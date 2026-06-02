Piraeus Securities: Σύσταση «Outperform» για τη Safe Bulkers με τιμή-στόχο τα 6,7 ευρώ

Κάλυψη της μετοχής της Safe Bulkers ξεκινά η Piraeus Securities με σύσταση «Outperform» και τιμή-στόχο τα 6,7 ευρώ ανά μετοχή (7,8 δολάρια), εκτιμώντας περιθώριο ανόδου περίπου 18% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η θετική της στάση απέναντι στη μετοχή βασίζεται στο στοχευμένο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου της εταιρείας με πλοία υψηλής αποδοτικότητας, στον ισχυρό ισολογισμό που της προσφέρει χρηματοοικονομική ευελιξία σε όλη τη διάρκεια του ναυτιλιακού κύκλου, καθώς και στην ελκυστική αποτίμηση.

Επιπλέον, θετικά αξιολογείται η πιθανή διεύρυνση της μετοχικής βάσης μετά τη διπλή εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Euronext Αθηνών.

Πειθαρχημένη ανανέωση στόλου σε όλη τη διάρκεια του κύκλου

Η Piraeus Securities επισημαίνει ότι η διοίκηση της Safe Bulkers ακολουθεί μια στρατηγική που έχει δοκιμαστεί σε διαφορετικές φάσεις της αγοράς, δίνοντας προτεραιότητα στην ανανέωση του στόλου έναντι των επιθετικών διανομών προς τους μετόχους που χαρακτήρισαν την ισχυρή ναυλαγορά της περιόδου 2021-2022.

Η προσέγγιση αυτή έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού και τεχνολογικά προηγμένου στόλου. Με βάση το υφιστάμενο βιβλίο παραγγελιών, η εταιρεία αναμένεται να αυξήσει τον στόλο της από 45 πλοία σήμερα σε 54 πλοία έως το 2029, διατηρώντας παράλληλα τη μέση ηλικία του στόλου κάτω από τα 10,5 έτη.

Παράλληλα, το 71% του στόλου είναι ιαπωνικής ναυπήγησης, γεγονός που αντανακλά τη στρατηγική έμφαση της διοίκησης στην ποιότητα των πλοίων και στη λειτουργική αποδοτικότητα.

Εκσυγχρονισμός στόλου και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Σύμφωνα με την έκθεση, η Safe Bulkers προχωρά στον εκσυγχρονισμό του στόλου της, με στόχο τη συμμόρφωση με τη Φάση 3 των κανονισμών του IMO για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ενσωμάτωση πλοίων διπλού καυσίμου.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει ένα διατηρήσιμο εμπορικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας στην εταιρεία να εξασφαλίζει υψηλότερους ναύλους και να μειώνει την κατανάλωση καυσίμων σε σύγκριση με τον γηράσκοντα παγκόσμιο στόλο.

Ισχυρός ισολογισμός και χρηματοοικονομική ευελιξία

Η Piraeus Securities υπογραμμίζει τη σημαντική ρευστότητα της εταιρείας, η οποία στο τέλος της χρήσης 2025 ανερχόταν περίπου στα 400 εκατ. δολάρια, υποστηριζόμενη από τα ταμειακά διαθέσιμα και τις διαθέσιμες ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές.

Η Safe Bulkers λειτουργεί με μέτρια μόχλευση και συντηρητικό δείκτη δανεισμού προς αξία πλοίων (LTV) περίπου 40%, στοιχείο που της παρέχει ευελιξία για τη συνέχιση των επενδύσεων ανανέωσης του στόλου ανεξαρτήτως των συνθηκών της αγοράς.

Σταθερές αποδόσεις προς τους μετόχους

Η εταιρεία διατηρεί σταθερό τριμηνιαίο μέρισμα ύψους 0,05 δολαρίων ανά μετοχή από τον Μάρτιο του 2022, το οποίο αντιστοιχεί σε ετήσια μερισματική απόδοση περίπου 3%.

Παρά τις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτεί το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου, η διοίκηση συνέχισε απρόσκοπτα τις διανομές προς τους μετόχους, ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων της ναυλαγοράς.

Μακροπρόθεσμοι μοχλοί ανάπτυξης

Η Piraeus Securities εκτιμά ότι η Safe Bulkers είναι τοποθετημένη σε αρκετές ισχυρές μακροπρόθεσμες τάσεις ανάπτυξης, όπως η επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, η παγκόσμια μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και η αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Οι τάσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση για βασικά χύδην εμπορεύματα, όπως το σιδηρομετάλλευμα, ο χάλυβας, το αλουμίνιο και ο βωξίτης, δημιουργώντας πρόσθετες πηγές ανάπτυξης πέραν των παραδοσιακών οικονομικών κύκλων.

Ελκυστική αποτίμηση με σημαντικό περιθώριο ανόδου

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση περίπου 40% σε σχέση με την εκτιμώμενη καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) των 11 δολαρίων ανά μετοχή.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εμφανίζεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να επωφεληθεί από τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς ξηρού φορτίου, την πρόοδο του προγράμματος εκσυγχρονισμού του στόλου και την αυξημένη λειτουργική μόχλευση σε ένα ισχυρότερο περιβάλλον ναυλαγορών.

Η Piraeus Securities εφαρμόζει συνδυαστική μεθοδολογία αποτίμησης, αποδίδοντας ίση βαρύτητα 50% στην προθεσμιακή καθαρή αξία ενεργητικού (Forward NAV) και 50% στα κανονικοποιημένα κέρδη (Normalized Earnings). Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, προκύπτει τιμή-στόχος για το 2026 στα 7,8 δολάρια ή 6,7 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται ανοδικό περιθώριο περίπου 18% από τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης.