Lenovo: Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας στη χρήση 2025/26

Η Lenovo κατέγραψε την ισχυρότερη χρονιά στην ιστορία της, με ρεκόρ εσόδων και σημαντική άνοδο της κερδοφορίας στη χρήση 2025/26, ενισχυμένη από τη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης, την ανάκαμψη της μονάδας υποδομών ISG και τη σταθερή επίδοση της μονάδας έξυπνων συσκευών IDG. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, τα έσοδα στο τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό 21,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 27% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 559 εκατ. δολάρια.

Για ολόκληρη τη χρήση, η Lenovo ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 80 δισ. δολαρίων, καταγράφοντας έσοδα 83,1 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 42% σε ετήσια βάση, ενώ όλες οι βασικές επιχειρηματικές μονάδες του ομίλου εμφάνισαν διψήφια ανάπτυξη.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως βασικός μοχλός

Καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα έπαιξε η δραστηριότητα που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο τέταρτο τρίμηνο, τα σχετικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 84% σε ετήσια βάση και αντιπροσώπευαν το 38% του συνολικού τζίρου του ομίλου, ενώ για όλη τη χρήση διπλασιάστηκαν και έφτασαν να αντιστοιχούν στο 33% των συνολικών εσόδων.

Η εταιρεία αποδίδει την επίδοση αυτή στη στρατηγική Hybrid AI, μέσω της οποίας επιδιώκει να συνδυάσει συσκευές, υποδομές και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Lenovo αναφέρει ότι η προσέγγιση αυτή τη φέρνει στην πρώτη γραμμή της νέας εποχής του AI inferencing και της εκδημοκρατικοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ενίσχυση σε IDG και ISG

Η μονάδα Intelligent Devices Group (IDG), που περιλαμβάνει PCs και έξυπνες συσκευές, κατέγραψε αύξηση εσόδων 24% στο τέταρτο τρίμηνο, στα 14,6 δισ. δολάρια. Τα έσοδα από PCs και Smart Devices ενισχύθηκαν κατά 26%, στον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε ετών, ενώ το λειτουργικό περιθώριο παρέμεινε υψηλό, στο 6,9%.

Στον κλάδο των υπολογιστών, η Lenovo διατήρησε το προβάδισμά της στην κερδοφορία έναντι του ανταγωνισμού και σημείωσε αύξηση αποστολών ταχύτερη από την αγορά. Το παγκόσμιο μερίδιό της έφτασε σε ιστορικό υψηλό 24,4% στο τέταρτο τρίμηνο, με τη διαφορά από τον δεύτερο παίκτη να διευρύνεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των smartphones Motorola, που κατέγραψαν ρεκόρ αποστολών στο τέταρτο τρίμηνο και διψήφια αύξηση εσόδων.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοση της Infrastructure Solutions Group (ISG), η οποία επέστρεψε σε κερδοφόρα πορεία. Τα έσοδα της μονάδας αυξήθηκαν κατά 37% στο τέταρτο τρίμηνο, στα 5,6 δισ. δολάρια, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 202 εκατ. δολάρια. Σε ετήσια βάση, η ISG κατέγραψε έσοδα 19,2 δισ. δολαρίων και βελτίωση λειτουργικών κερδών κατά 142 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης pipeline 21 δισ. δολαρίων σε servers Τεχνητής Νοημοσύνης και περισσότερες από 5.800 υλοποιήσεις AI για πελάτες, στοιχεία που δείχνουν την ισχυρή ζήτηση στην αγορά υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η δυναμική των υπηρεσιών

Η Solutions and Services Group (SSG) συνέχισε επίσης να αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό. Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 2,6 δισ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, με την κερδοφορία να παραμένει πάνω από το 20%.

Η Lenovo σημειώνει ότι το 62% των εσόδων της μονάδας προήλθε πλέον από Managed Services και Projects & Solutions, ένδειξη της μετάβασης σε μοντέλα υψηλότερης αξίας και επαναλαμβανόμενων εσόδων. Παράλληλα, το TruScale αναδείχθηκε σε βασικό μοχλό ανάπτυξης, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις και παρόχους cloud να υλοποιούν εφαρμογές AI με πιο ευέλικτο τρόπο και με καλύτερο έλεγχο κόστους.

Ισχυρό μήνυμα από τη διοίκηση

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang, χαρακτήρισε τη χρήση που ολοκληρώθηκε ως την καλύτερη στην ιστορία της εταιρείας. Όπως ανέφερε, ο όμιλος επανέφερε την ISG σε βιώσιμη και κερδοφόρα αναπτυξιακή πορεία, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της αγοράς υποδομών AI και μέσω της στρατηγικής Hybrid AI τοποθετείται για να ηγηθεί στο νέο κύμα του AI inferencing.

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εταιρεία μπορεί να εξελιχθεί σε όμιλο αξίας 100 δισ. δολαρίων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, συνεχίζοντας παράλληλα να προσφέρει ισχυρές αποδόσεις στους μετόχους