Lenovo: Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας στη χρήση 2025/26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάκαμψη της ISG και η ισχυρή επίδοση της IDG οδήγησαν τον όμιλο Lenovo σε ιστορικά υψηλά μεγέθη και σε αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κατά 42%

World 24.05.2026, 18:36
Σχολιάστε
Lenovo: Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας στη χρήση 2025/26
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Lenovo κατέγραψε την ισχυρότερη χρονιά στην ιστορία της, με ρεκόρ εσόδων και σημαντική άνοδο της κερδοφορίας στη χρήση 2025/26, ενισχυμένη από τη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης, την ανάκαμψη της μονάδας υποδομών ISG και τη σταθερή επίδοση της μονάδας έξυπνων συσκευών IDG. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, τα έσοδα στο τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό 21,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 27% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 559 εκατ. δολάρια.

Για ολόκληρη τη χρήση, η Lenovo ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 80 δισ. δολαρίων, καταγράφοντας έσοδα 83,1 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 42% σε ετήσια βάση, ενώ όλες οι βασικές επιχειρηματικές μονάδες του ομίλου εμφάνισαν διψήφια ανάπτυξη.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως βασικός μοχλός

Καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα έπαιξε η δραστηριότητα που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο τέταρτο τρίμηνο, τα σχετικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 84% σε ετήσια βάση και αντιπροσώπευαν το 38% του συνολικού τζίρου του ομίλου, ενώ για όλη τη χρήση διπλασιάστηκαν και έφτασαν να αντιστοιχούν στο 33% των συνολικών εσόδων.

Η εταιρεία αποδίδει την επίδοση αυτή στη στρατηγική Hybrid AI, μέσω της οποίας επιδιώκει να συνδυάσει συσκευές, υποδομές και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Lenovo αναφέρει ότι η προσέγγιση αυτή τη φέρνει στην πρώτη γραμμή της νέας εποχής του AI inferencing και της εκδημοκρατικοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ενίσχυση σε IDG και ISG

Η μονάδα Intelligent Devices Group (IDG), που περιλαμβάνει PCs και έξυπνες συσκευές, κατέγραψε αύξηση εσόδων 24% στο τέταρτο τρίμηνο, στα 14,6 δισ. δολάρια. Τα έσοδα από PCs και Smart Devices ενισχύθηκαν κατά 26%, στον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε ετών, ενώ το λειτουργικό περιθώριο παρέμεινε υψηλό, στο 6,9%.

Στον κλάδο των υπολογιστών, η Lenovo διατήρησε το προβάδισμά της στην κερδοφορία έναντι του ανταγωνισμού και σημείωσε αύξηση αποστολών ταχύτερη από την αγορά. Το παγκόσμιο μερίδιό της έφτασε σε ιστορικό υψηλό 24,4% στο τέταρτο τρίμηνο, με τη διαφορά από τον δεύτερο παίκτη να διευρύνεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των smartphones Motorola, που κατέγραψαν ρεκόρ αποστολών στο τέταρτο τρίμηνο και διψήφια αύξηση εσόδων.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοση της Infrastructure Solutions Group (ISG), η οποία επέστρεψε σε κερδοφόρα πορεία. Τα έσοδα της μονάδας αυξήθηκαν κατά 37% στο τέταρτο τρίμηνο, στα 5,6 δισ. δολάρια, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 202 εκατ. δολάρια. Σε ετήσια βάση, η ISG κατέγραψε έσοδα 19,2 δισ. δολαρίων και βελτίωση λειτουργικών κερδών κατά 142 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης pipeline 21 δισ. δολαρίων σε servers Τεχνητής Νοημοσύνης και περισσότερες από 5.800 υλοποιήσεις AI για πελάτες, στοιχεία που δείχνουν την ισχυρή ζήτηση στην αγορά υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η δυναμική των υπηρεσιών

Η Solutions and Services Group (SSG) συνέχισε επίσης να αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό. Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 2,6 δισ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, με την κερδοφορία να παραμένει πάνω από το 20%.

