το επόμενο στρατηγικό βήμα.

Euronext

Η ανάλυση της Bank of America

Εξού και η Bank of America βλέπει σημαντικά οφέλη από το deal, τόσο για την Euronext όσο και για την ελληνική αγορά. Όπως σημείωσε σε πρόσφατο note της, η εξαγορά ενισχύει τον στόχο της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, ενδυναμώνει τη θέση της Euronext στην αγορά ενέργειας, καθώς το Χ.Α κατέχει το 21% του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx), επεκτείνει τη γεωγραφική παρουσία του ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και προσφέρει στην ΕΧΑΕ πρόσβαση σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών, με συνολική κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 6,3 τρισ. ευρώ.

Η BofA υπολογίζει ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει συνέργειες 12 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2028, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 40% του EBITDA της ΕΧΑΕ το 2025. Παράλληλα, βλέπει περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης, όπως συνέβη και με προηγούμενες εξαγορές του ομίλου, το οποίο σημαίνει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κερδοφορία του ομίλου.

Για την ΕΧΑΕ, η εξαγορά ανοίγει τον δρόμο για ένταξή της σε ένα από τα μεγαλύτερα pools ρευστότητας στην Ευρώπη, διευρύνοντας την πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές και ενισχύοντας τον ρόλο της ελληνικής αγοράς στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Ο Russell

Στα θετικά νέα που έρχονται για το ΧΑ την προσεχή εβδομάδα είναι και η ανακοίνωση από τον FTSE Russell, του χρονοδιαγράμματος για την αναβάθμιση της Αθήνας μετά από 12 χρόνια.

