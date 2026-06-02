Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens

Δεν αποκλείεται ακόμη και δύο εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Business 02.06.2026, 13:04
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Η παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της Safe Bulkers στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο και άλλων ναυτιλιακών εταιρειών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις σχέσεις της ναυτιλίας με το ελληνικό χρηματιστήριο.

«Υπάρχει pipeline», δήλωσε στον OT.GR, στο περιθώριο της τελετής υποδοχής της Safe Bulkers στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος (CEO) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Athens, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών τους στην ελληνική αγορά. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, δεν αποκλείεται ακόμη και δύο εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η απόφαση της Safe Bulkers

Κατά την ομιλία του, ο κ. Κοντόπουλος χαρακτήρισε την απόφαση της Safe Bulkers ως μια εξέλιξη στρατηγικής σημασίας για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Όπως σημείωσε, η επιλογή της εταιρείας αποδεικνύει ότι η ελληνική αγορά μπορεί πλέον να αποτελέσει αξιόπιστη και ανταγωνιστική επιλογή ακόμη και για επιχειρήσεις με έντονο διεθνή προσανατολισμό, υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και πρόσβαση στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Euronext για την ενίσχυση της θέσης της Αθήνας ως χρηματοδοτικού κέντρου για τη ναυτιλία και τις διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε στη διαχρονικά ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως και ένα μοναδικό οικοσύστημα ναυτικής τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας.

Όπως ανέφερε, η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση του κλάδου, ενώ η ένταξη της ελληνικής αγοράς στο ευρύτερο οικοσύστημα της Euronext δημιουργεί νέες δυνατότητες διεθνούς προβολής, πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια και ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.

«Η σημερινή συγκυρία μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής για τη ναυτιλία και την ελληνική κεφαλαιαγορά», τόνισε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις θα επιλέξουν στο μέλλον την Αθήνα ως το φυσικό χρηματιστηριακό τους κέντρο.

Ναυτιλία και ελληνική κεφαλαιαγορά

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Safe Bulkers, Πόλυς Χατζηϊωάννου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την εταιρεία όσο και για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή πίστεψε στις προοπτικές της πρωτοβουλίας και στη συμβολή που μπορεί να έχει για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς.

Ο κ. Χατζηϊωάννου ευχαρίστησε τα στελέχη της εταιρείας, τους συμβούλους, τους συνεργάτες και τους επενδυτές που συνέβαλαν στην υλοποίηση της παράλληλης εισαγωγής, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα θετικό προηγούμενο για την αγορά.

«Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα που μπορεί να προσελκύσει και άλλες μεγάλες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της Αθήνας ως σύγχρονου χρηματοοικονομικού και επιχειρηματικού κέντρου», τόνισε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερης σημασίας τόσο για το Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και για τη ναυτιλία. Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά πραγματοποιείται εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά, γεγονός που εγκαινιάζει μια νέα σχέση μεταξύ της ναυτιλιακής κοινότητας και της ελληνικής αγοράς κεφαλαίου.

«Ξεκινά μια νέα εποχή και προσωπικά πιστεύω ότι η εισαγωγή της Safe Bulkers αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύντομα και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, η οποία ξεκίνησε την τοποθέτησή της με τη γνωστή φράση του Θουκυδίδη «Μέγα το της θαλάσσης κράτος». Η κ. Λαζαράκου υπογράμμισε ότι η εισαγωγή της πρώτης ναυτιλιακής εταιρείας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο αποτελεί ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά και δικαιώνει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την προσέλκυση ναυτιλιακών εταιρειών.

Όπως επισήμανε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε στις απαραίτητες κανονιστικές προσαρμογές για τη διευκόλυνση των διπλών εισαγωγών, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ήδη εκδηλώνεται ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.

Η χθεσινή τελετή στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδότησε όχι μόνο την παράλληλη εισαγωγή της Safe Bulkers, αλλά και την έναρξη μιας νέας προσπάθειας σύνδεσης της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά, με τις προσδοκίες πλέον να στρέφονται στις επόμενες εταιρείες που θα ακολουθήσουν.

Χαρακτηριστικά, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την εκδήλωση, ο κ. Χατζηϊωάννου τόνισε ότι «το πλαίσιο για την παράλληλη διαπραγμάτευση είναι πλέον έτοιμο και μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και από άλλες ναυτιλιακές εταιρείες».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι μέσω της πλατφόρμας της Euronext οι εισηγμένες εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε δύο ισχυρές αγορές, καθώς μπορούν να διατηρούν την παρουσία τους τόσο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ενω επεκτείνονται και στο δίκτυο της Euronext. «Σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, είναι σημαντικό να μπορείς να πατάς σε δύο βάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Safe Bulkers, συμφερόντων της οικογένειας Πόλυ Χατζηϊωάννου, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης από το 2008 και δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές ξηρού φορτίου. Διαθέτει σύγχρονο στόλο bulk carriers και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αναγνωρίσιμων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