Η Lenovo σημειώνει ότι το 62% των εσόδων της μονάδας προήλθε πλέον από Managed Services και Projects & Solutions, ένδειξη της μετάβασης σε μοντέλα υψηλότερης αξίας και επαναλαμβανόμενων εσόδων. Παράλληλα, το TruScale αναδείχθηκε σε βασικό μοχλό ανάπτυξης, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις και παρόχους cloud να υλοποιούν εφαρμογές AI με πιο ευέλικτο τρόπο και με καλύτερο έλεγχο κόστους.

Ισχυρό μήνυμα από τη διοίκηση

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang, χαρακτήρισε τη χρήση που ολοκληρώθηκε ως την καλύτερη στην ιστορία της εταιρείας. Όπως ανέφερε, ο όμιλος επανέφερε την ISG σε βιώσιμη και κερδοφόρα αναπτυξιακή πορεία, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της αγοράς υποδομών AI και μέσω της στρατηγικής Hybrid AI τοποθετείται για να ηγηθεί στο νέο κύμα του AI inferencing.

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εταιρεία μπορεί να εξελιχθεί σε όμιλο αξίας 100 δισ. δολαρίων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, συνεχίζοντας παράλληλα να προσφέρει ισχυρές αποδόσεις στους μετόχους

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Lenovo: Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας στη χρήση 2025/26
World

Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας για τη Lenovo στη χρήση 2025/26
Γουόρς: Θα κινηθεί σε γραμμή…. Γκρίνσπαν ο νέος πρόεδρος της Fed;
World

Θα κινηθεί σε γραμμή.... Γκρίνσπαν ο νέος πρόεδρος της Fed;
Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία
ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές
World

Νέα ρότα συγχωνεύσεων - εξαγορών σε ΗΠΑ λόγω ΑΙ
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street
Μάρκο Ρούμπιο: Πιθανόν σήμερα η συμφωνία με το Ιράν
World

ΗΠΑ - Ιράν: Εκατέρωθεν μηνύματα για επίτευξη συμφωνίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος
Economy

Η Ελλάδα ετοιμάζει και 2η πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Η ελληνική πλευρά, δίνοντας επιπλέον έως 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026 επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία

Γιατί η δικαστής έβγαλε από το συρτάρι την υπόθεση του θανάτου τού ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής

Από τυροκομικό προϊόν, η πρωτεϊνη ορού γάλακτος έχει εξελιχθεί στον «λευκό χρυσό» των συμπληρώματων διατροφής

Νατάσα Σινιώρη
ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές
World

Νέα ρότα συγχωνεύσεων - εξαγορών σε ΗΠΑ λόγω ΑΙ

Πώς η αυξανόμενη ζήτηση σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές αναδιαμορφώνει στις ΗΠΑ το τοπίο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
Lenovo: Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας στη χρήση 2025/26
World

Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας για τη Lenovo στη χρήση 2025/26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάκαμψη της ISG και η ισχυρή επίδοση της IDG οδήγησαν τον όμιλο Lenovo σε ιστορικά υψηλά μεγέθη και σε αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κατά 42%

Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία

Γιατί η δικαστής έβγαλε από το συρτάρι την υπόθεση του θανάτου τού ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές
World

Νέα ρότα συγχωνεύσεων - εξαγορών σε ΗΠΑ λόγω ΑΙ

Πώς η αυξανόμενη ζήτηση σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές αναδιαμορφώνει στις ΗΠΑ το τοπίο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μάρκο Ρούμπιο: Πιθανόν σήμερα η συμφωνία με το Ιράν
World

ΗΠΑ - Ιράν: Εκατέρωθεν μηνύματα για επίτευξη συμφωνίας

Οι μεσολαβητές στις κρίσιμες συνομιλίες στην Τεχεράνη δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας των ΗΠΑ με το Ιράν για 60 ημέρες

Nissan: Ακυρώνει επένδυση για ηλεκτρικούς κινητήρες στη Βρετανία
World

Η Nissan ακυρώνει επένδυση 65,4 εκατ. δολ. στη Βρετανία

To σχέδιο επένδυσης της Nissan έφτανε τα 65,4 εκατ. δολάρια και αφορούσε στην κατασκευή έως 340.000 μονάδων ετησίως συστημάτων κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων

Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου
Latest News
Lenovo: Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας στη χρήση 2025/26
World

Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας για τη Lenovo στη χρήση 2025/26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάκαμψη της ISG και η ισχυρή επίδοση της IDG οδήγησαν τον όμιλο Lenovo σε ιστορικά υψηλά μεγέθη και σε αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κατά 42%

ΗΠΑ-Ιράν: Πως αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον
Κόσμος

ΗΠΑ-Ιράν: Πως αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον

Το Τελ Αβίβ και οι «αντιπρόσωποί» του στις ΗΠΑ ίσως περνάνε τις χειρότερες διπλωματικές στιγμές των τελευταίων ετών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βραζιλία: Υπερχρεώσεις σε παραλίες καταγγέλλουν ταξιδιώτες
Κόσμος

Οι ύπουλες χρεώσεις που απειλούν τους ταξιδιώτες

Επιτήδειοι πωλητές στη Βραζιλία αλλάζουν την τιμή την τελευταία στιγμή, με τουρίστες να χρεώνονται ακόμη και χιλιάδες λίρες για φτηνά σνακ

Γουόρς: Θα κινηθεί σε γραμμή…. Γκρίνσπαν ο νέος πρόεδρος της Fed;
World

Θα κινηθεί σε γραμμή.... Γκρίνσπαν ο νέος πρόεδρος της Fed;

Ο Γουόρς αναγνώρισε το δύσκολο τοπίο στο οποίο θα πρέπει να πλοηγηθεί

Chania Marks 85th Anniversary of the Battle of Crete with Royal Presence
English Edition

Chania Marks 85th Anniversary of the Battle of Crete with Royal Presence

Princess Anne joined commemorations in Chania marking the 85th anniversary of the Battle of Crete, honouring the enduring Greek-British alliance

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο LNG αναχωρεί προς Ινδία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου
Φυσικό αέριο

Tάνκερ LNG περνά το Ορμούζ προς Ινδία - Πρώτη αποστολή από την έναρξη του πολέμου

Πριν τον πόλεμο κατά του Ιράν, τρία δεξαμενόπλοια με LNG διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι άνεργοι χρησιμοποιούν την ΑΙ για υποβολή αιτήσεων για εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι άνεργοι στρέφονται στην... ΑΙ για αιτήσεις εργασίας

Όλο και περισσότεροι υποψήφιοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξουν τις αιτήσεις προς εργασία

Στεγαστική κρίση: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα – Στην κορυφή η Ελλάδα
Ακίνητα

Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για την στεγαστική κρίση

Εντείνεται η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη – Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα
Economy

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα - Οι ημερομηνίες

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοι πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων την εβδομάδα 25-29 Ιουνίου

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού
Τουρισμός

Τα 6 mega project που αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Μεταμορφώνεται τουριστικά η Κρήτη - Με πυξίδα το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, διεθνή brands και μεγάλα funds ρίχνουν εκατομμύρια από την Κίσσαμο μέχρι την Ελούντα 

Λάμπρος Καραγεώργος
Greece Deepens Push to Tie Defense Procurement to Domestic Industry
English Edition

Greece Deepens Push to Tie Defense Procurement to Domestic Industry

At the center of government planning is a target of at least 25% Greek industrial participation in new programs, a provision that is gradually reshaping procurement practices

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκτενή ανάρτηση θέτει το διακύβευμα των εκλογών - «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Η εργασία του 2050: Τι φέρνουν AI, νευροεμφυτεύματα και VR
Executive

Από το 9-5 στην ευέλικτη εργασία: Το γραφείο του μέλλοντος

Έρευνα της International Workplace Group δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αναμένουν ριζικές αλλαγές στον χώρο εργασίας μέσα στα επόμενα 25 χρόνια

Greece Weighs New Energy Support Measures as Inflation Surges
English Edition

Greece Weighs New Energy Support Measures as Inflation Surges

With household costs rising sharply and inlfation surging partly because of the Iran conflict, Athens is weighing a package of fuel subsidies worth up to 200 million euros, to be announced before the end of next week

Yannis Agouridis
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή προειδοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Τάκης Θεοδωρικάκος: Πρώτη Ελληνίδα στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης
Business

Στην κορυφή του ευρωπαϊκού συστήματος διαπίστευσης η Μαρία Παπατζίκου

Η Διευθύντρια Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ. εκλέχθηκε πρόεδρος του European co-operation for Accreditation και αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2027

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies