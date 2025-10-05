Λαγκάρντ: Η γαλλική προεδρία είναι «απαίσια δουλειά»

Η Κριστίν Λαγκάρντ έσπευσε με δηλώσεις της να υποβαθμίσει διάφορες φήμες ότι μπορεί να έχει φιλοδοξίες να γίνει η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας.

«Νομίζω ότι είναι μια απαίσια δουλειά — και νομίζω ότι πρέπει να είσαι κάπως προγραμματισμένος για αυτό, και δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό για εμένα, πραγματικά», δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο podcast College Leaders in Finance όταν ρωτήθηκε για την επιλογή να αναλάβει αυτή τη θέση.

Η Λαγκάρντ δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα πράξει μετά τη λήξη της θητείας της στη Φρανκφούρτη και την ΕΚΤ, τον Οκτώβριο του 2027

Η μη ανανεώσιμη οκταετής θητεία της Λαγκάρντ στη Φρανκφούρτη λήγει τον Οκτώβριο του 2027. Η θητεία του Εμανουέλ Μακρόν ως προέδρου της Γαλλίας λήγει το ίδιο έτος, αν και αρκετούς μήνες νωρίτερα.

«Δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να υπηρετώ τη χώρα μου, δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να υπηρετώ την Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι θα είμαι εγωίστρια την ημέρα που θα παραιτηθώ, αλλά νομίζω ότι είναι μια εξαντλητική δουλειά για την οποία πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να θέλεις να την κάνεις», είπε στη συνέντευξη που ηχογραφήθηκε την Πέμπτη και μεταδόθηκε την Κυριακή.

Το να ρωτιέται για το ενδιαφέρον της για την κορυφαία πολιτική θέση της Γαλλίας είναι «πολύ κολακευτικό, δείχνει ότι οι άνθρωποι με εμπιστεύονται», είπε. «Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ κολακευτικό, αλλά πρέπει να γνωρίζω τον εαυτό μου αρκετά καλά και να είμαι προσεκτική με τους περιορισμούς μου».

Τα σχέδια της Λαγκάρντ μετά την ΕΚΤ

Όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά της μετά την ΕΚΤ, παρέμεινε ασαφής.

«Υπάρχουν τόσα πολλά άλλα πράγματα που θέλω να κάνω», είπε. «Δεν νομίζω ότι θα το ονόμαζα σύνταξη. Αλλά μπορεί να είναι διαφορετικό, μπορεί να αφορά λίγο περισσότερο αυτό που πραγματικά με νοιάζει, αυτό που μου αρέσει πραγματικά. Αλλά δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου να σηκώνει τα πόδια μου, να βλέπει τηλεόραση ή να κάνει κάποια ταξίδια χωρίς συγκεκριμένο σκοπό — δεν νομίζω ότι θα λειτουργούσε για μένα».

Παρόλα αυτά, θεωρεί ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για τον εαυτό της και για τα εγγόνια και την οικογένεια, όπως είπε.