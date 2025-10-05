McDonald’s: Η μεγάλη επιστροφή με παγκόσμια επέκταση και χιλιάδες νέα εστιατόρια

Η McDonald’s επενδύει δισεκατομμύρια σε μια φιλόδοξη παγκόσμια επέκταση, ξεκινώντας από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες πόλεις του Τέξας

World 05.10.2025, 08:00
McDonald’s: Η μεγάλη επιστροφή με παγκόσμια επέκταση και χιλιάδες νέα εστιατόρια
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Μπορεί να είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands του κόσμου,  όμως η εταιρεία McDonald’s βρέθηκε τα τελευταία χρόνια να χάνει έδαφος από νεότερες αλυσίδες όπως οι Chipotle και η Shake Shack.

Με τις πωλήσεις να επιβραδύνουν και την εικόνα της να φθείρεται, η εταιρεία αποφάσισε να παίξει ξανά το πιο δυνατό της χαρτί: την δύναμη της παρουσίας παντού, σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Bloomberg.

Η νέα στρατηγική είναι ξεκάθαρη: μια κολοσσιαία παγκόσμια επέκταση με στόχο τις 50.000 τοποθεσίες έως το 2027, ξεκινώντας από το Τέξας, το νέο κέντρο πληθυσμιακής και οικονομικής έκρηξης στις ΗΠΑ.

Το «κενό» που έπρεπε να καλύψουν τα McDonald’s

Στις βόρειες περιοχές του Ντάλας, όπου πριν από μερικά χρόνια υπήρχαν μόνο χωράφια με ηλιοτρόπια, πλέον δεσπόζουν τεράστια εμπορικά κέντρα και ολοκαίνουριες γειτονιές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακόμισαν στην περιοχή τα τελευταία πέντε χρόνια. Όμως, η McDonald’s άργησε να ακολουθήσει.

Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει πελάτες και έσοδα σε μια στιγμή που η αλυσίδα θα έπρεπε να κυριαρχεί. Τη στιγμή που η περιοχή αναπτυσσόταν, τα McDonald’s συρρικνώνονταν, κλείνοντας εκατοντάδες εστιατόρια.

Ο Tabassum Zalotrawala, επικεφαλής ανάπτυξης της εταιρείας, το παραδέχτηκε ευθέως: «Ο αριθμός των καταστημάτων μας δεν συμβάδισε με την αύξηση του πληθυσμού».

Η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι προσφέρει πακέτα γευμάτων, προσαρμόζει το μενού του και ανανεώνει την εφαρμογή του, η McDonald’s δυσκολεύεται να προσελκύσει περισσότερους πελάτες στα εστιατόρια και τα drive-thru της.

Πέρυσι, οι πωλήσεις ίδιων καταστημάτων της αλυσίδας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν με τον πιο αργό ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η μετοχή της υποχώρησε κατά 2%, σε σύγκριση με άνοδο 23% του δείκτη S&P 500.

Πέρυσι, οι πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν με τον πιο αργό ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας

Παρόλο που οι αυξήσεις τιμών βοήθησαν να διατηρηθούν τα έσοδα, η αλυσίδα φαίνεται να έχει φτάσει στο όριο όσον αφορά το πόσο είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν για ένα Big Mac.

Η στρατηγική της επανεκκίνησης

Για να ξανακερδίσει έδαφος, η McDonald’s ετοιμάζει μια επιθετική στρατηγική.

Στόχος: σχεδόν 10.000 νέα εστιατόρια μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Αν το καταφέρει, θα ξανακερδίσει τον τίτλο της μεγαλύτερης αλυσίδας εστίασης παγκοσμίως, τον οποίο κατέχει αυτή τη στιγμή η κινεζική αλυσίδα bubble tea Mixue.

Η λογική είναι απλή: περισσότερα εστιατόρια σημαίνουν περισσότερη επισκεψιμότητα, περισσότερες πωλήσεις και ενίσχυση των franchise δικαιωμάτων που αποφέρει η εταιρεία.

Το Τέξας στην πρώτη γραμμή

Δεν είναι τυχαίο ότι το σχέδιο ξεκινά από το Τέξας.

Από το 2020 μέχρι σήμερα, πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μετακομίσει εκεί.

Η περιοχή του Ντάλας-Φορτ Γουόρθ έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς, με δεκάδες νέες τοποθεσίες McDonald’s, ακόμα και σε πόλεις που μέχρι πρόσφατα ήταν μικρά αγροτικά κέντρα.

Η πόλη Celina αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μέσα σε τρία χρόνια ο πληθυσμός της εκτινάχθηκε από 17.000 σε 65.000 κατοίκους.

Σήμερα φιλοξενεί Starbucks, τοπικές μπυραρίες, καταστήματα διακόσμησης και, φυσικά, δύο ολοκαίνουρια McDonald’s που απέχουν μόλις δέκα λεπτά μεταξύ τους.

Η δύναμη της συνήθειας

Η McDonald’s βασίζεται σε μια απλή, σχεδόν μαθηματική εξίσωση: εγγύτητα = συχνότητα = κερδοφορία. Όσο πιο κοντά βρίσκεται ένα κατάστημα στον καταναλωτή, τόσο πιο συχνά θα τον επισκέπτεται.

Για την McDonald’s μία είναι η μαθηματική εξίσωση: εγγύτητα = συχνότητα = κερδοφορία

Έτσι, πολλά από τα νέα εστιατόρια βρίσκονται σε κομβικές διασταυρώσεις ή δίπλα σε μεγάλους οδικούς άξονες, όπου καθημερινά περνούν δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα.

Η άνεση παραμένει το μυστικό όπλο της αλυσίδας.

Οι αντιδράσεις των κατοίκων

Παρά την εμπορική επιτυχία, οι αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες είναι έντονες.

Πολλοί κάτοικοι φοβούνται ότι η υπερβολική παρουσία πολυεθνικών απειλεί την ταυτότητα των μικρών πόλεων. Ο Scott Dufford, τοπικός αξιωματούχος στο Oak Point, θυμάται πως όταν άνοιξε ένα ιταλικό εστιατόριο, οι κάτοικοι το αγκάλιασαν.

«Κανείς όμως δεν ενθουσιάστηκε όταν ήρθε η McDonald’s», είπε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη.

Οι ίδιοι κάτοικοι που παραπονιούνται, συχνά βρίσκονται με ένα burger ή ένα McMuffin στο χέρι, παραδεχόμενοι ότι η αλυσίδα παραμένει γρήγορη, φθηνή και βολική.

Ο οικονομικός αντίκτυπος

Οι επενδύσεις ήδη δείχνουν αποτελέσματα. Τα νέα εστιατόρια μπορεί να ξεκινούν με λιγότερη κίνηση από τα παλαιότερα, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας συνήθως φτάνουν τα ίδια επίπεδα μέσα σε δύο με τρία χρόνια.

Τα περιθώρια κέρδους ανεβαίνουν σταθερά, ενώ η μετοχή της McDonald’s έχει ενισχυθεί περίπου 4% από την αρχή του έτους.

Αναλυτές, όπως ο Jim Sanderson της Northcoast Research, εκτιμούν ότι η στρατηγική είναι σωστή αλλά απαιτεί προσεκτική στόχευση. Όπως τόνισε: «Υπάρχει ακόμα δυνατότητα ανάπτυξης, αλλά χρειάζεται περισσότερη στρατηγική».

Ανταγωνισμός στον ορίζοντα

Η McDonald’s γνωρίζει ότι δεν είναι μόνη.

Μαζί με αυτήν, στην ίδια περιοχή σχεδιάζουν να ανοίξουν Chipotle, Five Guys και μεγάλα καταστήματα λιανικής όπως Walmart και Costco.

Ο «βασιλιάς των burgers» ποντάρει ότι η δική του έγκαιρη είσοδος θα διασφαλίσει το προβάδισμα.

Η εμπειρία δείχνει ότι όταν η McDonald’s ανοίγει σε μια νέα αγορά, σύντομα ακολουθεί και ολόκληρο το οικοσύστημα της αμερικανικής κατανάλωσης. Όπως σημείωσε ο μεγαλομεσίτης Rex Glendenning, «Όταν η McDonald’s φυτεύει τη σημαία της, ξέρεις ότι έρχεται τσουνάμι ανάπτυξης».

