ΕΕ: Αυξήθηκε το πλεόνασμα του αγροδιατροφικού εμπορίου τον Φεβρουάριο

AGRO 02.06.2026, 13:10
Αυξημένο καταγράφεται το πλεόνασμα του εμπορίου αγροτικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2026, φτάνοντας τα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 43% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο και κινείται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα με τον Φεβρουάριο του 2025.

Αν και τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές σημείωσαν μικρή πτώση σε σύγκριση με πέρυσι, οι χαμηλότερες αξίες εισαγωγών συνέβαλαν στη βελτίωση του μηνιαίου εμπορικού ισοζυγίου.

Αυξήσεις σημείωσαν οι εξαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών

Το σωρευτικό πλεόνασμα του αγροδιατροφικού εμπορίου της ΕΕ για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ανήλθε συνολικά σε 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, παραμένοντας σταθερό σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.

Οι εξαγωγές της ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΕ, οι εξαγωγές ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων έφτασαν τα 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ τον Φεβρουάριο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με τον Ιανουάριο, αλλά μείωση 4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Οι σωρευτικές εξαγωγές για το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου διαμορφώθηκαν στα 36,5 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ (-5%) έναντι της ίδιας περιόδου του 2025.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις εξαγωγές καταγράφηκαν στα προϊόντα κακάο, στο χοιρινό κρέας, καθώς και στις ελιές και το ελαιόλαδο, ενώ αυξήσεις σημείωσαν οι εξαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών, καθώς και μη βρώσιμων προϊόντων.

Οι εισαγωγές

Οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθαν σε 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Φεβρουάριο του 2026, σημειώνοντας μείωση 1% σε μηνιαία βάση και 5% σε ετήσια βάση.

Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου έφτασαν τα 29,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (-7%) σε σύγκριση με το 2025.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις εισαγωγών σημειώθηκαν στα προϊόντα κακάο, στα δημητριακά και στους ελαιούχους σπόρους, ενώ αυξήσεις κατέγραψαν οι εισαγωγές βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος, φρούτων και ξηρών καρπών, καθώς και μαργαρίνης και άλλων ελαίων και λιπών.