Το στοίχημα της καθημερινότητας

Η McDonald’s δεν έγινε παγκόσμιο φαινόμενο γιατί ήταν η πιο «συναρπαστική» επιλογή, αλλά γιατί ήταν πάντα διαθέσιμη.

Σήμερα, με στόχο τα 50.000 εστιατόρια παγκοσμίως, προσπαθεί να ξανακερδίσει αυτήν ακριβώς την αίσθηση.

Το αν οι κάτοικοι θα την αγκαλιάσουν ή θα τη δουν σαν απειλή στην τοπική τους ταυτότητα, μένει να φανεί.

Όμως ένα είναι σίγουρο: εκεί που εμφανίζονται οι χρυσές αψίδες, ακολουθεί ανάπτυξη, κινητικότητα και αλλαγή.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ESMA: Υπό την εποπτεία της χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ
World

Στην «ομπρέλα» της ESMA χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ
Γαλλία: Αντιμέτωπη με νέα πρόταση μομφής η κυβέρνηση
World

Νέα πρόταση μομφής (;) στη Γαλλία - Η κρίσιμη εβδομάδα
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο
Κίνα: Δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων [γράφημα]
World

Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές των αερίων ρύπων [γράφημα]
Δασμοί Τραμπ: Οι τυροκόμοι αντιστέκονται στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου
World

Τυριά υψηλής ποιότητας στο στόχαστρο των δασμών Τραμπ
Αμερικανικά κολλέγια: Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια – Υπό πίεση τα ιδρύματα
World

Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια στα αμερικανικά κολλέγια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
ESMA: Υπό την εποπτεία της χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ
World

Στην «ομπρέλα» της ESMA χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ

Σύμφωνα με την ESMA αυτό θα βοηθήσει στην τόνωση των κεφαλαιαγορών της ευρωζώνης, καταργώντας την εποπτεία από 27 ξεχωριστές αρχές

Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Κίνα: Δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων [γράφημα]
World

Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές των αερίων ρύπων [γράφημα]

Οι επιδόσεις της Κίνας στο πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθαν απο τον τομέα της ενεργειας όπου οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 3%

Δασμοί Τραμπ: Οι τυροκόμοι αντιστέκονται στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου
World

Τυριά υψηλής ποιότητας στο στόχαστρο των δασμών Τραμπ

Οι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές τυριού από την Ευρώπη δοκιμάζουν την αντοχή των παραγωγών

Νατάσα Σινιώρη
Αμερικανικά κολλέγια: Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια – Υπό πίεση τα ιδρύματα
World

Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια στα αμερικανικά κολλέγια

Πάνω από 35 αμερικανικά κολλέγια έχουν ανακοινώσει περικοπές στον προϋπολογισμό ως απάντηση στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ

TikTok: Από αναστολή σε επαναφορά η άδεια λειτουργίας της πλατφόρμας στην Ινδονησία
World

Το TikTok ανέκτησε την άδειά του στην Ινδονησία

Η Ινδονησία ανέστειλε και μετά επανέφερε την άδεια λειτουργίας του TikTok, εγείροντας ανησυχίες για την ελευθερία του διαδικτύου στη χώρα

Νατάσα Σινιώρη
Ιαπωνία: Το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο περνά σε επενδύσεις με αντίκτυπο
World

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Η βιομηχανία διαχείρισης χρημάτων στην Ιαπωνία ανέρχεται σε αξία στα 5 τρισ. δολάρια

Latest News
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Securities

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί
Κόσμος
Upd: 11:43

«Βόμβα» Λεκορνί: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Γαλλίας

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής
Πολιτική

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή του από βουλευτής

Χρυσός: Τι κρύβει το τρελό ράλι στις τιμές
Commodities

FOMO vs JOMO: Τι κρύβει το τρελό ράλι του χρυσού

Ο χρυσός έχει ανέβει σχεδόν 50% φέτος καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από το 1979

Ναταλία Δανδόλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο